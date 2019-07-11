Москву и Киев может объединить газовая труба

В среду Дмитрий Медведев заявил, что есть два решения проблемы транзита газа через Украину. Один из них – это создание консорциума для управления украинской газотранспортной системой, в который вошли бы Украина, Россия и ЕС. И хотя для Москвы это сейчас невыгодно, эксперты полагают, что и Киев не отдаст России часть трубы. Впрочем, ситуацию могут изменить парламентские выборы.

Россия предложила Украине два решения с транзитом газа по ее территории. Об этом заявил в среду премьер-министр России Дмитрий Медведев на переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и ее сопредседателем Юрием Бойко.

Первый, самый простой способ – сохранить на некоторое время действие существующих контрактов, «чтобы договориться более серьезно». «Второй вариант, который мы никогда не отрицали – это вариант консорциума», – отметил Медведев. Он добавил, что этот вариант «был сверхполитизирован в определенный период, но сейчас, в силу существования «Турецкого» и «Северного» потоков, «эта политизация уже ушла в прошлое».

Ранее Медведчук называл сохранение транзита российского газа через территорию Украины в Евросоюз вопросом национальной безопасности. По словам российского премьера, вернуться к решению «острых проблем» в сфере транзита может новое правительство Украины, которое должно появиться после предстоящих 21 июля досрочных выборов в Верховную раду. Отметим, что Бойко рассматривается партией «Оппозиционная платформа – За жизнь» как потенциальный кандидат на должность премьер-министра в случае вхождения в правящую коалицию.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину рассчитаны до конца года и определенности насчет их будущего до сих пор нет. Не назначен и следующий раунд переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия – Украина – ЕС.

Идея создания газового консорциума с участием Москвы, Киева и Брюсселя обсуждалась с середины нулевых. Но в 2013 году Россия отказалась от дальнейших переговоров из-за решения Киева подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Медведев назвал абсурдной и дурацкой ситуацию, при которой «потребители газа на территории не очень богатого государства платят на 25% больше, чем они могли бы платить».

После переговоров Бойко сообщил, что удалось договориться о новом раунде переговоров после выборов. «Считаю значительными подвижки по контракту на закупку газа в России, к августу готовы подписать контракт», – заявил он. По его словам, к реализации сценария консорциума «Оппозиционная платформа» сможет перейти после выборов, когда может влиять на процессы с точки зрения присутствия во власти или со стороны парламента. В свою очередь Медведчук попросил Медведева продолжить отмену санкций в отношении украинских предприятий.

О варианте с сохранением существующих контрактов говорил глава Газпрома Алексей Миллер в конце июня, на годовом собрании акционеров компании, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Тогда же руководство Газпрома заявило: просто продлить нынешний договор даже на год невозможно. Причина – обязательное условие транзита не менее 110 млрд кубов газа через Украину, так называемое обязательство «качай или плати». Именно этот пункт стал поводом для иска «Нафтогаза» в Стокгольмский арбитраж и для присуждения украинской компании выплаты за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Поясним: разбирательство между газовыми компаниями России и Украины в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма тянется с июня 2014 года, когда Газпром и «Нафтогаз» предъявили встречные иски. В феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж постановил: за предыдущие восемь лет «Нафтогаз» недополучил за транзит 4,63 млрд долларов (впоследствии сумму «скостили» до 2,56 млрд долларов). А Газпром арбитраж обязал платить за транзит по украинской территории упомянутых 110 млрд кубометров газа ежегодно.

«Миллер очень четко сказал, что надо обнулить претензии по Стокгольмскому арбитражу.

Это означает, что «Нафтогаз» должен отозвать иск и отказаться от получения денег от Газпрома», – пояснил Симонов. По его мнению, только при таком условии Газпром согласится продлить контракт.

Что же касается варианта с созданием консорциума, то его первым озвучил Виктор Медведчук еще до выборов президента Украины. «Фактически Медведев вернул эту идею назад своим гостям, которые у него уже были», – отметил Симонов.

