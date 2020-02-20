Зачем России нужна Ливия

Взгляд
20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
Разделы

Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
Перейти а раздел…

Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
Перейти а раздел…

Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...

      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
      Подробности...

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Нет

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Китай решил создать свободную медицинскую зону с Россией
              Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 годаБелоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в ЛитвеТурция заявила об убитых и раненых в ходе атаки в ИдлибеРоссияне рассказали, кто не может быть патриотом
              Мишустин поручил изменить закон о госзакупкахЛНР расплатилась с Киевом за воду тоннами мелких монетПолитолог оценил перспективы Шнурова в политикеНа Аляске подсчитали потери от введенного Россией продэмбарго
              Силуанов заявил о запредельных налогах на труд в РоссииСобчак оценила политические амбиции ШнуроваМВД Украины отреагировало на массовые протесты из-за эвакуации сограждан из КитаяПлющенко рекомендовал Медведевой завершить карьеру

              Главная тема


              Российский рубль устоял перед американскими санкциями

              противоракетная оборона


              Турция попросила у США Partiot для защиты от России и Сирии

              война в сирии


              Появилось видео дорожного конфликта между военными России и США

              утечка информации


              Названо имя «российского шпиона» в Болгарии

              Видео

              транзит нефти


              Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам

              «хитрость» атлантистов


              Запад разглядел в России и Китае новые угрозы

              инициативы Зеленского


              К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

              раскол православия


              Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

              Основополагающая идеология


              Дмитрий Дробницкий: Не надо колебаться между суверенитетом и пиететом

              Контрольный пакет акций


              Павел Волков: Зачем государство покупает Сбербанк само у себя

              Двенадцать пунктов


              Геворг Мирзаян: Украина не прошла очередной тест на адекватность

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?

              Зачем России нужна Ливия

              Чуть больше месяца прошло с предыдущей встречи Шойгу и Хафтара – 13 января они провели переговоры в Москве   20 февраля 2020, 08:28
              Фото: MFA Russia/Global Look Press
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Министр обороны Сергей Шойгу встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, чтобы обсудить ситуацию в этой арабской стране. Попытки перевести военное противостояние в переговорный процесс, предпринимаемые в последнее время Россией и Европой, пока не увенчались успехом. Но каков русский интерес в Ливии и почему мы уделяем столько внимания этой стране?

              Россия давно уже помогает маршалу Хафтару, поддерживая при этом и отношения с его противниками из правительства в Триполи во главе с Фаизом Сараджем. Но Сарадж – это лишь вершина большой коалиции самых разных сил, от исламистов до западно-ливийских племен. Все вместе они контролируют столицу и часть запада страны. Все остальное же постепенно подминает под себя Хафтар с союзниками.

              78-летний маршал хочет силой закончить противостояние: взять Триполи и объединить Ливию, развалившуюся в 2011 году после свержения Муаммара Каддафи. Хафтара поддерживают большинство крупных арабских стран – соседний Египет, Саудовская Аравия, Эмираты и ряд европейских стран, в первую очередь Франция. Но ни Запад, ни Россия не заинтересованы в кровавой бойне в Триполи. А учитывая, что после начала гражданской войны, внешнего вмешательства и гибели Каддафи отношения между разными племенами в Ливии обострились до предела, объединение страны чисто военным путем будет кровопролитным.

              Ливия – одна из самых энергетически богатых стран мира. Запасы нефти и газа делают эту небольшую по населению (семь миллионов) и огромную по площади (16-е место в мире – правда, пригодной для жизни земли совсем немного, остальное пустыня) страну чрезвычайно важной и потенциально очень влиятельной. Какой она и пыталась быть при Каддафи. Правивший страной с 1969 года майор никогда не считал себя просто ливийцем: у него были огромные амбиции и планы в арабском, исламском и африканском мире. Именно последнее направление было для него наиболее успешным и самым опасным, потому что вызывало гнев как у европейцев, считавших Африку своей вотчиной (например, Франция – Западную Африку), так и у американцев.

              Каддафи с его лозунгами «Африка для африканцев», интеграционистскими проектами и большими финансовыми возможностями мешал Западу рулить Африкой. Во многом именно это и привело к его свержению и убийству. Правда, Запад естественно не представлял себе последствий своего вмешательства.

              Страна распалась – и война между регионами и племенами идет то затухая, то разгораясь уже девять лет.

