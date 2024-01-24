Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

Чем России грозят проблемы судоходства в Красном море Судоходство в Красном море сокращается из-за страха попасть под удары хуситов. Дорожают фрахтование судов и страховка. Что будет, если судам, которые перевозят российскую нефть, тоже придется отказаться от прямого маршрута в Красном море и пойти в обход Африки через мыс Доброй Надежды? И почему Саудовская Аравия не будет выдавливать российскую нефть в Азии? Подробности Перейти в раздел

Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности Перейти в раздел

Евроскептики становятся главной силой оппозиции в ЕС Представители «Альтернативы для Германии» и французской фракции «Патриоты» допустили выход обеих стран из ЕС. Данные заявления сделаны на фоне резкого роста одобрения евроскептицизма и продолжающегося экономического спада объединения. Действительно ли Берлин и Париж могут покинуть Евросоюз? И нужно ли России сохранение этой организации в будущем? Подробности Перейти в раздел

К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности Перейти в раздел

Украина уничтожает своих пленных Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

Когда Германия выйдет из ЕС Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

Покушение Зеленского на русские земли Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу? Перейти в раздел