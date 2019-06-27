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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Россия сообщит НАТО о неприятном

Контакты России и НАТО заморожены уже давноФото: Fabrizio Bensch/Reuters
На фоне возвращения России в ПАСЕ появляются сообщения о возобновлении еще одного формата отношений нашей страны с Западом – НАТО хочет провести на следующей неделе заседание Совета Россия–НАТО, посвященное судьбе Договора о РСМД. Что все это значит и имеет ли смысл обсуждать проблему европейской безопасности с альянсом, повторяющим американский ультиматум в адрес Москвы? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Украинцы, да очнитесь же!

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
История, леденящая кровь. Поверить в это невозможно. Поэтому я и не поверила. А потом пришлось. Украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах. Подробности...
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Дело сестер Хачатурян – сложнейший правовой и этический узел

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора бы уже привыкнуть и относиться философски к тому, что общественная дискуссия на абсолютно любую тему – вплоть до рецепта окрошки – способна превратиться в беспощадный и бескомпромиссный холивар, в котором стороны пленных не берут. Подробности...
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Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
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          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
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            Россия сообщит НАТО о неприятном

            Контакты России и НАТО заморожены уже давно   27 июня 2019, 13:50
            Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
            Текст: Петр Акопов

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            На фоне возвращения России в ПАСЕ появляются сообщения о возобновлении еще одного формата отношений нашей страны с Западом – НАТО хочет провести на следующей неделе заседание Совета Россия–НАТО, посвященное судьбе Договора о РСМД. Что все это значит и имеет ли смысл обсуждать проблему европейской безопасности с альянсом, повторяющим американский ультиматум в адрес Москвы?

            Постпред США при НАТО Бейли Хатчинсон сообщила, что рассчитывает провести 5 июля встречу Совета Россия–НАТО – хотя, по ее словам, «Россия твердо не сказала, что она прибудет». Представители альянса хотят обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг:

            «У России осталось всего пять недель, чтобы спасти договор... В случае если Россия не выполнит, наш ответ будет оборонительным, взвешенным и скоординированным. Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намерены развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе... Мы призываем Россию встать на ответственный путь. Но, к сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена это сделать».

            Заявление Столтенберга уже вызвало ответную реакцию Москвы – замминистра иностранных дел Сергей Рябков обвинил США и НАТО в том, что они вели осознанную линию на слом ДРСМД и «в случае материального воплощения угроз НАТО по ДРСМД Россия ответит компенсационными военными мерами»:

            «Мы будем изучать то, что в ближайшие месяцы страны–участницы НАТО сформулируют на эту тему. Мы готовы к любым вариантам. Ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в Евроатлантике, разумеется, ляжет на США и их союзников по альянсу».

            ДРСМД будет похоронен 2 августа, чтобы спасти его – времени почти не остается.

            Сломали договор американцы. Еще в начале февраля Дональд Трамп заявил о начале процедуры приостановки участия США, предоставив России полгода на «возвращение к соблюдению условий договора». То есть на уничтожение ракеты 9М-729 (SSC-8) – она, по мнению американцев, нарушала ДРСМД.

            Так как Москва еще до этого неоднократно заявляла, что эта ракета не попадает под ограничения договора, наш ответ был зеркальным: Россия тоже приостановила свое участие в договоре. Как раз сегодня Совет Федерации принял соответствующий закон и еще до отлета в Японию его может подписать Путин.

            Учитывая, что выход США из договора был осознанным шагом, вызванным в первую очередь их недовольством тем, что ДРСМД накладывает ограничения только на Россию и США, но в нем не участвует Китай, с которым Америка вступает во все больший клинч, шансы на сохранение договора представляются ничтожными. Китай категорически не желает присоединяться ни к какому новому договору, так что если в Осаке, на встрече с Путиным, Трамп вдруг не решит отложить выход США (чтобы показать, что с Россией ему проще договориться, чем с Китаем), то 2 августа договор прекратит действие.

            Так зачем России говорить о договоре о ракетах с НАТО, которое ничего тут не решает? Дело в том, что разговор с НАТО все равно будет полезен.

            Во-первых, просто самим своим фактом. Возобновление формата Совета Россия–НАТО станет важным символическим жестом со стороны Запада. Ведь работа этого Совета, созданного еще в 2002 году, была практически заморожена после 2014 года. У России уже полтора года нет даже постпреда при НАТО, а ведь раньше проходили даже встречи на высшем уровне (правда, всего три – и последняя в 2010-м). Сам Совет Россия–НАТО после 2014-го, конечно, не может быть прежним, как и в целом отношения России с Западом. Но даже в условиях открытой конфронтации необходимы контакты и переговоры, что, собственно, Россия все эти годы Западу и предлагала. Запад же в ответ пытался держаться линии изоляции, санкций и наказания России.

            Противостояние России и Запада, точнее, его атлантического варианта, никуда не денется: идет глубокая трансформация мирового порядка, и мы продвигаем противоположные концепции будущего. Однако говорить друг с другом при этом все равно нужно. На Западе давно уже звучали голоса о необходимости возобновления работы Совета Россия–НАТО. Вот, например, что говорил в апреле этого года бывший генсек альянса англичанин Джордж Робертсон:

            «Возобновление совместной работы Совета Россия–НАТО означает не только формальности. Это не уступка России на фоне ее неприемлемых действий на Украине, в Крыму и в английском Солсбери. Это означает признание того, что какие бы между нами ни были разногласия (а они у нас есть), у мира, живущего в соответствии со сложившимся порядком, есть множество неотложных задач, связанных с тем, чтобы не допустить господства «мирового беспорядка».

            Ну и, во-вторых, всех волнует, не станут ли США размещать новые ракеты в Европе. Хотя сейчас и в Вашингтоне, и в НАТО говорят о том, что у них нет таких планов, зарекаться ни от чего нельзя. Сейчас Трампу нет никакого смысла ставить в Европе новые ракеты средней и меньшей дальности – ни в военном плане, ни в геополитическом. Но кто знает, что будет, если в Белом доме появится сторонник военного давления на Россию, а в Европу попытаются направить новые ракеты?

            Поэтому Москве лучше заранее обозначить свою позицию европейцам, чтобы потом не было удивления. Конечно, в Европе и так представляют себе реакцию России, которая предупредила, что страны, разместившие новое оружие, окажутся под прицелом наших ракет. Да и без этого желающих размещать новые американские ракеты в Старом Свете почти нет. Однако будет нелишним, чтобы конкретные представители конкретных европейских стран услышали все своими ушами от российских представителей. Так будет куда доходчивей.


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