«Из кого будет состоять этот консорциум? Из Газпрома, «Нафтогаза» и какой-то европейской компании? Эта идея была интересна десять лет назад, когда она была реальной, – рассуждает эксперт. – Но Украина совершила ошибку, объявив свою газотранспортную систему практически синонимом своей государственности, что труба – это символ Украины. Поэтому консорциум отвергли по политическим мотивам, мол, не отдадим москалям ни одной акции нашей священной трубы».

Симонов полагает, что проект консорциума остается малореальным и после смены украинского президента. «Представьте, что в нынешней ситуации Зеленский соглашается на то, чтобы Газпром стал акционером газотранспортной системы Украины. Как это может выглядеть?» – отметил эксперт. По его словам, и самому Газпрому тоже невыгоден подобный консорциум – учитывая развитие «Турецкого потока» и готовности двух ниток «Северного потока – 2» на 65%.

«Россия выдвигает эти варианты как некую стартовую позицию. Вариант, который нас устроил бы в максимальной степени, заключается в том, чтобы отношения с Украиной строились на основе европейского законодательства», – уверен Симонов. По его мнению, разумным вариантом была бы ежегодная закупка Газпромом необходимых ему объемов прокачки газа по украинской территории – например, для удовлетворения пиковых нагрузок в зимний период.

В вояже Медведчука и Бойко прослеживается сугубо политическая составляющая. Поездка пришлась на избирательный период, отмечает Симонов. «Социология показывает, что на предстоящих выборах их партия вполне может претендовать на второе место», – отметил эксперт. Действительно, данные последнего опроса социологической службы «Рейтинг» показывают: за партию Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 42,3%, за «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 13,4%.

«Зеленский, конечно, получит Раду и сформирует правительство и может их не брать в коалицию.

Но второе место партии, лидеры которой ездят в Москву, будет свидетельствовать об определенном повороте. Для России это будет довольно серьезный аргумент.

Поэтому сейчас видна попытка подыграть Медведчуку и Бойко», – отмечает Симонов.

По его мнению, идея заключается в том, чтобы образ России из образа оккупанта и агрессора трансформировался в торгового партнера при необходимости решения вопроса Донбасса. «Медведчук пытается продать избирателям тему о том, что хватит оставаться самыми нищими на европейском пространстве и нужно пытаться договариваться», – подытожил Симонов.

В свою очередь, экономисты в Киеве не считают идею Медведева совсем уж нереальной, правда тоже увязывают ее реализацию с политическими переменами.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что создание консорциума все же возможно, но только в случае, если Юрию Бойко удастся пробиться на пост премьера. «На сегодня опросы показывают, что такое назначение маловероятно. У партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» есть свой электорат. Но нельзя его расширить до бесконечности. На сегодня ее потолок – 20%, а скорее всего партия Медведчука наберет лишь около 15%. Зеленский наберет, видимо, около 30. Вряд ли президент захочет уступать пост премьера другой партии», – сказал Охрименко газете ВЗГЛЯД, добавив, что вариант с продлением контрактов выглядит более реалистичным.

Киевский экономист согласен, что Москва таким образом отчасти подыгрывает партии Медведчука перед выборами. «Да, на Украине хотели бы дешевый газ, но пока ситуация такая, что больше голосуют за Зеленского. Но он-то как раз выступает против дружбы с Россией и, соответственно, в вопросе с транзитом газа никакой ясности нет», – подытожил киевский эксперт.

Напомним, что пока в Киеве если и готовы были обсуждать продление контрактов, то лишь на длительный срок. Там опасаются, что Москва хочет продлить контракт лишь на пару лет, чтобы успеть достроить обходные газопроводы и тогда уже окончательно оставить Украину без транзита.



Стоит отметить, что предыдущие инициативы Москвы по транзиту руководство «Нафтогаза» отвергало. Взамен Газпрому был предложен вариант не на услуги транспортировки, а на «своп» газа. Он подразумевает, что Киев будет выкупать весь объем газа на границе Украины с Россией, а затем продавать его на границе Украины с ЕС. Разница в цене и будет платой за транспортировку. Однако глава российского концерна Алексей Миллер заявил, что официальных предложений от украинской стороны не было, а к заявлениям в социальных сетях управленцев «Нафтогаза» в Газпроме относятся несерьезно.

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