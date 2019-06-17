Британский спецназ готовится к новой войне

Будет ли британский спецназ воевать с Россией? Именно такие предположения были сделаны после публикаций о том, как изменится подготовка спецподразделений Великобритании - вместо борьбы с терроризмом они будут затачиваться на проведение спецопераций в рамках широкомасштабной войны. Но с кем будет эта война? Есть основания полагать, что Россия тут ни при чем.

Спецназ Великобритании предлагается переориентировать с борьбы против террористов на Ближнем Востоке на «российское» направление, заявляют британские СМИ. Они сделали такой вывод из утечек о создании некоей новой концепции для применения британских сил спецопераций, и концепция эта будет предусматривать прежде всего «противостояние России и другим странам».

Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

Прежде всего - о том, что такое британский спецназ. В российских СМИ пишут о САС и СБС, однако это далеко не все части специального назначения британских Вооруженных сил.

В состав ССО Великобритании, в частностин входят: Специальная Воздушная служба (Special Air Survice-SAS), Специальная лодочная служба (Special Boat Survice-SBS), полк специальной разведки (Special Recоnnaissance Regimet-SRR), группа поддержки сил специального назначения (Special Forces Support Group –SFSG), 18 полк связи (18 Signal Regiment-SR).

Если САС и СБС были созданы еще в годы Второй Мировой, и потому широко известны, то остальные части появились в составе ССО в период реформ 2005 года. Эта реформа была проведена в связи с участием британского спецназа в боевых действиях в Афганистане и Ираке - и соответственно возросшего объема задач.

Чтобы понять, каким образом могут изменится задачи или структура британского спецназа, сначала надо разобраться в назначении каждой из его составляющих.

Специальная Воздушная служба

Специальная Воздушная служба состоит из 21,22 и 23 полков SAS (из которых 21 и 23 являются полками резерва и только 22-й является воинской частью постоянной готовности, который полностью укомплектован личным составом). Однако к ВВС, как можно предположить, эта служба отношения не имеет. Название указывает на воздушный способ вывода ее групп в район применения. В годы Второй Мировой этот способ являлся наиболее распространенным для заброски диверсантов на материк.

22 полк состоит штаба, занимающегося планированием и организацией разведки, из крыла оперативного исследования - Operational Research Unit, занимающимся испытанием вооружения техники и снаряжения, разведывательного крыла (Operational Intelligence Unit), и четырех боевых эскадронов (A,B,C,D) и эскадрона резерва (R), а также 264 батальона связи SAS. Каждый эскадрон, в свою очередь, состоит из штаба и четырех отрядов (аналог нашей роты), а отряд – из четырех патрульных групп по четыре человека в каждой. Отряды имеют свою специализацию. Один предназначен для действий в горной местности, другой на специальных средствах движения, третий выводится в тыл противника воздушным путем, четвертый – морским. Также сформировано чисто антитеррористическое подразделение - Counter Revolutionary Warfare Unit - CRWU. По штату это эскадрон, предназначенный для контртеррористических операций.

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Основными задачами САС являются: специальная разведка еа территории противника; диверсии на объектах инфраструктуры; проведение спецопераций; освобождение заложников и борьба с терроризмом; операции поиска и спасения.

Имея в своем составе разведывательное крыло (Operational Intelligence Unit), полк в состоянии самостоятельно вести разведку противника в интересах возможного применения частей специального назначения сухопутных войск. При этом SAS активно сотрудничает и с британской разведкой SIS.

Полк специальной разведки

Полк был сформирован в апреле 2005 года в связи с необходимостью расширения разведывательных возможностей Вооруженных Сил Великобритании. Часть предназначена для ведения глубинной разведки в интересах СпН. Численность полка превышает 500 человек. В настоящее время полк нацелен на сбор информации об исламистских террористических организациях, поэтому полк стараются комплектовать выходцами с Востока.

Группа поддержки сил спецназначения

Эта группа также была создана в 2005 году, общая численность около 700 человек. В состав группы входит две роты огневой поддержки, десантно-штурмовая рота, инженерно-саперный и медицинский взводы. Основная задача группы - усиление огневых возможностей спецназа. Поэтому на его вооружении находятся ПТУР «Милан», ПЗРК «Стингер», 51мм и 81 мм минометы, различные гранатометы и 12,7 мм пулеметы «Браунинг». Кроме того, группу может поддерживать звено вертолетов огневой поддержки «Апач».

