Прибалты рвутся в Крым, несмотря на угрозу тюрьмы

Отдых в Крыму продолжает набирать популярность, и это затронуло даже некоторые страны Евросоюза. По крайней мере, в Прибалтике крайне активно борются с турфирмами, отправляющими желающих отдохнуть на российский курорт – в том числе с помощью уголовных дел. Однако в Крым тянутся не только прибалтийские туристы, но даже предприниматели.

В октябре в офисах пяти турфирм Эстонии прошли обыски, в отношении нескольких из них возбуждены уголовные дела. Пять человек подверглись допросам в правоохранительных органах. В чем же их преступление? О, оно по местным меркам ужасно – эти люди отправляли туристов на отдых в Крым и Севастополь.

Запретные турпоездки

Пресс-секретарь эстонской госпрокуратуры Каарель Каллас разразился негодующим заявлением: «В связи с тем, что Российская Федерация нарушила территориальную целостность Украины, Европейский союз в 2014 году ввел санкции на оказание услуг на аннексированных территориях. В этот список включен также запрет на оказание туристических услуг – поездок в Крым и Севастополь. Эта мера введена совместно всеми странами ЕС и направлена на то, чтобы дать четкий сигнал о том, что ни одна страна ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией».

Каллас пояснил, что пока речи о заключении «преступников» под стражу не идет. Однако подробности этого дела в эстонской прокуратуре обсуждать с общественностью не готовы. В прокуратуре сетуют, что местные турфирмы продавали путевки в Крым, даже невзирая на угрозу наказаний. Там предупреждают, что для эстонского туриста поездка на отдых в Крым означает, что на консульскую помощь родного государства при необходимости ему на полуострове рассчитывать не приходится.

Сотрудники программы «Инсайт», выходящей на эстонском телеканале ETV+, посвятили «преступным» фирмам один из своих свежих выпусков. Они выяснили, что как минимум в трех турфирмах Таллина можно было оформить массу вариантов отпуска в Крыму.

«Случаи, когда в Крым ездят через Россию, то есть не проходя украинский пограничный контроль, Киев может расценивать как правонарушение», – с негодованием заявил замдиректора Охранной полиции (КаПо) Мартин Арпо. В эстонском МИДе настаивают: мол, если хотите поехать в Крым – то только через Украину и ее контрольно-пропускные пункты.

По словам эстонского юриста Альберта Линнтамма, работники эстонских турфирм попросту могли не знать о существующем запрете, так как специально в законах государства он не прописан. А искать постановление Евросоюза на этот счет им даже не приходило в голову.

Директор находящегося в городе Маарду туристического бюро Stork Tour Дмитрий Лелека признает, что интерес к путешествиям в Крым у эстонцев присутствует. «О постановлении не продавать туры на аннексированные территории, а также туристические услуги на территории этих стран я прекрасно знал и никогда этим не занимался. У нас в Маарду люди часто спрашивают о поездках в Ялту, Симферополь, Севастополь. То есть крымское направление пользовалось бы популярностью, но я вынужден им отказывать», – рассказал Лелека.

В августе 2018 года делегация Пушкинского общества Эстонии объездила известные места, связанные с именем великого поэта. Побывали эстонские пушкинисты и в Крыму, а теперь опасаются неприятностей. «Я не туристическая фирма. Мы действительно ездили как общественная организация, и пока что никаких претензий ко мне предъявлено не было. Я думаю, может быть, они будут еще...» – сказала глава общества Валерия Бобылева.

К слову, в Крыму существует весьма активная эстонская община. Так, 13-14 августа 2016 года там прошли Дни эстонской культуры, инициированные организациями крымских эстонцев. Но после воссоединения полуострова с Россией Эстония отказалась от поддержки тамошних соотечественников.

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Руководитель Региональной национально-культурной автономии (РНКА) эстонцев Крыма Ольга Скрипченко жаловалась, что начиная с 2014 года официальный Таллин прекратил всяческие контакты с крымскими соплеменниками и перестал оказывать им помощь в развитии этнической культуры и сохранении родного языка. «К сожалению, в связи с санкциями, примененными к России, уже на протяжении двух лет мы не имеем возможности поддерживать связь и рассчитывать на помощь Эстонии. И пусть наша материнская страна от нас отказалась, мы чувствуем поддержку и небезразличие крымского правительства, за что ему огромная благодарность», – отметила Скрипченко.

Открыл ресторан – совершил преступление

Член совета Союза туриндустрии стран Балтии (СТБ) Валерий Малышев предупреждает: «Любая фирма, которая даже по-тихому, из-под полы начнет продавать подобные поездки пусть даже проверенным клиентам, очень рискует. Ее мгновенно лишат лицензии. Если в ходе расследования выяснится, что с какой-то из эстонских турфирм, попавших под подозрение, связана та или иная латвийская компания, то вполне вероятно, что проверки могут начаться и у нас».

