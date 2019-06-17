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17 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
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Британский спецназ готовится к новой войне

Британские спецподразделения недавно прошли большую реформу - и теперь их ждет новаяФото: defenceimagery.mod.uk
Будет ли британский спецназ воевать с Россией? Именно такие предположения были сделаны после публикаций о том, как изменится подготовка спецподразделений Великобритании - вместо борьбы с терроризмом они будут затачиваться на проведение спецопераций в рамках широкомасштабной войны. Но с кем будет эта война? Есть основания полагать, что Россия тут ни при чем. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Начало конца демократической легитимности

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто до сих пор верит в демократию, должен держать кулаки за Трампа. Свалив Дональда, мировая элита попытается решить вопрос «популизма» раз и навсегда. И тогда одно из двух – или хаос, или мир Оруэлла. Подробности...

Диалоги яйца и курицы

Ольга Андреева, Журналист
Связь поколений – странная штука. Нам кажется, что наши дети какие-то другие, что они в некотором смысле инопланетяне. Наверное, так оно и есть. Но вообще-то они – это мы. Просто надо чаще друг с другом разговаривать. Подробности...
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Дача как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдет в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
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      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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            Британский спецназ готовится к новой войне

            Британские спецподразделения недавно прошли большую реформу - и теперь их ждет новая   17 июня 2019, 10:26
            Фото: defenceimagery.mod.uk
            Текст: Сергей Козлов

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            Будет ли британский спецназ воевать с Россией? Именно такие предположения были сделаны после публикаций о том, как изменится подготовка спецподразделений Великобритании - вместо борьбы с терроризмом они будут затачиваться на проведение спецопераций в рамках широкомасштабной войны. Но с кем будет эта война? Есть основания полагать, что Россия тут ни при чем.

            Спецназ Великобритании предлагается переориентировать с борьбы против террористов на Ближнем Востоке на «российское» направление, заявляют британские СМИ. Они сделали такой вывод из утечек о создании некоей новой концепции для применения британских сил спецопераций, и концепция эта будет предусматривать прежде всего «противостояние России и другим странам».

            Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

            Прежде всего - о том, что такое британский спецназ. В российских СМИ пишут о САС и СБС, однако это далеко не все части специального назначения британских Вооруженных сил.

            В состав ССО Великобритании, в частностин входят: Специальная Воздушная служба (Special Air Survice-SAS), Специальная лодочная служба (Special Boat Survice-SBS), полк специальной разведки (Special Recоnnaissance Regimet-SRR), группа поддержки сил специального назначения (Special Forces Support Group –SFSG), 18 полк связи (18 Signal Regiment-SR).

            Если САС и СБС были созданы еще в годы Второй Мировой, и потому широко известны, то остальные части появились в составе ССО в период реформ 2005 года. Эта реформа была проведена в связи с участием британского спецназа в боевых действиях в Афганистане и Ираке - и соответственно возросшего объема задач.

            Чтобы понять, каким образом могут изменится задачи или структура британского спецназа, сначала надо разобраться в назначении каждой из его составляющих.

            Специальная Воздушная служба

            Специальная Воздушная служба состоит из 21,22 и 23 полков SAS (из которых 21 и 23 являются полками резерва и только 22-й является воинской частью постоянной готовности, который полностью укомплектован личным составом). Однако к ВВС, как можно предположить, эта служба отношения не имеет. Название указывает на воздушный способ вывода ее групп в район применения. В годы Второй Мировой этот способ являлся наиболее распространенным для заброски диверсантов на материк.

            22 полк состоит штаба, занимающегося планированием и организацией разведки, из крыла оперативного исследования - Operational Research Unit, занимающимся испытанием вооружения техники и снаряжения, разведывательного крыла (Operational Intelligence Unit), и четырех боевых эскадронов (A,B,C,D) и эскадрона резерва (R), а также 264 батальона связи SAS. Каждый эскадрон, в свою очередь, состоит из штаба и четырех отрядов (аналог нашей роты), а отряд – из четырех патрульных групп по четыре человека в каждой. Отряды имеют свою специализацию. Один предназначен для действий в горной местности, другой на специальных средствах движения, третий выводится в тыл противника воздушным путем, четвертый – морским. Также сформировано чисто антитеррористическое подразделение - Counter Revolutionary Warfare Unit - CRWU. По штату это эскадрон, предназначенный для контртеррористических операций.

            Основными задачами САС являются: специальная разведка еа территории противника; диверсии на объектах инфраструктуры; проведение спецопераций; освобождение заложников и борьба с терроризмом; операции поиска и спасения.

            Имея в своем составе разведывательное крыло (Operational Intelligence Unit), полк в состоянии самостоятельно вести разведку противника в интересах возможного применения частей специального назначения сухопутных войск. При этом SAS активно сотрудничает и с британской разведкой SIS.

            Полк специальной разведки

            Полк был сформирован в апреле 2005 года в связи с необходимостью расширения разведывательных возможностей Вооруженных Сил Великобритании. Часть предназначена для ведения глубинной разведки в интересах СпН. Численность полка превышает 500 человек. В настоящее время полк нацелен на сбор информации об исламистских террористических организациях, поэтому полк стараются комплектовать выходцами с Востока.

