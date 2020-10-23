Окончание войны в Ливии сулит России финансовые выгоды

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23 октября, пятница  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Сельское хозяйство исправляет одно из последствий развала СССР

Производство собственных семян – стратегическая задача для России Глеб Котов/РИА Новости
Рекорды, которые ставит в последнее время Россия в сельском хозяйстве, имеют не слишком прочный фундамент. Россия получает огромные урожаи, но семена для этих урожаев покупаются за границей. Что делается сегодня для решения одной из самых сложных проблем аграриев после распада СССР – обеспечения семенами отечественного производства? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

Одним из обвинений Трампа в адрес Байдена стало получение денег «от России» Morry Gash/POOL/EPA/ТАСС
Кандидаты в президенты США в последний раз «вышли к барьеру» – в столице штата Теннесси состоялся заключительный раунд дебатов между ними. Считалось, что Трамп легко разгромит Байдена, который сейчас находится в центре коррупционных скандалов и в принципе «немного не в себе». Но вышло иначе, и теперь судьба страны, скорее всего, будет решаться на революционных улицах. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мы слишком долго отступали, пора возвращать потерянное

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Если мы хотим, чтобы нас уважали, позиция России на международной арене должна быть жесткой. Наступательной и выгодной прежде всего для нас самих. Хватит оправдываться и сносить оскорбления, которые высказывают нам в лицо. Подробности...
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Онлайн-цензура со стороны техногигантов должна иметь финансовые последствия

Артём Кирьянов, член ОП РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков
Как показывает российская практика, меры финансового воздействия не приносят должного эффекта – они просто игнорируются нарушителями. Есть ли выход из этой ситуации? Подробности...

Французские теракты ведут к топ-блогерам из параллельных соцсетей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Французы все поняли: в исламистских терактах виноваты соцсети. Более того, правительство пригласило глав французских отделений Facebook, Twitter, Google, TikTok, чтобы совместно выработать инструменты борьбы с «киберисламизмом» Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

Обсуждение: 22 комментария
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Окончание войны в Ливии сулит России финансовые выгоды

    В Ливии позабыли жизнь без войны – она идет уже десятый год    23 октября 2020, 23:10
    Фото: REUTERS/Ayman Al-Sahili
    Текст: Андрей Самохин, Ирина Яровая

    Бесконечная гражданская война в Ливии имеет все шансы на быстрое завершение. Запад и Восток страны не только договорились о прекращении огня, разблокировали дороги через бывшую линию фронта, но и возобновили авиарейсы друг к другу. Почему Россия заинтересована в прекращении боевых действий и сможет ли она получить доход с вложенных в Ливию еще при Каддафи денег?

    В пятницу в Женеве было заключено соглашение о «постоянном прекращении огня в Ливии». Документ подписали эмиссары обеих воюющих сторон, а также посредница - Стефани Уильямс, и. о. спецпосланника генсека ООН по Ливии и глава Миссии ООН по поддержке в Ливии. Выступая на церемонии, Уильямс назвала соглашение «первым исключительно важным шагом к урегулированию ливийского конфликта», передает ТАСС.

    Достигнутое соглашение станет основой для мира и стабильности в стране, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Соглашение о прекращении огня - критически важный шаг. Но впереди еще много тяжелой работы», - предупредил Гутерриш. Теперь миссия ООН, по его словам, «занимается подготовкой к возобновлению Форума политического диалога», в котором примут участие самые силы, представляющие ливийский народ.

    Напомним, что переговоры в Женеве стартовали в понедельник и оказались весьма успешными. Уже в среду Уильямс сообщила, что стороны «согласились открыть все наземные дороги, которые соединяют все регионы и города в Ливии». Кроме того, достигнута договоренность «об открытии воздушных путей» и, в частности, о «полетах в административную столицу южного региона – Сабху».

    Добавим, что воздушное сообщение между Триполи и Бенгази восстановлено – неделю назад состоялся первый рейс между этими городами. Еще несколько месяцев назад такой авиарейс было трудно себе представить. Бенгази считается неофициальной столицей сил Халифы Хафтара, чьи войска еще недавно упорно штурмовали Триполи, пытаясь свергнуть правительство Фаиза Сараджа.

    Отметим, что сегодня, в отличие от ситуации 2011 года, США сохраняют «активный нейтралитет» в этом конфликте, теперь в Госдепе считают войну проблемой одной только Европы. По крайней мере, об этом заявлял в июле Washington Post неназванный дипломат. По его словам, сами «ливийцы не в состоянии принимать собственные решения, они полностью зависят от иностранных субъектов». Но «США по сути вне игры», подчеркнул тогда дипломат.

    «После свержения Муаммара Каддафи, Россия начала выстраивать отношения с новыми властями Ливии. И первое что нас интересовало: возобновление тех масштабных контрактов, которые были подписаны с прежним режимом и которые были уже близки к практической реализации, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

    Семенов признал, что любые наши проекты могут реализоваться только в случае прекращения боев, поэтому России нужен мир в этой стране, независимо от того, кто придет там к власти, если только это не будут силы, связанные с международным терроризмом.

