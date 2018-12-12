Американская разведка начала игру против новейшего оружия России

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27 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:03  |  vz.ru
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США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Якутский ананас после угрозы погромов

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
После изнасилования в Якутске ситуация накалилась. В медиа вбрасывали инфрмацию о погромах. Чем это могло бы закончиться – страшно даже предположить. Власти среагировали быстро: протестующих выслушали, призывы к погромам пресекли, проверки организовали. Подробности...
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Мы не должны тешить самолюбие неприкасаемых

Владимир Добрынин, журналист
После закона о фейках необходимость в депутатской неприкосновенности отпадает. Есть компромат – несите в органы или публикуйте. Проверят и подтвердят – заведут дело. Но если компромат окажется туфтой, то дело заведут о клевете. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Для меня лично четыре года в Белом доме были самым тяжелым временем в жизни. Ровно из-за того, что была куча классных идей и проектов, и совсем не так много получалось, как хотелось бы. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что вышло на самом деле довольно много. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

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          • Вообще не беру в долг

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            Американская разведка начала игру против новейшего оружия России

            Аманда Масиас - человек, с помощью которого мир узнает важнейшие военные секреты России   27 марта 2019, 20:00
            Фото: Connecting Vets/Youtube
            Текст: Евгений Крутиков

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            Целая серия утечек, связанных с новейшими и перспективными российскими военными разработками, появилась в последнее время в американских СМИ. Речь идет, в частности, о знаменитых комплексах «Посейдон» и «Кинжал». Действительно ли речь идет о разглашении крупных военных секретов и кто стоит за этой спецоперацией?

            Американская кабельная телевизионная сеть CNBC в последние полгода неожиданно стала основным поставщиком эксклюзивной информации из недр разведывательного сообщества США. Причем преимущественно по одной теме: о состоянии перспективных стратегических военных разработок России.

            Из последнего. 26 марта на канале выходит материал под заголовком «Русский подводный дрон с ядерным боеприпасом будет готов через восемь лет». Очень точная датировка, в российские СМИ не попадавшая. Ранее это же СМИ рассказывало о том, что «20 российских новейших ракет «Кинжал» перевезены на полигон для испытаний», что новая гиперзвуковая ракета «оказалась слишком дорогой» и тому подобное. А еще в октябре прошлого года CNBC опубликовал фотоснимок МиГ-31 с ранее никем не виданной ракетой и утверждал, что это новейшее российское противоспутниковое оружие, которое может сбить, к примеру, телескоп «Хаббл» или орбитальную космическую станцию.

            Все эти сюжеты и тексты содержали ссылки на источник (иногда демонстративно на несколько – «три источника подтвердили нам»), близкий к американскому разведывательному сообществу. Иногда уточнялось, что источник знаком именно с «анализом разведки» или с «оценками разведки», то занимается не оперативной работой, а только аналитикой. Если же речь шла о письменных материалах, то они также характеризовались как доклад (report) разведки. При этом подавляющее большинство этих сюжетов были связаны исключительно со стратегическим или высокотехнологичным вооружением России.

            Вся линейка этих материалов не выглядит чем-то целостным. В большинстве случаев, правда, они носят «останавливающий» характер, то есть содержат либо описание того, что у русских идет не так с новыми видами вооружений, или же утверждающими, что вообще все это либо блеф, либо поступит на вооружение в более поздние сроки, чем заявлялось в Москве. С другой стороны, такую информацию практически невозможно перепроверить по открытым источникам - и можно по желанию верить или нет, что ЦРУ или РУ МО США точно знают, какие ракеты российская армия и в каком количестве на какой полигон перебросила и как там обстоят дела с «торпедой Судного дня».

            При этом материалы не сводятся только к критике российских военных программ, но и не выглядят типичным пугалом для военно-промышленного комплекса. Ту же публикацию про ввод в строй «Посейдона» к 2027 году можно трактовать двояко: и как рассказ о том, что русские не успевают быстро строить дорогостоящие ядерные махины, и как категорическое напоминание, что «у американских ВМС аналогов такого оружия нет».

            CNBC – это вам не просто какой-то кабельный канал из городка Энглвуд Клифс, штат Нью-Джерси. На август 2013 года он был подключен (то есть работал, а не был просто потенциально доступен) в 96 миллионах 242 тысячах домохозяйств страны, что составляло 84,27% от общего числа домохозяйств с телевизорами в Соединенных Штатах. А в Штатах вообще немного людей, живущих без телевизора – это чисто российская интеллектуальная поза «я телевизор выкинул и не смотрю». Там все смотрят. Капитализация канала достигает четырех миллиардов долларов, и он давно превратился во всемирную телекоммуникационную систему. Предполагается, что он должен следить за качеством своих источников, хотя в последние годы никто уже не может ссылаться на англоязычные СМИ как на образец честности и профессионализма.

