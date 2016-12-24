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7 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Почему «Петров и Боширов» не похожи на настоящих разведчиков

Британия пытается выставить российских разведчиков полными идиотамиФото: Metroplitan Police/Global Look Press
Нужно признать, что в плане расследования «дела Скрипалей» британцы сделали немало. Сделанного ими достаточно, чтобы показать запуганному «русской угрозой» обществу «убедительную картину преступления». Но она будет убедительной только для европейских обывателей, но не для тех, кто разбирается в особенностях работы разведки. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Христианство в США приняло пугающие формы

Несмотря на видимый упадок христианской веры, поколениями передающаяся религиозность не может просто «уйти в песок»Фото: Eduardo Munoz/Reuters
«Культурная война» проиграна, белые христиане выпирают, число прихожан неуклонно падает. Таковы современные реалии США, некогда наиболее религиозной страны западного мира. Неудивительно, что практикующие протестанты и католики готовятся к переходу на катакомбное положение. На смену их вере уже идет во многом похожая, но довольно жуткая идеология новой американской жизни. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...

Военные относились к Хрущеву с презрением

Борис Ковалев, профессор Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

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          Христианство в США приняло пугающие формы

          Несмотря на видимый упадок христианской веры, поколениями передающаяся религиозность не может просто «уйти в песок»   7 сентября 2018, 11:22
          Фото: Eduardo Munoz/Reuters
          Текст: Виктория Никифорова

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          «Культурная война» проиграна, белые христиане выпирают, число прихожан неуклонно падает. Таковы современные реалии США, некогда наиболее религиозной страны западного мира. Неудивительно, что практикующие протестанты и католики готовятся к переходу на катакомбное положение. На смену их вере уже идет во многом похожая, но довольно жуткая идеология новой американской жизни.

          Еще в 1976 году восемь из десяти американцев называли себя «белыми христианами». Даже десять лет назад «белые христиане» составляли более половины населения страны. Сегодня их всего 43%. Это самое большое религиозное меньшинство, но это все-таки меньшинство.

          Речь сейчас идет не только о религиозном упадке. Американцы средних лет замечают, как быстро исчезает литературно-эстетический канон их страны, как размываются традиционные поведенческие нормы, как уходят в небытие бытовые мелочи – неотъемлемая часть культурного кода нации.

          Стало трудно обмениваться с коллегами цитатами из школьной классики, ведь вся она написана «мертвыми белыми мужчинами» и не является обязательной к изучению в мультикультурном сообществе.

          Сегодня просвещенный гражданин США уже не может так просто пожелать продавцу в супермаркете или прохожему на улице: «Счастливого Рождества!» А вдруг эта банальная фраза кого-нибудь оскорбит?

          Быстрее всего с «иудео-христианскими ценностями» расстается молодежь. Христианский выбор сменяется или атеизмом, или исламом – эта религия стремительнее всех обрастает неофитами.

          Правда, дехристианизация пока что не коснулась истеблишмента. Органы власти в Америке заполнены практикующими христианами, а каждый кандидат в президенты обязан засвидетельствовать перед нацией свою твердую веру в Бога. В составе Верховного суда за всю историю его существования не было ни одного атеиста. Атеистов по-прежнему нет в сенате, а в Конгрессе – всего один, представитель штата Аризона Кирстен Синема. Также она является первой открытой бисексуалкой, избранной в Конгресс, и вскоре рассчитывает стать сенатором, несколько «разбавив» их ряды из протестантов и католиков.

          В то же время именно эти приверженцы христианства во власти парадоксальным образом навязывают американскому народу законы, явно не укладывающиеся в традиционные христианские представления. Это при их поддержке сексуальные меньшинства буквально терроризируют судебными исками бизнесменов, отказывающихся обслуживать гей-браки. Это с их согласия поднимается хайп вокруг трансгендеров и фабрикуются секс-скандалы с участием духовных лиц.

          В том числе и поэтому рядовые американские христиане – от фундаменталистов из сельской провинции до просвещенных интеллектуалов в больших городах – признают, что их «культурные войны» безнадежно проиграны. Против лома нет приема, даже у самых известных и влиятельных религиозных проповедников, собирающих целые стадионы, нет ни малейшего шанса одолеть ту пропаганду, которой окормляют население массмедиа и Голливуд.