Предупреждение явно запоздало: неприятности из-за Крыма на некоторых латвийских предпринимателей уже обрушились. На днях издание Latvijas Avize («Латвийская газета») опубликовало статью про супружескую пару из этого государства, открывшую в Крыму ресторан JuRa («МоРе»). Виктория и Павел Сысолятины сделали это, даже невзирая на то, что совершили тем самым акт нарушения санкционного режима – за что законы Латвии предусматривают уголовную ответственность.

Теперь же, как желчно пишет латышская газета, российские СМИ используют этот факт, чтобы показать, насколько хороша жизнь в «оккупированном» Крыму, раз туда тянутся и предприниматели из Латвии. Виктория, изначально являвшаяся гражданкой РФ с видом на жительство в Латвии, поведала, что, решив переехать в Россию, они с мужем рассматривали возможность переселиться в Санкт-Петербург или Псков, но выбрали в итоге именно Крым.

«Мы же все еще живем на два дома. Я уже год здесь, а Павел, как гражданин Латвии, может приехать только на три месяца каждые полгода. Пока он оформляет документы для временного разрешения на проживание, часто ездим друг к другу в гости. Тяжело, но зато привозим вот тот же серый горох (латышское национальное блюдо – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказала женщина.

Что особенно возмутило «патриотов» – так это то, что Виктория и Павел устроили в своем крымском ресторанчике презентацию латышских блюд, причем в ходе мероприятия использовались латвийские флажки. Сотрудница МИД Латвии Вита Добеле заявила, что в этой прибалтийской республике установлен запрет на импорт товаров крымского происхождения. Запрещено также приобретение недвижимого имущества или участие в имущественных правах в Крыму или Севастополе, экспорт товаров и технологий, а также оказание услуг, связанных с туристической деятельностью на полуострове. За нарушение санкций предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, в МИДе упомянули 3-й пункт 2-й части 3-й статьи «Закона о Государственном флаге Латвии». Данная статья запрещает использовать государственный флаг в «неподобающих местах и обстоятельствах». Так что теперь у четы Сысолятиных могут возникнуть неприятности – во всяком случае, у Павла, не успевшего покинуть Латвию окончательно.

Данный случай в Латвии – не первый. Три года назад за организацию четырех туристических поездок в Крым была осуждена сотрудница рижской турфирмы Mkbc Tour Элеонора Иванова. Латвийская Полиция безопасности провела обыск в офисах этой фирмы. Сотрудники Mkbc Tour в свое оправдание говорили, что попросту не знали о запрете на организацию путешествий в Тавриду. «Мы состоим в Ассоциации турагентств и туроператоров Alta, и какая-либо предупреждающая информация от них не поступала. Сами же мы не знаем, где искать эту информацию и откуда ее берут», – оправдывалась Иванова. Ей грозило до четырех лет тюрьмы (получается, по году за каждую из поездок), но, к счастью, заключения удалось избежать.

Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич неустанно призывает соотечественников воздерживаться от поездок в Крым. Ну а если уж очень хочется, то, по словам Ринкевича, необходимо это делать только через погранпункты Украины, получив от ее властей особое разрешение.

Ринкевич сетует на тех непонятливых латвийцев, что желают вести на полуострове какую-либо коммерческую деятельность. «Не все понимают, что под закон о санкциях Евросоюза попадает все, что касается экономического сотрудничества с Крымом – туризм, экспорт, импорт», – подчеркивает министр.

Однако, невзирая на все увещевания, многие латвийцы не желают проявлять сознательность – они ездят отдыхать в Крым и даже не очень-то это скрывают. Некоторые из таких путешественников делятся своими впечатлениями в прессе, скрупулезно отмечая все плюсы и минусы.

«За авиабилеты Рига – Москва и Москва – Симферополь туда и обратно, двухчасовую поездку на такси из Симферополя в поселок Гаспра туда и обратно, двадцатидневное проживание в номере люкс санатория «Родина», полный пансион (трехразовое питание по системе «шведский стол»), лечение (консультации врача, три физиопроцедуры в день, массаж, соляная комната, ароматерапия, водолечебница, лечебная физкультура на берегу моря), огромный парк с реликтовыми деревьями, санаторный пляж в пяти–семи минутах ходьбы от номера, незамысловатые культурные развлечения типа танцев, старого кино и выступлений местных артистов каждая из нас заплатила около 1 тысячи евро», – рассказала латвийка, съездившая в Крым с подругой прошлым летом.

По ее словам, основная сложность связана с предварительной оплатой – латвийские банки не переводят деньги в Крым. Но и эту проблему обойти вполне возможно. Обычно прибалты при планировании путешествия в золотую Тавриду оплачивают бронь с помощью родственников и друзей, живущих в России и Белоруссии. Ну и, отправляясь в поездку, стараются взять побольше наличности.