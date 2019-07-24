Какими товарами знамениты российские регионы

Российские регионы, исторически известные своими товарами, смогут закрепить за собой интеллектуальные права на них. Теперь «географические указания» вроде «Адыгейского сыра» или «Луховицких огурцов» будут защищены законом. Какие еще бренды прославили свои регионы?