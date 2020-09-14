России запретили объединяться с Белоруссией Отношения России и Японии изменятся В Японии определилась фамилия нового премьер-министра страны, им станет Ёсихидэ Суга. Как это скажется на отношениях с Россией?

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