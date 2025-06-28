Tекст: Андрей Резчиков

В заключенном СССР с Германией пакте о ненападении, который также известен как пакт Молотова – Риббентропа, среди прочего были разделены сферы влияния. Бессарабия, а заодно и Северная Буковина, доставались СССР, который ранее дважды требовал проведения в румынской части Бессарабии референдума о государственной принадлежности этой территории.

Впервые Бессарабия была присоединена к России по условиям Бухарестского мира 1812 года, но в 1917-18 годах Румыния получила контроль над этой территорией путем военной интервенции, воспользовавшись гражданской войной между различными политэтническими группами и государственными образованиями на территории бывшей Российской империи.

Однако уже через 22 года на румынской границе была развернута группировка в два десятка дивизий, а сама операция Красной Армии – Прутский поход – против «боярской Румынии» началась 28 июня 1940 года и продлилась шесть дней. Ранее Бухарест удовлетворил требования Москвы о передаче территорий, после чего 28 июня войска Южного фронта перешли старую границу с Румынией, заняв Черновицы, Хотин, Бельцы, Кишинев и Аккерман.

Спустя считанные дни, в начале августа Верховный Совет СССР принял закон об образовании Молдавской ССР. Таким образом, шесть из девяти уездов Бессарабской губернии и шесть из 14 районов Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики (МАССР) стали Молдавской Советской Социалистической республикой (МССР). Остальные земли, в том числе Северная Буковина, отошли Украине. Практически одновременно по так называемому Венскому арбитражу Бухарест лишился Трансильвании, которая была отдана Венгрии.

После Великой Отечественной войны границы МССР были подтверждены. Первым секретарем ЦК Компартии Молдавии в 1950–1952 годах был Леонид Брежнев, будущий генсек ЦК КПСС.

В конце 1980-х Национальный фронт Молдовы требовал отделиться от СССР и присоединиться к Румынии. В 1989 году молдавский язык был признан единственным государственным. 2 сентября 1990-го депутаты всех уровней левобережной Молдавии и города Бендеры провозгласили образование Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики. Молдавия вышла из состава СССР 27 августа 1991 года, когда парламент республики провозгласил ее государственную независимость. В 2010-м, согласно распоряжению молдавских властей, 28 июня 1940 года было признано «днем советской оккупации».

Владимир Симиндей, главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» считает, что в случае с Северной Буковиной это «был вопрос геополитических разменов» «и здесь историки могут спорить», а что касается Бессарабии, то речь идет о справедливом возвращении территорий, украденных у России Румынией.

«Со стороны Бухареста это была чистейшей воды аннексия с помощью политических махинаций, которые никогда не признавались советским правительством. Москва последовательно вела речь о том, что мы стремимся к ненасильственному воссоединению с этой территорией – то есть к возвращению Молдавии (Бессарабии) в состав советского государства», – напомнил Симиндей.

Собеседник подчеркнул, что главным мотивом для советской власти было то, что само молдавское население не считало себя румынами: «Бухарест всячески пытался насадить на этой территории свой империализм, что вызывало отторжение широких масс в Кишиневе, Бельцах и других городах.

В этой связи советская политика была абсолютно последовательна».

Историк также пояснил, почему в одно время Молдавия была в статусе автономии в составе УССР, но в итоге стала отдельной ССР. «В связи с тем, что в состав Советского Союза были возвращены территории, оккупированные и аннексированные Румынией, встал вопрос о создании полноценной Молдавской ССР. Потому что автономная республика – это все-таки субподчиненный политический субъект. Но этот вопрос до сих пор находится на карточном столе в Киеве и там периодически пытаются вспоминать о том, что когда-то земли вдоль Днестра ранее были в составе Украины», – напомнил Симиндей.

«Присоединение Бессарабии и Северной Буковины было для Советского Союза серьезным решением территориального вопроса и сыграло важную роль для современной молдавской государственности. Некоторые историки ставят в один ряд все территориальные приобретения СССР, не делая никаких различий. Но каждая территория отличается своей ситуацией, их надо рассматривать дифференцированно», – добавил Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

В свою очередь молдавский политолог Виталий Андриевский считает, что присоединение Бессарабии и Северной Буковины исходило из национальной политики СССР, а сейчас многие политики и историки отказываются рассматривать события 85-летней давности как «мостик к сближению». Эксперт напомнил, что

при советской власти эти события были праздником:

«В Кишиневе была улица 28 июня 1940 года. Но сейчас это практически забылось в Молдавии. Я думаю, что 99% из опрошенных молдаван не смогут вспомнить о тех событиях. Даже местные пророссийские партии в последние годы не отмечают 28 июня».

В то же время историк Александр Дюков в одном из своих выступлений отмечал, что с 1812 года Бессарабия развивалась в составе Российской империи как полиэтнический регион, где молдаване составляли менее половины населения. Даже в годы революции местное население и элиты не стремились к отделению от России, максимум – к автономии.

А вот аннексия этих земель Румынией сопровождалась насилием, массовыми расстрелами, агрессивной румынизацией молдаван и жестким подавлением национальных меньшинств (русских, украинцев, болгар, евреев, гагаузов). Поэтому возвращение Бессарабии в 1940 году было встречено населением с одобрением.

В то же время румынские войска в рамках отступления из Бессарабии грабили предприятия и местных жителей.

Архивные данные о нанесенном экономическом ущербе показывают, что румыны относились к жителям Бессарабии – молдаванам, русским и другим этносам – как к чужакам, которых можно безнаказанно обирать. Также это фиксировалось в донесениях Георгия Жукова и Николая Ватутина, которые в 1940 году руководили Прутским походом.

Однако сейчас правда о событиях тех лет намеренно вытесняется из публичного дискурса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Крохин. По его словам, это отражает целенаправленную государственную политику Кишинева, ориентированную на дистанцирование от советского прошлого и сближение с западными нарративами.

Он напомнил, что с 2010 года молдавские власти официально объявили 28 июня «днем советской оккупации», что закрепило негативное восприятие этих событий в официальной идеологии: «Такой подход, безусловно, можно считать сознательным искажением истории, поскольку он игнорирует исторический контекст и геополитические реалии того времени».

«Советский Союз никогда не признавал аннексию этих территорий, а местное население, особенно молдаване, часто выступало против политики румынизации, что вызывало социальное напряжение. Нынешняя трактовка событий как «оккупации» упрощает сложный исторический процесс и игнорирует факт, что многие жители Бессарабии встречали Красную армию как освободителей от румынского гнета», – добавил собеседник.

При этом власти Молдавии сознательно искажают историческую память сограждан,

преследуя цель формирования такой национальной идентичности, которая будет ориентирована на Румынию и Евросоюз. Также Кишинев стремится укрепить антироссийские настроения, что соответствует текущей геополитической линии.

«Кроме того, подобная политика направлена на подавление пророссийских настроений, особенно в Приднестровье и Гагаузии, где историческая память о советском периоде остается позитивной. Переписывание истории служит текущим политическим интересам правящих элит, но отрывает общество от объективного осмысления своего прошлого», – объяснил эксперт.

«В этой связи сохранение исторической памяти о 28 июня 1940 года крайне важно для Молдавии. Это не только помогает понять истоки молдавской государственности, но и укрепляет культурно-исторические связи с Москвой, служа инструментом российской мягкой силы в регионе и сохраняя его поликультурную идентичность», – заключил Крохин.