            Глубоководный комплекс «Посейдона» (фото: mil.ru)
            Глубоководный комплекс «Посейдон», как его демонстрируют в российском военном ведомстве (фото: mil.ru)

            У всех этих сюжетов и публикаций один единственный автор. Корреспондент канала по вопросам национальной безопасности Аманда Масиас, молодая, привлекательная девушка латиноамериканского происхождения, живущая в городе Вашингтон с котом по кличке Гарлем. До перехода на CNBC она работала в журнале Business insider корреспондентом в Пентагоне, а еще ранее в Брюсселе, где освещала деятельность НАТО.

            Почему кота зовут Гарлем – выяснить не удалось, но явно не потому, что журналистка – выходец из Spanish Harlem, неблагополучного района Нью-Йорка с преимущественно латиноамериканским населением. Все как раз наоборот. Аманда Масиас «выросла в армии» (так она сама о себе говорит). Она из очень обеспеченной семьи, а ее родители работают в компании Lockheed Martin – крупнейшем производителе высокотехнологичных видов вооружений в США, деятельность которой Аманда также регулярно освещает как журналист.

            За годы работы в Пентагоне и в НАТО она вполне могла обрасти источниками информации, которые можно помножить на связи ее родителей в военно-промышленном комплексе и в армии. Это нормально. Но здесь для нас более важен вопрос: кто первичен во всех этих публикациях и материалах CNBC – Аманда Масиас или эти ее источники.

            В Вашингтоне все так устроено, что держать что-то в секрете удается редко. Всегда происходят утечки. Но если обозреватель телеканала ходит по Пентагону и офисам военной разведки и опрашивает свои источники – это одно. А если эти самые источники сами к ней приходят и невзначай делятся данными о российских перспективных стратегических разработках – это совсем другой расклад. Называется он «организованная утечка».

            Почему-то кажется, что второй вариант больше похож на правду. Цепочка утечек из РУ МО США в CNBC должна наводить на вопросы о надежности системы безопасности у нас самих. Фактически это было признано недавно на коллегии ФСБ, и, к сожалению, какая-то доля истины во всех этих утечках, видимо, есть.

            С другой стороны, их – утечек – так много, что создается впечатление целостной информационной кампании, целью которой может быть как раз посеять раздражение и в российской контрразведке, и в научно-промышленном комплексе России. Ту самую нервозную атмосферу, которая может затруднить нормальную повседневную работу. Это, конечно, умозрительное допущение, но такую комбинацию никогда нельзя исключать. Сейчас только технические специалисты могут точно оценить, что в этих утечках правда, правдивы ли они хоть на какую-то часть или создают общий негативный фон.

            Повторимся: характер этой информации таков, что в нее можно либо верить, либо не верить. Перепроверить на уровне доступа к открытым данным не получится. А такие комбинации всегда во все времена имели целью конкретного получателя информации на той стороне, а не почти 100 миллионов домохозяйств, у которых подключено CNBC. Это кому-то в России посылается сигнал: здесь мы знаем, а здесь немного догадываемся. Бойтесь. То есть, то ли это троллинг 80 уровня, то ли часть какой-то более объемной оперативной игры.

            Примечательно, что для организации кампании утечек выбран именно CNBC, а не, скажем, издание, давно специализирующееся на разведывательной тематике. Washington Post, например. Возможно, определенную роль тут сыграла личность репортера – ее безупречное происхождение, это самое «выросла в армии» и прежний опыт работы.

            Вряд ли мисс Масиас не догадывается, что участвует в чем-то более крупном и ответственном, чем просто журналистская работа с источниками.

            Впрочем, возможен и обратный вариант. В мире достаточно искренних, но несколько наивных молодых журналисток. Другое дело, что это не наш случай. Аманда Масиас может быть какой угодно, но не наивной, просто учитывая весь ее жизненный опыт и ярко выражаемый американский патриотизм. Правда, она открыто бравирует именно наличием источников в разведке, начиная свои твитты фразами типа «источники в разведке сказали мне». Если они сказали это лично тебе, то это очень полезное знание для общего образования. Но если сказали тебе как корреспонденту CNBC, то так и надо говорить. И это не праздная беседа на тему характера отдельно взятой американской журналистки или ее этики – это очень важные детали, которые могут позволить определить, чего больше во всех этих утечках – оперативной игры или случайно совпавших обстоятельств.

            Дополнительно важно, что во всех этих утечках отсутствуют ссылки на оперативные материалы, ссылаются всегда и только на отфильтрованные аналитические выкладки. Никто мисс Масиас к оперативным материалам подпускать не собирается, в Пентагоне не дураки сидят.

            Все это не отменяет необходимости вернуться, как приказал наш Верховный Главнокомандующий, к вопросам обеспечения секретности. Даже если все, что проистекает из одной американской кабельной телесети в последние полгода – провокация. Или не все, а только часть. И оценкой ущерба должны заняться в первую очередь технические специалисты.

            Смущает в этой истории только кот Гарлем. В последний год коты в разведке приобрели новый, ранее им не свойственный сакральный смысл. Вот недавно у неких Скрипалей из местечка Солсбери случился неприятный случай с домашним животным. И за Гарлема боязно. Как бы не вышло чего.


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