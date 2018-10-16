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9 марта, суббота  |  Последнее обновление — 15:28  |  vz.ru
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Заступничество Земана за российского дипломата грозит ему последствиями

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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившейся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Огласку этому ЧП придало оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

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Барби 60 лет, и ей просто пора на покой

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            Украинская армия превращается в «бандитский разложившейся сброд»

            Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартов   9 марта 2019, 15:15
            Фото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
            Текст: Андрей Резчиков

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            Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Огласку этому ЧП придало оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше?

            Военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя. Об этом инциденте, который произошел еще в среду, рассказал в субботу официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. По его словам, пьянствующих пятерых военнослужащих взвода первого батальона командир лейтенант Слобода обнаружил во время ночного обхода.

            «На замечание командира взвода реакции не последовало, и в ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира», – рассказал Басурин.

            По его словам, этот и похожие случаи не фиксируются в официальных сводках, так как командование украинской армии «не желает афишировать перед общественностью тот беспредел», который происходит в ВСУ.

            Подобные инциденты становятся достоянием общественности только по воле случая. В прошлом году Украину потрясла история о том, как под Марьинкой в Донецкой области в зоне операции так называемых объединенных сил Украины в результате жестокого избиения командиром Андреем Мурашкиным по прозвищу Мурчик скончался разведчик 28-й механизированной бригады Ярослав Гаврилюк. Об этом ЧП УНИАН узнал от сослуживцев, которые общались с журналистами на условиях анонимности. Выяснилось, что Мурчик часто избивал сослуживцев ради получения, как он считал, уважения.

            «Резонансное убийство в 28-й механизированной бригаде – иллюстрация позорных проявлений, увы, имеющих место в ВСУ. К сожалению, подобные случаи подрывают авторитет украинской армии и ставят под сомнение профессионализм и порядочность некоторых командиров», – заключает издание.

            В том же 2018 году сообщалось о том, что бойцы ВСУ убили сослуживца за отказ «сбегать за водкой». Инцидент произошел в расположении бригады у населенного пункта Тошковка Луганской области, в зоне так называемой операции объединенных сил. При этом командование всячески пыталось скрыть преступление. В январе этого года в одном из домов в Донецкой области, на территории, подконтрольной Киеву, были обнаружены тела офицеров украинских вооруженных сил с признаками насильственной смерти. По предварительной версии, в процессе распития спиртного возник конфликт, который перерос в потасовку с перестрелкой.

            По состоянию на декабрь 2018 года, за 4,5 года с начала вооруженного конфликта в Донбассе, совокупные небоевые потери всех украинских силовых ведомств составили более 10 тыс. человек. Об этом сообщал военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По оценке военных психологов, насилие среди украинских военнослужащих происходит из-за отсутствия мотивации к службе и бесконтрольного призыва тех, кому противопоказано держать оружие в силу проблем со здоровьем и психикой.

            Из-за отсутствия дисциплины ВСУ не удается соблюдать даже взятые на себя обязательства по прекращению огня. Как сообщил в субботу представитель управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов, командиры взводов и рот вооруженных сил Украины игнорируют приказы командования. По его словам, ситуацию могут изменить жесткие меры в отношении лиц, нарушающих перемирие.

            «В ином случае совместная договоренность о соблюдении «весеннего перемирия» так и останется просто громким заявлением. В свою очередь мы соблюдаем взятые на себя обязательства по соблюдению режима перемирия», – подчеркнул Безсонов.

            Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев убежден, что в основе подобных негативных явлений лежит целый комплекс причин. Но главная из них заключается в следующем:

            украинская армия – это не дисциплинированная и управляемая структура, а «полуразложившаяся система людей, опущенных морально-нравственно и не желающих выполнять элементарные дисциплинарные нормы уважения и подчинения командирам».

            «Я невольно начинаю сравнивать ВСУ и национальные батальоны с террористическими бандформированиями, которые были у нас в Чечне. Примерно такая же система дисциплины и управления. Отдельные группы могли откалываться, убивать своих командиров», – рассказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

            Перенджиев напомнил, что среди бойцов ВСУ популярна практика снимать свои зверства на видеокамеру. В свое время этим же занимались чеченские боевики, чтобы распространять записи для устрашения. «Жестокости бойцам ВСУ не занимать. Снимают, как распиливают пленных «болгаркой». Все это говорит о том, что на самом деле украинская армия – бандитский разложившейся сброд, который пока еще называется армией, но уже не в привычном ее понимании», – уверен эксперт.

            По его словам, на Западе и на самой Украине утверждают, что Киев ведет на востоке страны борьбу с «сепаратистами и террористами», которых поддерживает Россия, но «надо говорить о том, что Донбасс защищается от этого сброда, террористическо-криминальных групп».

            «Если этот сброд убивает своих командиров, то что он будет делать с мирными жителями и ополченцами, если войдет на неподконтрольную территорию Донбасса? О каком соблюдении элементарных гуманитарных принципов может идти речь? А если официальный Киев не пытается навести порядок в собственной армии, то он сам является частью этого сброда, его верхушкой. Армия – это зеркало власти, напрямую показывающее состояние дел в стране», – убежден собеседник.

            Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин не зря отказывается говорить по телефону с украинским визави Петром Порошенко, «который, по сути, является главнокомандующим этого сброда».

            «Почему Порошенко, когда выезжает в Донбасс, находится в окружении бойцов американских ЧВК? Его охраняет чуть ли не целый батальон. Порошенко защищается от собственной армии. Значит, он понимает, что это за армия и как она может с ним поступить», – подытожил Александр Перенджиев.


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