Литовские военные нашли куратора в американской глубинке

Литва совершила большой прорыв в военных связях с США. По крайней мере, именно так в самой прибалтийской стране оценивают соглашение, подписанное с провинциальным подразделением американской Национальной гвардии. Как Литва и Польша конкурируют за внимание американских военных и имеют ли эти мероприятия реальное военное значение в случае противостояния между Прибалтикой и Россией?

В Вильнюсе в прошедшую пятницу было подписано соглашение, в котором «закреплено стремление» создать в Литве американо-литовский военный штаб дивизионного уровня. «Это важно не только в плане структуры сухопутных сил ВС Литвы, но и в плане приписанных союзнических подразделений, командовать которыми нужно во время учений или конфликта», – сказал старший офицер по связям с общественностью сухопутных сил Литвы, капитан Паулюс Бабилас.

Несколькими днями ранее в Вильнюс прибыл губернатор штата Пенсильвания Томас Вестерман «Том» Вольф. Губернатора принял президент Литвы Гитанас Науседа, а затем были подписаны разнообразные соглашения, в том числе и «договор о намерениях» о создании в Литве американского дивизионного штаба. Сразу бросается в глаза, что это чисто американский проект, никак не привязанный к инфраструктуре НАТО. И курировать его будет (по крайней мере на первом этапе) не вооруженные силы США, а провинциальное, пенсильванское подразделение Национальной гвардии.

Губернатор Том Вольф прибыл в Вильнюс из Варшавы, его визит в Европу был рассчитан только на Польшу и Литву – и большим желанием курировать литовскую армию он не горит, но приказ есть приказ. Ранее литовскую армию курировала Германия, но в последние несколько лет Вильнюс и Варшава сделали все, чтобы максимально отдалиться от Берлина в военном плане и переориентироваться напрямую на США даже в ущерб прямым контактам с НАТО.

Теперь курирование литовских вооруженных сил перешло к 26-й пенсильванской бригаде Национальной гвардии, а губернатор Том Вольф должен за это отдуваться. Конкретно моторизованную бригаду сухопутных войск Литвы «Железный волк» (в Литве нет номерных подразделений, а все батальоны носят так называемые исторические названия, как правило, по именам средневековых князей, а мифический волк, покрытый броней – символ города Вильнюса) курирует 56-я бригада «Страйкер», а вновь создаваемую бригаду «Жямайтия» – 2-я пехотная бригада пенсильванской Нацгвардии.

У губернатора Тома Вольфа – либерала, богатея и пенсильванского аристократа – вечные проблемы по поводу бюджета с конгрессом штата. Он даже наложил вето на проект бюджета, что породило местный политический кризис. Ему только расходов на Литву не хватало.

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Кроме того, в Пенсильвании традиционно сильно местное еврейское лобби. Собираясь в поездку в Восточную Европу, протестант Том Вольф специально взял с собой в местной синагоге мезузу Древо жизни, которую передал в Варшаве местной общине в ознаменование очередной годовщины Холокоста. А нынешний резкий всплеск в Литве героизации местных пособников фашистов, вырезавших 98% литовских евреев, не способствует любви к этой прибалтийской стране со стороны жителей и избирателей штата Пенсильвания. Логичнее было бы назначить военными и экономическими кураторами Литвы, например, штаты Мичиган и Иллинойс, где ткни в каждого второго – попадешь в потомка эмигрантов из Прибалтики. Но администрация Трампа решила почему-то назначить на эту позицию консервативную и протестантскую Пенсильванию.

При всем уважении, американская национальная гвардия все-таки не «настоящая» боевая единица. Пока не понятно, почему Белый дом не позволил Пентагону самому взять под крыло литовские вооруженные силы, а ограничился такими вот паллиативными мерами. Да, литовская армия по своему качеству ближе американской нацгвардии, чем регулярным вооруженным силам, но не до такой же степени. Все-таки это вопрос и большой политики, и стратегического военного планирования.

Но главное в другом. Для современной Литвы дивизионный штаб совершенно избыточен и бесполезен. В составе литовской армии никаких дивизий нет. До недавнего времени литовские сухопутные силы состояли из одной единственной моторизованной бригады «Железный волк» четырехбатальонного состава (плюс артиллерийская бригада) и четырех отрядов добровольческих сил охраны края – соединений территориальной обороны, тренируемых на партизанскую войну. Плюс технические службы. Танков нет как явления.

Сейчас на территории Литвы чисто американских военных объектов нет, а есть объекты НАТО, зато их там больше всего в Прибалтике.

