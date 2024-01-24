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    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    7 комментариев
    24 января 2024, 19:47 • Видео

    Украина уничтожает своих пленных

    Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

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    Чем России грозят проблемы судоходства в Красном море

    Судоходство в Красном море сокращается из-за страха попасть под удары хуситов. Дорожают фрахтование судов и страховка. Что будет, если судам, которые перевозят российскую нефть, тоже придется отказаться от прямого маршрута в Красном море и пойти в обход Африки через мыс Доброй Надежды? И почему Саудовская Аравия не будет выдавливать российскую нефть в Азии? Подробности

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    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

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    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности

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    Евроскептики становятся главной силой оппозиции в ЕС

    Представители «Альтернативы для Германии» и французской фракции «Патриоты» допустили выход обеих стран из ЕС. Данные заявления сделаны на фоне резкого роста одобрения евроскептицизма и продолжающегося экономического спада объединения. Действительно ли Берлин и Париж могут покинуть Евросоюз? И нужно ли России сохранение этой организации в будущем? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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