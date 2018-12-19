Антиисламский теракт поссорил Турцию и Австралию

Одним из последствий теракта в новозеландском Крайстчерче стала ссора Турции с Австралией и Новой Зеландией. Среди пятидесяти убитых в мечетях города не было граждан Турции, но Эрдоган давно уже выступает как представитель всего исламского мира. В этот раз турецкий лидер напомнил австралийцам и новозеландцам о судьбе их прадедов, погибших в Первой мировой войне. В Австралии оскорбились.

У совершенного неделю назад расстрела мусульман в мечетях в Новой Зеландии будет еще много трагических последствий. Пока мы видели только теракт в голландском Утрехте и историю с захваченным автобусом с детьми на юге Италии. Но есть и политические последствия, и самым неожиданным для публики стала ссора между Турцией и Австралией на пару с Новой Зеландией.

До высылки послов дело не дошло, но австралийский премьер отчитал турецкого посла в Канберре, перейдя на совершенно неприемлемый в дипломатии тон. Скотт Моррисон потребовал, чтобы комментарии президента Эрдогана были удалены из государственных СМИ Турции:

«Президент Турции Эрдоган сделал замечания, которые я считаю крайне оскорбительными для австралийцев и крайне безрассудными в этой очень деликатной обстановке».

А новозеландское правительство в среду отправило в Анкару вице-премьера и министра иностранных дел, чтобы «противостоять» комментариям Эрдогана по поводу теракта. Что же такого страшного сказал президент Турции?

Среди жертв теракта не было турецких граждан, не считая двух раненых. Но в манифесте главного организатора бойни Брентона Тарранта содержался призыв убить Реджепа Эрдогана (наряду с Ангелой Меркель). Впрочем, даже если бы Таррант ничего не написал про турецкого президента, реакция Анкары на теракт все равно было бы жесткой:

Турция давно уже претендует на роль главного защитника правоверных во всем мире.

С первых же часов после трагедии Анкара заняла совершенно конкретную позицию: это был не просто теракт одиночки, а скорее всего, часть заговора, который стал возможен в атмосфере исламофобии, которую специально раздувают определенные силы.

«Этот ужасающий инцидент является следствием не только действий нескольких безумцев, но и результатом расизма, основанного на набирающей обороты день ото дня антиисламской и антииммигранской риторике, которая, к сожалению, поддерживается некоторыми политиками и СМИ», – так было сказано в заявлении турецкого парламента.

А Реджеп Эрдоган сразу же после трагедии позвонил генерал-губернатору Новой Зеландии – и «от имени всех мусульман» осудил это нападение, отметив, что распространённый Брентоном Таррантом манифест отчётливо указывает на то, что он совершил это преступление не в одиночку. В этот же день он отправил в Новую Зеландию вице-президента Фуата Октая и главу МИД Чавушоглу. Тогда же Турция заявила о недопустимости того, чтобы преступники «отделались легким наказанием»:

«Они убили 50 мусульман, и максимальное наказание за эти смерти – 15 лет тюрьмы. Разве это нормально и допустимо? Почему Европа молчит по этому поводу? Западные СМИ в этой ситуации ведут себя весьма лукаво», – сказал Эрдоган.

Вскоре выяснилось, что Таррант несколько раз бывал в Турции – специально для посещения мест сражений времен Османской империи между христианами и мусульманами. Названия некоторых битв были написаны и на его оружии и автоматных рожках. Таррант – гражданин Австралии, живший в Новой Зеландии, но в данном случае обе страны объединяет еще и их общее участие в Первой мировой войне. Тогда они, естественно, воевали на стороне своей хозяйки Великобритании – в частности, участвовали в знаменитой Галлиполийской операции 1915 года. То есть в попытке Лондона нанести удар в сердце Турции, овладев Дарданеллами и принудив к падению Константинополь. Длившаяся почти год операция закончилась поражением союзников – турки тогда спасли свою страну.

А Австралия и Новая Зеландия только убитыми потеряли 8700 и 2700 человек. Для английских доминионов эта война стала первым серьезным опытом участия в мировых делах. А для турок победа в той битве и сейчас остается предметом национальной гордости и примером успешного отражения нашествия иностранных и иноверных захватчиков.

