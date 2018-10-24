Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко

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11 января, пятница  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
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Украинцев принудили к сексу по европейским нормам

С 11 января все украинские мужчины де-факто теряют презумпцию невиновностиФото: DanitaDelimont/Global Look Press
Если между двумя гражданами назревает половой акт, отныне они обязаны притормозить, задержать дыхание и сперва выполнить официальную процедуру – дать другу юридически значимое согласие на соитие. В противном случае один из партнеров может наутро пойти в полицию и пожаловаться на изнасилование. Этот безумный закон Киев зачем-то скопировал в Швеции, очень уж хотел понравиться Западу. Подробности...
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Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко

Проект строительства стены Дональд Трамп решил довести до логического концаФото: Leah Millis/Reuters
Президент США Дональд Трамп готов ввести в стране чрезвычайное положение в связи с «гуманитарным кризисом». Прекратить этот кризис, по его мнению, способно лишь строительство стены на границе с Мексикой, финансирование которого блокируют демократы в Конгрессе. Попытки президента договориться с парламентариями зашли в тупик. Поможет ли Трампу введение режима ЧП обыграть своих оппонентов? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
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Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...
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Темная сторона Америки грозит США

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
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          Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко

          Проект строительства стены Дональд Трамп решил довести до логического конца   11 января 2019, 13:14
          Фото: Leah Millis/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков,
          Никита Коваленко

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          Президент США Дональд Трамп готов ввести в стране чрезвычайное положение в связи с «гуманитарным кризисом». Прекратить этот кризис, по его мнению, способно лишь строительство стены на границе с Мексикой, финансирование которого блокируют демократы в Конгрессе. Попытки президента договориться с парламентариями зашли в тупик. Поможет ли Трампу введение режима ЧП обыграть своих оппонентов?

          Белый дом США начал «закладывать основу» для введения в стране режима чрезвычайного положения, пишет The Washington Post. Дональд Трамп вдохновился примером Петра Порошенко с его военным положением на Украине и решил использовать для решения своих политических вопросов режим ЧП.

          В чем же чрезвычайность ситуации в Америке? По мнению Трампа, «все американцы страдают от нелегальной иммиграции», которая довела страну до «гуманитарного кризиса» и «кризиса безопасности». И решить эту проблему президент США еще со времен своей избирательной кампании хочет с помощью строительства стены на границе с Мексикой. Однако этому активно сопротивляются представители Демократической партии.

          Из-за разногласий по поводу стены, на которую Белый дом хотел заложить расходы в 5,7 млрд долларов, администрация Трампа и демократы в Конгрессе не смогли договориться о принятии документа, временно продлевающего финансирование федерального правительства.

          В результате с 22 декабря прошлого года начался так называемый шатдаун (частичная остановка работы федерального правительства США), который, по оценкам специалистов, затрагивает около 25% госучреждений и 800 тыс. госслужащих и может вылиться в ущерб для страны в сотни млн долларов.

          Попытки договориться успехом пока не увенчались – президент закончил встречу с лидерами демократов Чаком Шумером и Нэнси Пелоси сразу после заявления последней о ее несогласии со строительством стены. Таким образом, шатдаун длится уже 21 день и имеет все шансы стать рекордным по продолжительности. По словам Трампа, он продлится «столько, сколько нужно», хоть даже месяцы или годы.

          Именно на этом фоне Трамп и задумался о введении режима ЧП, о чем предупреждал еще в прошлую пятницу. А накануне он заявил, что имеет на это плоное право и воспользуется им, если не удастся достигнуть договоренности с Конгрессом по поводу стены.