              Учитывая близость Ливии к Европе, она стала главным перевалочным пунктом как для жителей Африки, намеревающихся попасть в Старый Свет под видом беженцев, так и реальных беженцев. Европа очень хочет восстановить хоть какую-то единую государственность в Ливии, да и арабским соседям – Египту, Алжиру и Тунису – нужна спокойная граница. Но желая восстановить ее единство, никто не забывает о своих интересах. Все хотят иметь сильные позиции в будущей единой Ливии, но при этом необходимо ведь и как-то считаться с интересами самих ливийцев, разбитых сейчас на кланы и племена. И совместить одно с другим никак не получается.

              Турция, Катар и Италия не хотят отказываться от поддержки Сараджа. Россия, Египет и Франция не собираются отворачиваться от Хафтара. При этом стратегически шансы Хафтара однозначно сильнее, а угроза прямого вмешательства внешних игроков на стороне его врагов невелика. Как бы не грозила Турция помочь Сараджу, влезать напрямую в ливийский конфликт турки не будут. Но если интерес Турции и Италии, бывших хозяев Ливии, понятен (у Италии это беженцы и энергетические проекты, а у Турции это влияние в исламском мире и те же нефтегазовые дела), то что нужно от Ливии России?

              Наш интерес одновременно и геополитический, и экономический. При Каддафи Ливия хотя и называлась социалистической, не была просто ориентированной на Москву арабской страной. Триполи всегда проводил самостоятельную политику. Но при этом связи с СССР были очень серьезными и разнообразными, в первую очередь по военной линии.

              Большая часть ливийского офицерского корпуса прошла обучение у нас (включая Халифу Хафтара), общие поставки оружия в советский период оцениваются в 20 миллиардов долларов, при том, что закупали не только у СССР. Одних только советских танков Триполи закупил более двух тысяч: Каддафи признавался, что коллекционировал оружие, как мальчишки собирают марки, не имея возможности его использовать (вся ливийская армия не насчитывала и 70 тысяч).

              Помогали мы и специалистами: за два десятилетия через Ливию прошли более 10 тысяч наших военнослужащих, и даже после распада СССР тысячи бывших советских граждан продолжали работать в качестве вольнонаемных.

              Но сотрудничество двух стран не ограничивалось военной сферой: СССР строил в Ливии центр атомных исследований и газопроводы, там работали наши нефтяники и строители-энергетики.

              После распада СССР связи двух стран сильно просели по нашей вине из-за того, что Москва поддержала инициированные американцами санкции против Ливии. Каддафи перестал платить по счетам. В итоге накопился долг 4,5 млрд долларов, который решено было списать в 2008 году, когда Россия начала полноценно возвращаться в Ливию. Но не просто списать, а в обмен на новые контракты. Они были заключены в ходе первого и единственного визита Владимира Путина в Триполи весной 2008 года.

              Тогда были достигнуты соглашения о поставках оружия на два миллиарда, контракты еще почти на такую же сумму были в стадии обсуждения. РЖД получили заказ на строительство 500-километрового участка дороги Сирт – Бенгази стоимостью 2,5 миллиарда. Этот участок, кстати, окончательно связал бы все ливийское побережье железной дорогой и заодно обеспечил бы сообщение между западным соседом Ливии (Тунисом) и восточным (Египтом).

              Но все эти планы были перечеркнуты свержением Каддафи. Россия понесла не только политические, но и экономические убытки.

              Хотя новые ливийские власти неоднократно говорили о том, что хотят возобновить старые контракты и заключить новые, понятно, что реальная работа пойдет только после восстановления единства ливийского государства. Несмотря на то, что нам ближе Хафтар, Россия всячески подталкивает обе стороны противостояния к переговорам, потому что у нас нет цели иметь у власти в Ливии свою марионетку (да это и невозможно), нам нужна сильная и единая страна.

              Которая неизбежно, в силу своей истории, геополитического положения и состава элиты, будет нашим партнером, не только покупая оружие и строя при нашей помощи железные дороги, но и координируя вместе с нами цены на нефтяном и газовом рынке, сотрудничая с нашими энергетическими компаниями («Газпром» и «Роснефть» имеют в Ливии свои интересы). Самостоятельная Ливия со временем снова станет серьезным игроком в Африке, будет активна и в арабском мире. И конечно, не забудет и тех, кто был причастен к развалу страны, и тех, кто помогал ей в трудную минуту.

              Россия была нужна Ливии в прошлом, нужна ей сейчас для примирения и восстановления единства – и будет очень нужна в будущем для того, чтобы вернуть себе настоящую независимость. России нужен такой партнер, не говоря уже о том, что результативное участие в ливийском урегулировании укрепит авторитет России на мировой арене.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............