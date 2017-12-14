Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах

Ратификация Казахстаном соглашения с США об использовании американскими военными казахстанских портов в Каспийском море для транзита грузов в Афганистан вызвала обеспокоенность экспертов и СМИ. Высказывались опасения, что это приведет к появлению полноценных американских военных баз в Каспийском море. Насколько это реально и что теперь делать России?

Устрашающие прогнозы о грядущем появлении военных баз США в Каспийском море появились во вторник в ряде российских СМИ. Решение сената Казахстана одобрить соглашение об использовании американскими ВМС казахстанских портов «Актау» и «Курык» для транзита специальных грузов в Афганистан превратит порты в базу Пентагона и его союзников, написали медиа со ссылкой на мнение экспертов.

Так, эксперты считают, что после подписания ратифицированных сенатом документов президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым порт «Актау» автоматически станет базой Пентагона и его союзников, каким бы «транзитным» узлом или центром его ни называли.

В СМИ подчеркивают, что нынешний разворот Казахстана в сторону США имеет антироссийский формат, и появление любого корабля США с военными или невоенными грузами в акватории Каспия крайне нежелательно. При этом отмечается, что маршрут через порты Черного моря в Азербайджан и на Каспий – это абсолютно нелогичная логистика, поэтому нынешнее соглашение является «военно-политическим продавливанием американских интересов».

Эксперты считают, что использование портов «Актау» и «Курык» для американского военного транзита может разрушить и без того хрупкую архитектуру каспийской безопасности. Американское присутствие на Каспии будет вызывать сильное раздражение как в Москве, так и в Тегеране. Кроме того, возобновление так называемого Северного распределительного пути через Каспийское море может стать препятствием и в наметившемся разрешении вопроса о правовом статусе моря.

Напомним, как сообщало РИА «Новости», 19 апреля сенат Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию республики в связи с участием американцев в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана.

Маршрут транзита специальных грузов в Афганистан, по предложению США, теперь пойдет из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу-Каракалпакия в Узбекистан, а затем в Афганистан, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«В перечень контрольно-пропускных пунктов добавлены порты «Актау» и «Курык». Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане», – сказал министр.

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Впервые о переговорах между США и Казахстаном о возможности использования каспийского порта «Актау» как транзитного пункта переброски грузов стало известно после публикаций WikiLeaks в 2013 году. После чего факт переговоров признал и Нурсултан Назарбаев.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин согласен с опасениями экспертов и СМИ и видит основания для озабоченности. «Казахстан активно употребляет слова «стратегическое партнерство», когда говорит об отношениях с США. При этом в вопросах, которые носят для Москвы явно очень важный характер, Астана всячески пытается занять нейтральную позицию», – сказал Затулин газете ВЗГЛЯД.

Депутат отметил, что остается неизвестным, обсуждал ли Казахстан детали этого соглашения с Россией. «Мы договаривались совместно вести дела на Каспии. Появление там вооруженных сил внекаспийских государств – это нарушение самого духа договоренностей по нему. Каспий – это море, которое омывает границы не только России и Казахстана, но и Ирана, с которым Соединенные Штаты все время обостряют отношения. Как к такому решению отнесется Иран, насколько оно удовлетворит его?» – задается вопросом Затулин.

ВМС США вряд ли ограничатся только транзитом, и в итоге на территории Казахстана будет развернута операционная база, не исключил Затулин. «Все эти вопросы нуждаются в очень серьезном обсуждении между союзниками. Надеюсь, что такое обсуждение произойдет или происходило, поскольку я не представляю себе, чтобы такое решение принималось без всякого обсуждения с РФ, у которой есть свое представление о Каспии», – добавил политик.

Руководитель аналитической службы Real Politik (Казахстан) Талгат Мамырайымов, однако, уверен, что Астана проводила предварительные консультации с Кремлем. «Наверное, этот вопрос обсуждался еще до визита Назарбаева в Вашингтон, потому что во время той поездки Назарбаев отмечал важность присутствия американских вооруженных сил на территории Афганистана. Вряд ли он мог обсуждать это без определенного консенсуса с Кремлем. Скорее всего, у него был разговор с тем же Путиным, и они пришли к обоюдному согласию, что порты можно задействовать для транзита...» – сказал Мамырайымов газете ВЗГЛЯД, добавив, что Россия заинтересована в стабильном Афганистане и Путин одобрял присутствие там американских войск.

«Афганскую проблему Астана использует во внешнеполитических интересах, в первую очередь для развития углубленных отношений с Западом, в частности с США. Астана понимает, что Вашингтон заинтересован в стабильном транзите военного снаряжения для своих частей на территорию Афганистана», – считает эксперт. «На фоне конфликта между Россией и США Астана опасается, что это как-то заденет интересы Казахстана, что страна тоже может попасть под санкции, и, соответственно, пытается как-то задобрить США, в частности предоставляя право на транзит», – отметил он.

При этом Мамырайымов уверен, что соглашение будет касаться исключительно транзита и «вряд ли Астана согласится на размещение американских военных баз».

«Астане не нужен конфликт с Москвой и Тегераном из-за размещения американских военных баз»,

– считает эксперт.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин также выразил газете ВЗГЛЯД большие сомнения по поводу возможности появления на Каспии американских военных баз. Он подчеркнул, что по географии это море похоже на озеро, «в которое можно войти только через Волгу, целиком находящуюся на территории России, либо через волго-донскую систему, которая тоже вся находится в РФ».

«России никак не стоит реагировать на это соглашение, потому что речь может идти только о транспортной системе, в которую, по крайней мере теоретически, до последнего времени был включен Ульяновск. Вообще проблема появления баз тут отсутствует даже теоретически», – сказал Храмчихин.

Действительно, стоит напомнить, что до недавнего времени транзит натовских грузов осуществлялся через территорию России, в том числе использовался перевалочный пункт в Ульяновске. Тогда и вовсе стали ходить рассуждения о военной базе в сердце России. Естественно, ничего общего с реальностью они не имели.