Это авиабаза Зокняй, с которой патрулируют литовское небо иностранные летчики на иностранных самолетах по ротации – собственной боевой авиации у Литвы нет и, скорее всего, никогда не будет. Военно-воздушная база и полигон в Кайряй, используемый в тренировочных целях. Склад в Мумайняй. Военная база и полигон в Казлу-Руде у Каунаса – бывшее место дислокации советской воздушно-десантной дивизии. Полигоны в Рокай и Пабраде. А в поселке Рукла, где находится штаб бригады «Железный волк», расположен многонациональный батальон НАТО и с недавних пор подразделение ротационной бронетанковой бригады ВС США. Это подразделение – одно название, оно было сформировано после пресловутого «железного марша» по Восточной Европе нескольких единиц американской бронетехники и по факту небоеспособно.

Все это – объекты НАТО, и Литва очень недовольна тем отношением, которое демонстрируют к ней в альянсе. Специалист по международной безопасности, бывшая служащая армии США Виктория Легранова свидетельствует, что военнослужащих балтийских республик не задействуют в серьезных операциях альянса, в основном они выполняют охранную функцию. Она подчеркивает, что балтийских военных не принимают за своих в НАТО, а «в некотором рубрикаторе ответственности, подчинения и прав военнослужащие стран Балтии находятся на самой низкой ступени».

Совсем иная ситуация в соседней Польше – прямом историческом конкуренте Литвы за гегемонию в Восточной Европе или хотя бы на некоторой ее части. Только за первое полугодие 2019 года численность американского контингента в Польше выросла на 50% и достигла трех тысяч человек. Посол США в Варшаве Мосбахер утверждает, что будет до конца года еще больше.

Прежде всего, в Польше уже расположен тот самый американский дивизионный штаб в Эльблонге, недалеко от российской и литовской границ. Именно оттуда будут управлять обороной пресловутого «сувалкского коридора», когда по нему ринутся в прорыв тысячи русских танков. Кроме него, в поморском Щецине расположен штаб многонационального армейского корпуса быстрого реагирования «Северо-Восток» с той же целью обороны «сувалкского коридора», в Быдгоще – передовая командно-штабная ячейка и центр боевой подготовки Объединенных вооруженных сил НАТО. В Познани еще одно передовое дивизионное командование сухопутных войск США в Европе. В Люблине штаб командования литовско-польско-украинской бригады, офицеров которого обучают военные инструкторы США, а в Повидзи формируется логистический хаб ВС США в Европе, подразделение ротационной бригады армейской авиации США, а также строится комплекс ангаров для хранения бронетехники ВС США.

То есть,

по факту американская военная инфраструктура в Польше уже перегнала по значимости «старые» объекты армии США в Германии, кроме разве что великой и ужасной базы Рамштайн.

Некоторые из этих польских объектов считаются «многонациональными», но дивизионные штабы по факту принадлежат исключительно американцам и даже формально в структуру НАТО не входят. Таким нехитрым образом исподволь создается чисто американская военная инфраструктура нового оперативного района, он же театр военных действий. Польша и Литва обеими руками поддерживают такое развитие событий даже в ущерб взаимоотношениям с НАТО, членами которого они являются. При этом эти две страны откровенно соревнуются друг с другом, кто больше натаскает каштанов для американцев. Пока поляки побеждают за явным преимуществом.

В Брюсселе от этого не в восторге. Такое поведение Польши и Литвы только провоцирует амбиции Макрона и Меркель в плане создания отдельной «европейской армии», не входящей в структуру НАТО. Диалога по военным вопросам с Варшавой и Вильнюсом не получается. Их пытаются задобрить путем искусственного повышения их значимости, то есть целясь в основу национального характера и поляков, и литовцев – шляхетский гонор.

Литва сейчас не способна содержать и обслуживать крупные организационные военные структуры типа дивизионного штаба, пусть и в кадрированном составе. Возможно, речь пока идет только о перспективном планировании. И договор с Вильнюсом подписывает безвестный американский заместитель командующего провинциальной дивизией.

Но в Литве в любом случае расценивают случившееся как большой прорыв в персональных военных связях с США. Кроме того, это первый случай за последние годы, когда Вильнюсу удалось как-то утереть нос полякам, перетащив на себя часть американского финансирования и инфраструктурный объект. И неважно, что с чисто военной точки зрения это бесполезный объект, способный в ходе реальных боевых действий протянуть буквально несколько часов. Там дальше, глядишь, еще чего-нибудь организуют.