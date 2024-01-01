Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

2023 год принес России пять нефтяных достижений Западные санкции стали причиной колоссальных сдвигов на мировом рынке нефти. Целью Запада было лишить Россию нефтяных доходов. Но в реальности все произошло ровно наоборот: санкции привели к пяти значимым последствиям и для российской нефтяной отрасли, и для бюджета – и все они пошли на пользу нашей стране. Подробности Перейти в раздел

Что означает антироссийский жест Аргентины Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения к БРИКС – организации, председательствовать в которой в 2024 году будет Россия. Новое аргентинское руководство уже сделало ряд антироссийских шагов и заявляет, что будет развивать отношения с «либеральными демократиями». Что это значит с точки зрения интересов России? Подробности Перейти в раздел

Россия будет жить и гордиться Мы знаем свои сильные и слабые стороны. Мы гордимся нашими достижениями, помним наших героев и не забудем о принесенных жертвах. Мы справимся с любыми вызовами и катаклизмами – так, как это происходило всю историю. Подробности Перейти в раздел

Россия стала двигателем интеграции в Евразии СНГ, ЕАЭС и ОДКБ по итогам 2023 года стали тремя важнейшими направлениями усилий российской дипломатии. При этом в 2024 году Россия станет не только председателем в СНГ, но и примет юбилейный саммит ЕАЭС. Какими результатами могут похвастаться дружественные Москве объединения и какие задачи им придется решать в следующем году? Подробности Перейти в раздел

К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности Перейти в раздел