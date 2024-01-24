Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.8 комментариев
Украина уничтожает своих пленных
Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.8 комментариев
Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.7 комментариев
Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.7 комментариев