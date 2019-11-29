Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС.

В четверг Кремль подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон прислал ответ на сентябрьское послание Владимира Путина, посвященное судьбе Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Ответное письмо Макрона содержит понимание озабоченности России «и готовность к диалогу на этот счет», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом, Макрон первым из западных лидеров согласился начать переговоры с Москвой по РСМД. Путин, напомним, предложил объявить мораторий на размещение подобных ракет, разослав письмо по этому поводу еще в сентябре сразу нескольким десяткам стран НАТО. Штаб-квартира альянса устами своего генсека Йенса Столтенберга с порога заявила, что «не видит смысла» в предложении Путина. «Мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность», – отмечал он, добавив, что Россия и так уже разместила крылатую ракету 9М729 у натовских границ.

Так совпало, что в четверг Макрон принимал Столтенберга у себя в Елисейском дворце. «В последнее время обширный отклик вызвал ответ Франции на письмо президента Путина. Франция любезно поделилась своим ответом на это письмо со своими союзниками, что не все союзники раньше делали. Считаю, что это хороший метод», – сказал Макрон, выступая вместе с генсеком НАТО.

Макрон тоже отклонил конкретную идею моратория, однако «как основу для ведения обсуждения не следует отметать эту идею», цитировал французского лидера ТАСС. «С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог, – сказал Макрон. – Именно поэтому я выразил волю придать новую динамику этому диалогу».

При этом он отметил, что «Франция понимает обеспокоенность союзников и никогда не стала бы рисковать безопасностью партнеров», однако «отсутствие диалога с Россией не сделало континент более безопасным».

«Враг ли Россия нам сегодня? Или Китай? Неужели цель НАТО – указывать на них как на врагов? Я так не думаю»,

– подытожил Макрон (цитата по Bloomberg). Столтенбергу пришлось в ответ уклончиво напомнить, что споры между странами НАТО – это нормально. «Нет секрета в том, что у нас есть разногласия, ведь нас 29 союзников. Они были и раньше, но каждый раз мы преодолевали их и сохраняли мир для Европы, что является главной задачей НАТО», – уверял генсек.

Германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung подчеркивает, что Макрон уже во второй раз за месяц «плывет против течения» внутри альянса. Первый скандал он устроил в начале ноября, когда заявил о «смерти мозга» НАТО. Выступая в четверг вместе со Столтенбергом, Макрон, кстати, припомнил эти свои обидные для гостя слова и не стал от них отрекаться. То заявление стало «полезным сигналом к пробуждению» альянса, заявил французский лидер.

В Москве считают, что Париж решился в этот раз перечить союзникам, исходя из абсолютно рациональных и общечеловеческих соображений. «Макрон понимает, что разрушение договора – это плохо для Европы, – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Олег Морозов. – Ракеты средней и малой дальности не мешают «баллистической истории отношений» США и России, где совсем другие расстояния. Так что это проблема Европы и ближайших территорий».

Сенатор считает: «Если договор разрушен и НАТО принимает решение о размещении ракет в Европе, то Франция становится уязвимой для ответного удара России. Макрон правомерно называет это вопросом европейской безопасности, а не американской».

Руководитель Центра французских исследований РАН Юрий Рубинский утверждает, что Макрон «не может и не хочет принимать предложение России по РСМД в одностороннем порядке», поэтому призывает своих партнеров к совместному обсуждению. Уже ясно, что далеко не все страны поддерживают эту идею: Германия уже выразила свои сомнения, а Польша и прибалтийские страны не пойдут против руководства НАТО, потому что эта организация остается для них «символом веры» и основой внешней политики.

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Макрон по-прежнему стремится быть союзником США, но при этом начал активно налаживать отношения с Россией и Китаем, напомнил эксперт газете ВЗГЛЯД, и в отношениях с этими двумя державами «он позиционирует себя не только как президента Франции, но и как уполномоченного представителя интересов Евросоюза».

«Призывы Макрона к созданию обширной системы безопасности и сотрудничества на евроазиатском континенте от Лиссабона до Владивостока – это прямое продолжение идеи Шарля де Голля о Европе от Атлантики до Урала» – добавил Рубинский.

Российские политики также не исключают, что идея переговоров с Россией по РСМД понадобилась Макрону для усиления своего авторитета в альянсе. «Нельзя однозначно оценить планы Макрона касательно отношений с Россией, но не вызывают никаких сомнений его амбиции, его желание играть свою роль в Европе, конкурировать с другими странами и принимать ключевые решения» – добавил сенатор Олег Морозов.

Как писала в начале ноября газета ВЗГЛЯД, констатировав у Североатлантического альянса «смерть мозга», Эммануэль Макрон сделал заявку на лидерство: он хочет перестроить европейскую систему безопасности так, чтобы влияние Парижа возросло, а Вашингтона и Анкары – сократилось. Для этого Франции нужны Россия и выход из НАТО.

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