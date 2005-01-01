Имперские планы Эрдогана помогут Русской православной церкви

«Если Эрдогану удастся осуществить задуманное – это приведет к ослаблению Константинопольского патриархата и его притязаний на постсоветском пространстве. Что, в свою очередь, вновь возвысит роль и укрепляет позиции Русской православной церкви». Такой парадоксальный вывод делают эксперты по поводу планов Эрдогана превратить в мечеть один из главных христианских символов Стамбула.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что статус собора Святой Софии (Айя-Софии) может быть изменен с музея на мечеть. Он предположил, что статус изменится уже после ближайших муниципальных выборов, намеченных в Турции на 31 марта.

Эрдоган привел в пример расположенную напротив Святой Софии Голубую мечеть, куда «туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно» заходить, передает ТАСС. «Со Святой Софией можно сделать аналогично», – заявил президент.

Неделю назад Эрдоган заявил, что турки никогда не позволят превратить Стамбул обратно в Константинополь. «Турецкий народ будет всегда населять эти земли», – говорил он. Он также напомнил антитурецкие выпады, сделанные, в частности, новозеландским террористом перед нападением на мечети, а также выпады, которые позволил себе недавно сыном премьер-министра Израиля. Эрдоган пообещал защищать интересы мусульман и турок во всем мире.

В феврале власти Сирии заявили, что Эрдоган мечтает о воссоздании Османской империи. В прошлом году турецкий лидер даже выступил в стенах в соборе Святой Софии, прочитав отрывок из Корана.

Эксперты полагают, что заявление Эрдогана имеет существенную политическую подоплеку - в том числе имеющую значение для России.

«Президент Турции дает Варфоломею (главе Вселенского патриархата - ВЗГЛЯД) понять, что в св. Софию он его не пустит.

Кроме того, отсюда следует, что Варфоломей является отныне угрозой турецкому государству, которое налаживает стратегические и экономические отношения с Россией. То, что натворил Варфоломей, попросту дискредитирует идею пребывания вселенского патриарха в Турции», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

Руководитель исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов также видит в решении Эрдогана тактическую выгоду для России.

«Своим заявлением Эрдоган отвечает американцам на то, что они намерены признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, и на то, что ранее американцы признали Иерусалим столицей Израиля. Эрдоган в своем понимании защищает мусульманский мир. Как Россия болезненно реагирует на то, что происходит на постсоветском пространстве, так и Турция болезненно реагирует на то, что происходит в ее бывших владениях», – заявил ранее в интервью газете ВЗГЛЯД Тарасов.

«Для России это тоже выгодно. Посмотрите, сколько проблем нам создает Константинополь в последнее время. Если Эрдогану удастся осуществить задуманное – это приведет к ослаблению Константинопольского патриархата и его притязаний на постсоветском пространстве, что, в свою очередь, вновь возвысит роль и укрепляет позиции Русской православной церкви», – резюмировал Тарасов.

Но если для христиан Святая София всегда была одной из главных святынь, то для мусульман она не имеет такой уж важной роли, напоминают эксперты. В случае, если решение Эрдогана будет выполнено, мусульмане получат лишь всего лишь еще одну мечеть.

«В целом шаг этот спорный, потому что музей, который был вначале св. Софией, а потом мечетью, стал буквально Меккой для туристов. Репродукции и магнитики с изображениями древней мозаики, сегодня тиражируют и отлично продают. И теперь ее надо замазывать? Это вызывает много вопросов», – сказал газете ВЗГЛЯД Али (Вячеслав) Полосин, перешедший в ислам бывший православный священник, доктор философских наук, директор научно просветительского центра «Аль-Васатыйя». ­

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«Тем более что в Турции и так очень много мечетей, а сейчас там открывают новую самую большую мечеть в стране. И то, что там сегодня музей, учрежденный Кемалем Ататюрком, – это наиболее оптимальное решение в этническом и конфессиональном контексте», – заявил Али Полосин.

Собор Святой Софии – выдающийся памятник византийского зодчества VI века, главный православный собор Второго Рима, Константинополя. После взятия византийской столицы турками-османами в 1453 году превращен в мечеть. В 1935 году по решению Мустафы Кемаля Ататюрка собор стал музеем, были открыты фрески и мозаики, ранее находившиеся под слоем штукатурки.

Как считают историки, практически все дальнейшие войны христианских стран с Османской империей подразумевали освобождение Константинополя от «исламского ига» и возвращение креста над куполом св. Софии.

Идеей освобождения Константинополя были одержимы все русские цари, начиная с Петра Первого и до Николая Второго. Так и Первая мировая война, которая велась «за Босфор и Дарданеллы», во многом виделась русским идеологам как миссия по возвращению древней христианской святыни в лоно православия.