          Американист Борис Межуев отметил, что для демократов пойти на уступки будет означать то, что «они будут на веки осуждены своей собственной прессой». Если же уступит Трамп, то он будет осужден своими сторонниками. «Нет никакого пространства для компромисса. В действие вступают категорические императивы. И вина лежит на демократах в первую очередь. Трамп выступил с очень твердым по сути, но очень мягким по стилистике заявлением. В ответ на это демократы выступили с очень жестким и дурацким телеобращением, где начали ругать президента, обвинять его во всех грехах. Конечно, после этого у Трампа нет никаких других возможностей решить эту ситуацию, кроме как применить силу – пойти на объявление чрезвычайного положения, хотя это, безусловно, обострит ситуацию в стране», – объяснил Межуев газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт подчеркнул, что электоральная база Трампа выступает за ввод ЧП, потому что иным способом получить средства на возведение стены он не может. «Никакого другого варианта ему эта ситуация не оставляет. Конфликт ветвей власти достиг того предела, когда компромисс практически невозможен», – объяснил он.

          Введение же режима ЧП позволит задействовать законопроект о расходах на случай стихийных бедствий, принятый Конгрессом США в 2018 году. То есть потратить неиспользованные средства из бюджета инженерных войск Армии США (13,9 млрд долларов) на строительство стены на границе с Мексикой. Как пояснили в администрации, власти могут Инициатива предполагала предоставление 13,9 млрд долларов, которые были выделены, но фактически остались непотраченными. И накануне Трамп уже поручил выяснить, как быстро можно заключить контракты на строительство стены, и может ли оно начаться в течение 45 дней. Также он выразил уверенность, что имеет полное право ввести подобный режим.

          Политолог-американист Дмитрий Дробницкий объяснил, что с точки зрения американских законов ситуация на границе позволяет президенту объявить режим ЧП. Но это возможно только непосредственно возле границы или в отдельных штатах. «Чрезвычайное положение во всей стране требуется вводить, исходя из более серьезных предпосылок», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД. Он прогнозирует, что противники президента постараются всеми силами не позволить президенту начать процесс строительства стены. И если Трамп начнет вводить в стране режим ЧП, то многие будут не согласны с таким решением и начнут оспаривать его в суде. 

          Действительно, демократы уже начали изучать возможность подачи иска против Трампа, если он введет режим ЧП. Однако, по мнению The Washington Post, пока дело идет к тому, что конгрессмены не смогут этого сделать за недостаточностью оснований. Однако это смогут сделать те, чьи интересы строительство стены непосредственно затронет, например, владельцы земли на границе с Мексикой. И тогда Конгресс сможет предоставить свое компетентное мнение в качестве «друга суда».

          По мнению Дробницкого, сценарий с судебными исками против Трампа особенно реален для южных штатов. В таком случае поданые апелляции будут переданы в Верховный суд и «пройдет достаточно много времени, прежде чем будет можно использовать резервы фонда минобороны для того, чтобы начать строительство защитных сооружений на границе».

          Межуев разделяет мнение, что ввод режима ЧП вызовет множество проблем и обращения в Верховный суд. Тем не менее он уверен, что с учетом преобладания в этой инстанции консерваторов суд, скорее всего, встанет на сторону Трампа.

          При этом проблема, на самом деле, состоит не только в том, что демократы настроены на то, чтобы мигранты пополняли Америку и им категорически претит стена. Так, Дробницкий напомнил, что в свое время демократы голосовали за воздвижение преград на границе с Мексикой, за «безопасность на границе». «Понятное дело, что будь на месте Трампа Билл Клинтон, Барак Обама или даже Буш-младший, никто бы в судах упираться не стал и ситуация была бы более простой для исполнительной власти», – пояснил собеседник.

          «Задача демократов очень простая – чтобы больше никаких трампов не выбирали. Это расизм наоборот»,

          – подчеркнул Дробницкий.

          Поэтому тут они будут стоять до конца, им не хочется, чтобы сейчас «Трамп что-нибудь сделал из своих обещаний». Воздвижение стены будет казаться для них поражением после того, как Трамп уже успел выполнить некоторые свои обещания, например, развязав торговую войну с Китаем и проведя еще одного консерватора в состав Верховного суда, подытожил эксперт.


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