Специальная лодочная служба

Как и SAS, SBS была создана в годы Второй Мировой войны и имеет богатую историю.

Специальная лодочная служба является структурой спецназа ВМС Великобритании и относится к Королевской морской пехоте с более широкими задачами и функциями.

Численность SBS составляет около 250 человек. В ее состав SBS входит 4 эскадрона, один из которых укомплектован резервистами. В частности, эскадрон «С» специализируется на проведении операций с участием боевых пловцов и гребных плавсредств (каноэ). Эскадрон «S» специализируется на операциях, с применением на малотоннажных судов, сверхмалых подводных лодок, а также подводных средств движения и катеров дальнего радиуса действий. Эскадрон «М»- является антитеррористическим подразделением и состоит из «Черного», «Золотого» и «Пурпурного» подразделений.

Несмотря на разницу в предназначении эскадронов, нет особой разницы в уровне подготовки личного состава. Все бойцы универсальны и способны успешно действовать в любом качестве. Оперативное подразделение состоит традиционно из 16 пловцов-каноистов, которые могут быть сведены в 8 двухместных каноэ, четыре патруля из четырех человек или в два лодочных экипажа по 8 человек.

Что может измениться?

Если говорить о подготовке основных частей спецназ Великобритании, SAS и SBS, то эти структуры готовят своих бойцов в два этапа. Первый этап является базовой подготовкой, который длится в SAS 24 недели, а в SBS 30 недель и курс специализации в SAS 12 месяцев, а в SBS 15 месяцев. Для боевой подготовки отводится специальное время при ротации подразделений, продолжающих выполнять специальные задачи.

Изменения возможны именно в этой программе подготовки с большим акцентом на обычную подготовку операторов спецназ. В остальном, по большому счету, ни американцы, ни британцы серьезно не отклонялись от действующих программ и установленных целей и задач - тех самых, что подробнее описаны выше. Поэтому представляется, что каких-то значительных изменений в вопросах подготовки спецназа США и Великобритании в этой связи ждать не стоит.

В то же время, учитывая тенденцию развития ведения так называемы гибридных войн, которые предполагают подчинение той или иной территории при помощи информационных, электронных, кибернетических операций в сочетании с проведением спецопераций и экономическим давлением, можно предположить, что подготовка к участию в подобных боевых действиях и явится новым вектором в подготовке ССО Великобритании. Можно ожидать создание новых подразделений, которые войдут в ССО Великобритании - например, подразделения, занимающегося проведением психологических операций и информационной войны. Не исключено и включение в состав британских ССО 77 бригады, занимающейся в настоящее время информационной войной - как раз для консолидации под единым командованием усилий всех сил и средств гибридной войны.

В чем причины возможных изменений вектора действий спецназа?

Не так давно мы уже писали о планах изменений в направленности подготовки ССО США. Американцы и объявили о том, что, поскольку им удалось одержать победу над ИГИЛ*, они возвращаются к традиционной подготовке своих формирований для проведения специальных операций.

Опустим вопрос о том, кто на самом деле нанес ИГИЛ поражение. Но Вооруженные силы США являются моделью для армий всех других стран, входящих в НАТО. Поэтому неудивительно, что и британский спецназ принял решение двигаться в том же направлении. Не исключено, что в обозримом будущем подобные же намерения озвучат и другие страны альянса, в частности, Франция и некоторые «младонатовцы», в том числе страны Прибалтики.

И все же предложение по поводу того, что наиболее вероятным противником для сил спецопераций и США, и НАТО в целом являются прежде всего Россия - не очевидно.

Учитывая произошедшие недавно на Ближнем Востоке атаки танкеров, а также в целом резкий рост и политической, и военной активности в этом регионе, можно предположить, что наиболее вероятной целью подготовки спецназа стран НАТО является Иран. Иран, напомним, помимо прочего активно действует в Сирии на стороне Асада, Иран вызывает сильнейшее неприятие Израиля, главного союзника США в регионе. Иран перехватывает американские беспилотники, Иран контролирует Ормузский пролив... И морские операции спецназа уместны прежде всего именно против Ирана. А уж очередной повод для агрессии против Ирана придумать будет несложно...

Противостояние же с Россией, мы полагаем, будет оставаться прежде всего в области экономики и политики, не затрагивая чисто военную сторону.