          Да, консервативные евангелические протестанты выглядят вполне решительно в своей борьбе с современными «Содомом и Гоморрой». Однако их успехи столь же незначительны, как и у либеральных мейнстримных протестантов. И там и там демография провальная – молодежь поголовно выписывается из христианских рядов, а паству средних лет косит повышенная смертность.

          Неудивительно, что часть верующих теперь исповедуют полное пораженчество. Историк религии Роберт Джонс в своей книге 2016 года «Конец белой христианской Америки» предлагает христианам признать, что со своими понятиями о морали они выглядят абсолютными фриками на фоне современного общества, и, соответственно, осознать себя культурным меньшинством, контркультурой. Тем более смириться с поражением будет вполне по-христиански, ведь церковь изначально была гонима.

          В статусе современных гонимых верующим и предлагается замереть. Издевательства окружающих над их образом жизни, верой и святынями прилагаются.

          Столь мазохистская тенденция выглядела бы дико применительно к любой другой мировой религии. Интересно, что сказали бы об авторе, если бы он предложил иудеям принять свою «маргинальность» на основании того, что их вера веками подвергалась гонениям.

          Другая версия «христианства 2.0» – геттоизация. Ее апологетом стал видный религиозный блогер и журналист Род Дреер, автор бестселлера «Опция Бенедикта: Стратегия христиан в постхристианской нации». В названии упомянут Бенедикт Нурсийский, святой VI века, которому столь не понравилось жить в развратном Риме, что он ушел оттуда с кучкой последователей и основал первый в истории христианский монашеский орден.

          У Дреера сложная религиозная биография. Он был воспитан в методистской вере, но в молодости перешел в католицизм. Смущенный беспрестанными скандалами и обвинениями священников в педофилии, он забросил католичество и в 2006 году принял православие. Сегодня он предлагает американцам воспользоваться «опцией Бенедикта» – уезжать из больших городов и создавать нечто вроде современных монастырей. Это могут быть жилые комплексы или коттеджные поселки, населенные верующими семьями. Там будет своя церковь, своя школа, вся инфраструктура, а воспитание и образование детей можно будет поставить под контроль, избавив их от «уроков толерантности» и тому подобного.

          Подобные общины уже существуют. Обычно это коттеджные поселки, где живут представители среднего класса. Есть поселения католиков, есть – протестантов. Дреер ездит по ним и рассказывает о них в своем блоге. Эти рассказы производят двойственное впечатление.

          С одной стороны, вызывает уважение смелость людей, решивших столь кардинально изменить свой образ жизни и посвятить себя вере. С другой стороны, эта добровольная геттоизация выглядит откровенно депрессивной. Складывается впечатление, что современная жизнь буквально вытолкнула на обочину сотни тысяч умных и успешных людей, а они даже не пытаются с этим бороться.

          Любимая метафора Дреера – потоп и ковчег. Современную масс-культуру он сравнивает с потопом, которому невозможно противостоять. Долг же верующих, по его мнению, – строить себе уютные ковчеги, в которых они смогут спрятаться от современности. Все это откровенно напоминает идеологию «выживальщиков», разные формы которой все шире распространяются по США.

          На протяжении столетий христианство было мощнейшим инструментом формирования американского социума. С его помощью белые протестанты и выстроили Соединенные Штаты Америки, какими мы их знаем.

          Несмотря на видимый упадок христианской веры, эта подспудная, поколениями передающаяся религиозность не может так просто «уйти в песок». До сих пор она пронизывает собой буквально всю жизнь Соединенных Штатов, но в каких-то извращенных формах. И по-прежнему ее главной функцией является стратификация общества на более и менее праведных, изгнание еретиков и ожесточенная охота на ведьм.

          Скандалы с харрасментом в Голливуде до боли напоминают сюжет про салемских ведьм. Та же самая массовая истерия, то же разделение на козлищ и агнцев, та же показательная общественная казнь «еретиков».

          Религиозный накал чувствуется во всех политических истериках новейшего времени – от антитрамповской кампании до истории с «русским вмешательством». В типичную секту в США превратилась и «либеральная» идеология с ее поиском врагов, массовыми психозами и показательным бойкотом всех неугодных и сомневающихся.

          Такое впечатление, что энергия и религиозный пыл, которые американцы когда-то вкладывали в создание своего общества, теперь идут на его разрушение


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