    «Даже разделение страны на Запад и Восток не помешает – лишь бы они впрямую не воевали друг с другом,

    лишь бы работали некоторые общенациональные органы: Центробанк, Национальная нефтяная корпорация, с которыми можно было бы подписывать договоры», – пояснил собеседник. При этом эксперт признал, что железнодорожное строительство более чувствительно к «степени спокойствия», чем нефтеразработки – ведь их легче охранять от нападений по периметру, в отличие от протяженных путей сообщения.

    «Но долгосрочное развитие отношений Москвы и Триполи возможно только при условии перезапуска политического процесса и избрания легитимных общеливийских органов власти», — напоминает преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Григорий Лукьянов. – Тем не менее, шанс на примирение действительно появился. Обе стороны конфликта видят ценность в женевском соглашении, иначе они не пошли бы на его подписание. В нем заинтересованы многие «акторы» как внутри Ливии, так и за ее пределами. С другой стороны, ситуация весьма уязвима. В Ливии нет монолитных политических сил и на западе, и на востоке, поэтому реализации соглашения может помешать кто угодно».

    Правда, стороны конфликта на западе и востоке страны еще не уладили и свои внутренние противоречия, добавляет эксперт. Обещание премьер-министра Фаиза Сараджа уйти в отставку сразу после подписания соглашения «только накалило обстановку на западе страны и усилило конфронтацию между членами президентского совета и отдельными группами», которые борются за контроль над будущим правительством и над ресурсами, объяснил арабист.

    На востоке же Ливии очевидны стали конфликты и внутри руководства Ливийской национальной армии, помимо давних разногласий между Халифой Хафтаром и Агилой Салехом, спикером парламента, который базируется в Бенгази. Кроме того, собеседник упомянул и банды радикалов, которые «видят в войне возможность приращения своих богатств и могут спровоцировать возобновление боевых действий».

    Москва всегда поддерживала деятельность миссии ООН в Ливии, напоминает Лукьянов, поэтому для нас соглашение крайне выгодно. «Так у нас будет возможность вернуть часть своих активов в Ливии и нарастить сотрудничество в будущем», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, интересы России в Ливии носят одновременно и геополитический, и экономический характер. В ходе визита Владимира Путина в Триполи весной 2008 года, были достигнуты соглашения о поставках оружия на два миллиарда, контракты еще почти на такую же сумму были в стадии обсуждения. РЖД получили заказ на строительство 500-километрового участка дороги Сирт – Бенгази стоимостью 2,5 миллиарда. Этот участок, кстати, окончательно связал бы все ливийское побережье железной дорогой и заодно обеспечил бы сообщение между западным соседом Ливии (Тунисом) и восточным (Египтом). Все эти планы были перечеркнуты свержением Каддафи.

    Семенов отметил, что Национальная нефтяная корпорация Ливии сама заинтересована в том, чтобы геологоразведку и разработку продолжили как раз российские нефтяники. Но только те, что будут работать официально. «Ситуация, которая возникает после заключения перемирия в Женеве, может ударить по тем производителями, которые пытались использовать «серые» схемы по экспорту ливийской нефти, добываемой на востоке страны, в обход эмбарго», – подчеркнул Семенов. 

    Эксперт отметил, что сегодня все политические силы в Ливии, даже сделавшие в свое время ставку на Хафтара, поддерживают отказ от нелегального экспорта нефти.  Кроме того, в стране готовы к сотрудничеству с Россией, в том числе и в военной сфере, полагает он. И это при том, что Москву до сих пор в Ливии многие по инерции считают союзницей одного только Хафтара.

    Эксперт Российского совета по международным делам полагает, что в «пакет» сотрудничества с властями Ливии (и запада и востока) могут войти даже военные  объекты: если и не полноценные военные базы РФ в этой стране, то «аэродромы подскока», которые позволят нашим самолетам быстрее перелетать из сирийского Хмеймима в ЦАР, Конго, к югу от Сахары, где также может потребоваться защита российским национальным интересам. «Об этом можно договорится с любыми представителями Ливии, и на западе, и на востоке – для них такие услуги не предоставляют никакой угрозы», – сказал Семенов. Он напомнил о некоторых российский авиарейсах из Хмеймима через ливийскую военную базу Аль-Ватия до Венесуэлы, о которых писало одно французское издание. «Подобный «подскок» реально устроить и в ливийском муниципалитете Джуфра», – отметил эксперт.

    Кроме этих сфер, по мнению Семенова, другим выгодным и традиционным направлением могут быть поставки зерна. «Раньше наше зерно поставлялось Ливии через посредников, но в прошлом году были достигнуты соглашения о прямом экспорте», – говорит собеседник.

    Оценивая в целом перспективы сотрудничества с этой страной, эксперт делает вывод, что в экономическом плане оно может быть даже более выгодно России, чем с Сирией. В отличие от Дамаска, Триполи не находится под санкциями, а Москва не поддерживает так уж явно какую-либо из сторон гражданской войны.

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