Как понимать феминисток

Вместе с третьей волной феминизма в русский язык попало множество новых слов. Большинство из них – это калька с английского: бодипозитив, менсплейнинг. Есть и яркие неологизмы, например, слово «кукусик». Краткий толковый словарь поможет лучше понимать современных феминисток.