            Группа поддержки сил спецназначения

            Эта группа также была создана в 2005 году, общая численность около 700 человек. В состав группы входит две роты огневой поддержки, десантно-штурмовая рота, инженерно-саперный и медицинский взводы. Основная задача группы - усиление огневых возможностей спецназа. Поэтому на его вооружении находятся ПТУР «Милан», ПЗРК «Стингер», 51мм и 81 мм минометы, различные гранатометы и 12,7 мм пулеметы «Браунинг». Кроме того, группу может поддерживать звено вертолетов огневой поддержки «Апач».

            Специальная лодочная служба

            Как и SAS, SBS была создана в годы Второй Мировой войны и имеет богатую историю.

            Специальная лодочная служба является структурой спецназа ВМС Великобритании и относится к Королевской морской пехоте с более широкими задачами и функциями.

            Численность SBS составляет около 250 человек. В ее состав SBS входит 4 эскадрона, один из которых укомплектован резервистами. В частности, эскадрон «С» специализируется на проведении операций с участием боевых пловцов и гребных плавсредств (каноэ). Эскадрон «S» специализируется на операциях, с применением на малотоннажных судов, сверхмалых подводных лодок, а также подводных средств движения и катеров дальнего радиуса действий. Эскадрон «М»- является антитеррористическим подразделением и состоит из «Черного», «Золотого» и «Пурпурного» подразделений.

            Несмотря на разницу в предназначении эскадронов, нет особой разницы в уровне подготовки личного состава. Все бойцы универсальны и способны успешно действовать в любом качестве. Оперативное подразделение состоит традиционно из 16 пловцов-каноистов, которые могут быть сведены в 8 двухместных каноэ, четыре патруля из четырех человек или в два лодочных экипажа по 8 человек.

            Что может измениться?

            Если говорить о подготовке основных частей спецназ Великобритании, SAS и SBS, то эти структуры готовят своих бойцов в два этапа. Первый этап является базовой подготовкой, который длится в SAS 24 недели, а в SBS 30 недель и курс специализации в SAS 12 месяцев, а в SBS 15 месяцев. Для боевой подготовки отводится специальное время при ротации подразделений, продолжающих выполнять специальные задачи.

            Изменения возможны именно в этой программе подготовки с большим акцентом на обычную подготовку операторов спецназ. В остальном, по большому счету, ни американцы, ни британцы серьезно не отклонялись от действующих программ и установленных целей и задач - тех самых, что подробнее описаны выше. Поэтому представляется, что каких-то значительных изменений в вопросах подготовки спецназа США и Великобритании в этой связи ждать не стоит.

            В то же время, учитывая тенденцию развития ведения так называемы гибридных войн, которые предполагают подчинение той или иной территории при помощи информационных, электронных, кибернетических операций в сочетании с проведением спецопераций и экономическим давлением, можно предположить, что подготовка к участию в подобных боевых действиях и явится новым вектором в подготовке ССО Великобритании. Можно ожидать создание новых подразделений, которые войдут в ССО Великобритании - например, подразделения, занимающегося проведением психологических операций и информационной войны. Не исключено и включение в состав британских ССО 77 бригады, занимающейся в настоящее время информационной войной - как раз для консолидации под единым командованием усилий всех сил и средств гибридной войны.

            В чем причины возможных изменений вектора действий спецназа?

            Не так давно мы уже писали о планах изменений в направленности подготовки ССО США. Американцы и объявили о том, что, поскольку им удалось одержать победу над ИГИЛ*, они возвращаются к традиционной подготовке своих формирований для проведения специальных операций.

            Опустим вопрос о том, кто на самом деле нанес ИГИЛ поражение. Но Вооруженные силы США являются моделью для армий всех других стран, входящих в НАТО. Поэтому неудивительно, что и британский спецназ принял решение двигаться в том же направлении. Не исключено, что в обозримом будущем подобные же намерения озвучат и другие страны альянса, в частности, Франция и некоторые «младонатовцы», в том числе страны Прибалтики.

            И все же предложение по поводу того, что наиболее вероятным противником для сил спецопераций и США, и НАТО в целом являются прежде всего Россия - не очевидно.

            Учитывая произошедшие недавно на Ближнем Востоке атаки танкеров, а также в целом резкий рост и политической, и военной активности в этом регионе, можно предположить, что наиболее вероятной целью подготовки спецназа стран НАТО является Иран. Иран, напомним, помимо прочего активно действует в Сирии на стороне Асада, Иран вызывает сильнейшее неприятие Израиля, главного союзника США в регионе. Иран перехватывает американские беспилотники, Иран контролирует Ормузский пролив... И морские операции спецназа уместны прежде всего именно против Ирана. А уж очередной повод для агрессии против Ирана придумать будет несложно...

            Противостояние же с Россией, мы полагаем, будет оставаться прежде всего в области экономики и политики, не затрагивая чисто военную сторону.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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