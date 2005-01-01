Имперские планы Эрдогана помогут Русской православной церкви

Взгляд
26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 00:50  |  vz.ru
Разделы

Скандинавы теряют Прибалтику из-за «грязных денег русских олигархов»

Постсоветская история финансов стран Прибалтики была историей их поглощения со стороны СкандинавииФото: Ints Kalnins/Reuters
После распада СССР Прибалтика досталась вовсе не Европе в целом – точнее говоря, не только ей. Контроль над банковской системой Литвы, Латвии и Эстонии получили скандинавские финансовые структуры, уничтожавшие местных конкурентов. Однако теперь они сами попали под удар – и это, как ни странно, имеет отношение и к России. Подробности...
Перейти а раздел…

С Голанских высот открылся вид на Крым

Советский танк, оставшийся около Голанских высот со времен войны 1967 года, был недавно найден в СирииФото: Константин Мачульский/ТАСС
Заявление Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими ударит по американской позиции в отношении Крыма. Так считают некоторые наблюдатели. Действительно, ход Трампа еще раз высветил двойные стандарты Вашингтона и пренебрежение к мнению мирового сообщества – но так было всегда, и внешняя политика России исходит именно из этого. Подробности...
Перейти а раздел…

Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
Перейти а раздел…

Названы условия третьего Майдана на Украине

Майдан Незалежности уже не раз становился ареной для драк силовиков и радикаловФото: Никитин Максим/ТАСС
В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов. Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Нейтральной зоны в Донбассе больше нет

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...
    Перейти а раздел…

    За что королев красоты лишали титулов

    Как НАТО бомбило Югославию

    Самые горячие российские фигуристки

      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Трое российских военнослужащих погибли в Сирии при нападении боевиков
            Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотамиЛавров отчитал Помпео за внешнюю политику СШАУкраинская полиция решила отказаться от автоматов КалашниковаСША провели испытания системы ПРО
            У границ России обнаружен третий за день американский бомбардировщикПольша признала роль СССР в победе над фашизмомСолдаты НАТО отработают в Таллине уличные боиУкраинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова
            Трамп принял в Овальном кабинете капитана Putin TeamВ подмосковной больнице изнасиловали семилетнего мальчикаБританский самолет по ошибке сел в Шотландии вместо ГерманииПолиция объяснила склад детского питания в морге

            отказалась от профессии


            Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница рассказала подробности конфликта

            выборы, выборы...


            Зеленский пояснил свои слова о готовности встать на колени перед Путиным

            вероятный противник


            В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе

            Видео

            выборы президента


            Названы условия третьего Майдана на Украине

            юбилей агрессии


            Кто и как придумал повод для расчленения Югославии

            «голубая кровь»


            Раскрыт всемирный допинговый заговор

            «приблизить базы к России»


            Бывший глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

            вероятный противник


            Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

            Разочарование Вашингтона


            Дмитрий Дробницкий: В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

            Смертельный фокус


            Екатерина Ракитина: Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

            Бывший СССР


            Ирина Алкснис: Белоруссия стала второстепенной для России

            на ваш взгляд


            За кого из российских фигуристок вы больше болеете?

            Имперские планы Эрдогана помогут Русской православной церкви

            В 1453 году турецкие войска во главе с султаном Мехмедом Вторым захватили Константинополь   25 марта 2019, 23:30
            Фото: Жан-Жозеф Бенжамен-Констан
            Текст: Александр Колпаков,
            Алексей Нечаев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «Если Эрдогану удастся осуществить задуманное – это приведет к ослаблению Константинопольского патриархата и его притязаний на постсоветском пространстве. Что, в свою очередь, вновь возвысит роль и укрепляет позиции Русской православной церкви». Такой парадоксальный вывод делают эксперты по поводу планов Эрдогана превратить в мечеть один из главных христианских символов Стамбула.

            Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что статус собора Святой Софии (Айя-Софии) может быть изменен с музея на мечеть. Он предположил, что статус изменится уже после ближайших муниципальных выборов, намеченных в Турции на 31 марта.

