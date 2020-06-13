Куда пропали легендарные бренды 90-х

В Москве заочно арестовали и объявили в международный розыск бизнесмена Германа Лиллевяли, в середине 90-х создавшего знаменитые бренды «Довгань» и «Смак». Теперь эти знаменитые торговые марки девяностых основательно подзабыты. Куда исчезли в итоге и они, и их основатели?