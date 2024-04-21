Операторов дронов предложили поставить на учет

Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из московских офисов украинский боевой беспилотник «Баба Яга». В ходе допроса хозяин дрона рассказал, что ему захотелось изучить устройство этого аппарата. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Баба Яга» – модифицированный сельскохозяйственный дрон с алгоритмом псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Также он использует различные алгоритмы поведения на случай потери связи. ВСУ вооружают эти беспилотники взрывчаткой. Чаще всего это 120-миллиметровые минометные мины и авиационные боеприпасы.

С юридической точки зрения даже любительский интерес к дронам регулируется действующим законодательством. Согласно требованиям Воздушного кодекса РФ, беспилотные воздушные суда, произведенные в России и ввезенные из-за рубежа, должны проходить проверку на соответствие требованиям безопасности.

В стране существует система регистрации беспилотных летальных аппаратов. Любому владельцу беспилотника необходимо зарегистрировать его (если вес БПЛА – свыше 30 кг) или поставить на учет (вес от 150 грамм до 30 кг) в Росавиации. Для безопасной эксплуатации дрона необходимо получать сертификат как знак соответствия требованиям, которые устанавливаются компанией-разработчиком БПЛА и утверждаются Росавиацией.

В приграничных с Украиной регионах сейчас введен полный запрет на запуск БПЛА. Ограничения будут действовать до отмены среднего уровня реагирования, введенного президентом Владимиром Путиным в октябре 2022 года. Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов считает, что ситуация с обнаруженной в Москве нелегальной «Бабой-ягой» высветила проблему с контролем доступа к технологиям и системам военного назначения.

«Текущее положение, связанное с проводимой СВО и необходимостью интенсификации усилий по разработке новых технических средств, применимых на фронте, привело к тому, что в участие в соответствующих работах тем или иным образом вовлечено существенное количество физических и юридических лиц», – пояснил эксперт в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

Федутинов уверен, что несмотря на изначально декларируемую многими разработчиками гражданскую сферу применения не стоит обманываться: беспилотные системы – это априори системы и технологии двойного применения, что наглядно видно на многочисленных примерах, связанных с СВО.

«Малоразмерные гражданские квадрокоптеры задействуются в задачах разведки и наблюдения, более тяжелые системы, изначально планировавшиеся для использования в сельском хозяйстве, с неменьшим успехом носят сбрасываемую ударную нагрузку и так далее. Перечень примеров может быть весьма обширным», – продолжил он.

Эксперт предлагает изменить подход к вопросам разработки и применения систем БЛА, а также внести «упорядоченности в эти вопросы». «Априори неизвестно то, как именно пришедшие в отрасль люди и компании планируют использовать свои разработки. Может быть, это патриотически настроенные граждане, искренне желающие помочь своей стране. А может быть это лица, имеющие противоположные интересы», – отметил Федутинов.

Эксперт предлагает лицензировать соответствующую деятельность, организовать выполнение НИР и ОКР по любым системам БЛА аналогичным образом, как это сделано с созданием изделий военного назначения. «Идея наверняка будут непопулярной, но мы же не склонны позволять бесконтрольно реализовывать технические идеи в части создания оружия?» – задается вопросом спикер.

Он указал на растущую группу людей с опытом применения БЛА в военных целях. «Как именно они могут применять эту технику в последующем, в том числе по завершении СВО – большой вопрос. В этой связи было бы не лишним ставить на учет всех лиц, имеющих соответствующие навыки. В особенности это касается операторов FPV-дронов», – уверен специалист.

Однако звучат и другие мнения. В том, что в России существует довольно эффективная система регистрации беспилотных летальных аппаратов, уверен Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

«Регистрация дронов в реестре Росавиации за исключением игрушек весом до 150 грамм происходит в онлайн-режиме. Если вы управляете небольшим дрончиком, то для этого не надо никаких разрешительных документов и специальной подготовки, есть только определенные ограничения полетов по местности и высотам», – отмечает специалист.

В случаях незаконной фото- и видеосъемки с дрона можно стать фигурантом уголовного дела за госизмену, шпионаж, разглашение гостайны, незаконное получение информации, содержащей гостайну, нарушение правил обращения с документами, составляющими гостайну.

В соответствии со статьей 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства», за управление беспилотным летательным аппаратом, который не поставлен на учет или не имеет бортового номера, взимают штраф от двух до 2,5 тыс. рублей или лишают права управления на год. Для физлиц за нарушение правил использования воздушного пространства накладывают штрафы в размере от 20 до 50 тыс. рубелей, должностному лицу придется раскошелиться на 100-150 тыс., а организации – 250-300 тыс.

В соответствии с уголовным кодексом (статья 271.1. «Нарушение правил использования воздушного пространства РФ»), в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновнику может грозить лишение свободы до семи лет. В то же время Гусаров добавляет, что

если речь идет о серьезных беспилотниках, которые могут достигать размеров небольшого двухместного самолета, то к управлению такими аппаратами должны допускаться только квалифицированные специалисты. И этот вопрос может потребовать дополнительного регулирования.

«В целом, в России есть система подготовки так называемого внешнего пилота. Чтобы войти в легальное поле, нужно пройти обучение и получать документ о допуске к управлению подобным летательным аппаратом. Полеты, разумеется, разрешено выполнять по определенным правилам, в некоторых зонах есть целый ряд ограничений. Летать где попало нельзя», – отмечает собеседник.

Гусаров подчеркнул, что в стране ведутся разговоры о разработке единой системы транспондеров для контроля полетов БПЛА, «но пока она не сформирована в окончательном виде». «Через какое-то время большие беспилотники будут снабжены транспондерами и можно будет сразу определить, летит ли этот легальный аппарат, отвечает ли на запросы», – пояснил спикер.

При этом эксперт раскритиковал идею лицензировать разработчиков дронов, в том числе гражданского назначения на самом раннем этапе разработки. «Злоумышленники в любом случае не будут получать лицензии, а соберут дрон в гараже. Мы ничего не изменим системой обязательного лицензирования. А для легальных разработчиков появится лишняя необходимость получать лицензии», – считает Гусаров. Он предупреждает, что

избыточная система лицензирования может усложнить процесс развития небольших легальных предприятий по производству беспилотников, спрос на которые растет с каждым днем.

Собеседник напомнил, что в начале года был окончательно утвержден национальный проект «Беспилотные авиационные системы». До 2030 года из бюджета планируется выделить на этот нацпроект 700 млрд рублей. В этом году на него выделят 46,4 млрд рублей, в 2025-м – 117 млрд рублей, в 2026-м – 149 млрд рублей.

Именно авиабеспилотники должны стать одним из наиболее перспективных направлений роста отрасли. К 2030 году планируется производить более 30 тыс. гражданских БПЛА в год – почти в три раза текущего объема производства.

«Те, кто делает беспилотники легально, они уже зарегистрированы, как минимум, в виде компании или ИП. Они платят налоги и находятся в легальном поле. А те, кто хочет создать что-то нелегально, не пойдет лицензироваться и толку от такой системы не будет. Как с помощью лицензирования вычислить недобросовестных производителей? Никак, только когда к ним нагрянет участковый или оперативники», – считает эксперт.