            Эрдоган привел в пример расположенную напротив Святой Софии Голубую мечеть, куда «туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно» заходить, передает ТАСС. «Со Святой Софией можно сделать аналогично», – заявил президент.

            Неделю назад Эрдоган заявил, что турки никогда не позволят превратить Стамбул обратно в Константинополь. «Турецкий народ будет всегда населять эти земли», – говорил он. Он также напомнил антитурецкие выпады, сделанные, в частности, новозеландским террористом перед нападением на мечети, а также выпады, которые позволил себе недавно сыном премьер-министра Израиля. Эрдоган пообещал защищать интересы мусульман и турок во всем мире.

            В феврале власти Сирии заявили, что Эрдоган мечтает о воссоздании Османской империи. В прошлом году турецкий лидер даже выступил в стенах в соборе Святой Софии, прочитав отрывок из Корана.

            Эксперты полагают, что заявление Эрдогана имеет существенную политическую подоплеку - в том числе имеющую значение для России.

            «Президент Турции дает Варфоломею (главе Вселенского патриархата - ВЗГЛЯД) понять, что в св. Софию он его не пустит.

            Кроме того, отсюда следует, что Варфоломей является отныне угрозой турецкому государству, которое налаживает стратегические и экономические отношения с Россией. То, что натворил Варфоломей, попросту дискредитирует идею пребывания вселенского патриарха в Турции», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

            Руководитель исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов также видит в решении Эрдогана тактическую выгоду для России.

            «Своим заявлением Эрдоган отвечает американцам на то, что они намерены признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, и на то, что ранее американцы признали Иерусалим столицей Израиля. Эрдоган в своем понимании защищает мусульманский мир. Как Россия болезненно реагирует на то, что происходит на постсоветском пространстве, так и Турция болезненно реагирует на то, что происходит в ее бывших владениях», – заявил ранее в интервью газете ВЗГЛЯД Тарасов.

            «Для России это тоже выгодно. Посмотрите, сколько проблем нам создает Константинополь в последнее время. Если Эрдогану удастся осуществить задуманное – это приведет к ослаблению Константинопольского патриархата и его притязаний на постсоветском пространстве, что, в свою очередь, вновь возвысит роль и укрепляет позиции Русской православной церкви», – резюмировал Тарасов. 

            Но если для христиан Святая София всегда была одной из главных святынь, то для мусульман она не имеет такой уж важной роли, напоминают эксперты. В случае, если решение Эрдогана будет выполнено, мусульмане получат лишь всего лишь еще одну мечеть.

            «В целом шаг этот спорный, потому что музей, который был вначале св. Софией, а потом мечетью, стал буквально Меккой для туристов. Репродукции и магнитики с изображениями древней мозаики, сегодня тиражируют и отлично продают. И теперь ее надо замазывать? Это вызывает много вопросов», – сказал газете ВЗГЛЯД Али (Вячеслав) Полосин, перешедший в ислам бывший православный священник, доктор философских наук, директор научно просветительского центра «Аль-Васатыйя». ­

            «Тем более что в Турции и так очень много мечетей, а сейчас там открывают новую самую большую мечеть в стране. И то, что там сегодня музей, учрежденный Кемалем Ататюрком, – это наиболее оптимальное решение в этническом и конфессиональном контексте», – заявил Али Полосин.

            Собор Святой Софии – выдающийся памятник византийского зодчества VI века, главный православный собор Второго Рима, Константинополя. После взятия византийской столицы турками-османами в 1453 году превращен в мечеть. В 1935 году по решению Мустафы Кемаля Ататюрка собор стал музеем, были открыты фрески и мозаики, ранее находившиеся под слоем штукатурки.

            Как считают историки, практически все дальнейшие войны христианских стран с Османской империей подразумевали освобождение Константинополя от «исламского ига» и возвращение креста над куполом св. Софии.

            Идеей освобождения Константинополя были одержимы все русские цари, начиная с Петра Первого и до Николая Второго. Так и Первая мировая война, которая велась «за Босфор и Дарданеллы», во многом виделась русским идеологам как миссия по возвращению древней христианской святыни в лоно православия.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............