Поэтому совершенно неудивительно, что в понедельник, выступая на митинге, Эрдоган вспомнил про 1915 год, благо именно в этот день отмечалась годовщина одного из главных сражений той операции. И про австралийцев с новозеландцами в связи с событиями трехдневной давности:

«Теракт в Новой Зеландии – это сигнал определенных кругов, адресованный Турции. Своими посланиями из Новой Зеландии они испытывают нас, находясь на расстоянии 16,5 тысячи километров. Враги мусульман показали, что продолжают нас ненавидеть.

Враги мусульман и Турции в частности продемонстрировали, что они продолжают ненавидеть нас. Мы готовы дать отпор и заявляем об этом в Чанаккале. Турецкий народ всегда будет населять эти земли, мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь. Битва при Чанаккале была не просто сражением. В те дни писалась история Турции, и те, кто этого не понимает, не вправе жить на этих землях.

Спустя 104 года после битвы у Чанаккале мы можем сказать, сюда пришли ваши дедушки, некоторые из них вернулись домой в гробах. Если вы придете так же, как ваши деды, без мира, будьте уверены, что вы уйдете обратно так же, как ваши деды».

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В общем, «кто к мечом к нам придет – тот от меча и погибнет» и «враги ненавидят ислам». Однако сообщение о выступлении Эрдогана в изложении некоторых мировых СМИ приобрело совсем другой характер – например, телеканал SBS сообщил, что «Эрдоган крайне негативно отозвался об австралийцах, осуждающих ислам, заявив, что таким людям лучше не посещать Турцию, в противном случае, по его словам, они столкнутся с очень неприятными последствиями». Другие СМИ написали, будто бы Эрдоган заявил, что «австралийцы-антимусульмане, разделяющие взгляды подозреваемого боевика из Крайстчерча, будут «отправлены обратно в гробах», как их павшие деды в битве при Чанаккале».

Похоже, что именно на такой «пересказ» и отреагировали потом австралийские власти, заявляя свои протесты. В Анкаре же в ответ заявили, что слова Эрдогана были вырваны из контекста:

«Он отвечал на «манифест» террориста, убившего 50 невинных мусульман в Крайстчерче. Турки всегда были самой гостеприимной нацией в отношении австралийцев. «Манифест» террориста был направлен не просто против самого Эрдогана, но и против Турции. Выступая с речью в Чанаккале, президент выразил свои мысли в историческом контексте совершенных ранее и совершаемых сейчас нападений на Турцию».

Можно ли считать инцидент исчерпанным? Конечно, нет – потому что, как написал в своей статье во вторник в The Washington Post Эрдоган, Запад не только лукавит, говоря о теракте в Новой Зеландии, но и вообще несправедливо ведет себя по отношению к мусульманам, раздувает исламофобию:

«Нам необходимо признать, что нет абсолютно никакой разницы между убийцей невинных людей в Новой Зеландии и теми, кто осуществлял теракты в Турции, Франции, Индонезии и других местах. После террористических атак со стороны ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) нашлось множество западных политиков и других комментаторов, которые винили в этих отвратительных актах терроризма ислам и мусульман.

В ту пору мы возражали против такой связи нашей религии и терроризма и дали обещание, что не допустим попытки со стороны террористов присвоить себе нашу религию. К сожалению, никакой реакции на исламофобию и ксенофобию, как и на прочие явления, несовместимые с либеральными ценностями, в Европе и в других частях западного мира не последовало. Мы не можем себе позволить, чтобы это повторилось снова».

Эрдоган также написал, что «после массового убийства в Крайстчерче у Запада есть определенные обязательства. Западные общества и правительства обязаны отвергнуть ситуацию, когда расизм, ксенофобия и исламофобия становятся нормой».

Хотя отношения Запада и мира ислама насчитывают без малого полторы тысячи лет, последние десятилетия нарастание взаимной вражды идет по нарастающей. Что связано как с тем, что Запад опять военной силой залез в жизнь исламских стран, так и с массовым переселением мусульман в Европу. Но еще больше это связано с глобализацией, во имя которой выгодно и дальше стравливать христиан и мусульман по всему миру.