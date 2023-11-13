Иногда враги возвращаются

Алексей Нечаев
НАТО столкнулось с дефицитом фантазии
В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.
Тимур Шерзад
Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне
Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.
Марина Хакимова-Гатцемайер
Со стариками надо разговаривать о самом главном
Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.