Взгляд
11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
Разделы

Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
То, что было нельзя по правилам соцсети, вплоть до удалений аккаунтов – теперь разрешено. Достаточно указать контекст, произнести волшебную формулу «вторжение на Украину» – и правила исчезают: можно призывать к убийствам Russians. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет

Алексей Блюминов
Алексей Блюминов, публицист
Поддержав «их Украину» сегодня, вы с гарантией получите с доставкой на дом продолжение их политики завтра. Причем в еще более мракобесном и агрессивном изводе, ибо они будут считать себя победителями, а значит – в своем праве. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

России нужен пятиуровневый список недружественных стран

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Список недружественных России государств вполне можно разделить на пять групп по степени враждебности к ней – от более жесткой к более мягкой. Тем самым получается пятиступенчатая «лестница», которая бы адекватно отражала степень враждебности тех или иных государств. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

Денацификация Украины: как и зачем

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
  • С радостью

  • С безразличием

  • С огорчением
Оценивая будущее России, вы скорее:
  • Оптимист

  • Пессимист
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин рассказал Лукашенко о сдвигах в переговорах с Украиной
    Путин поручил Шойгу передать трофейное западное вооружение ДНР и ЛНР Шойгу: Россия фактически завершила укрепление западных рубежей Боррель назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО В России начал дешеветь бензин
    Украинская полиция застрелила экс-замначальника главка СБУ по Киеву В Госдуме допустили признание компании Meta экстремистской Власти Грузии осудили нападения на «похожих на русских» людей Россия решила остановить экспорт древесного сырья в ЕС
    Кадыров обещал наказать «шайтанов» на Украине за ложь семьям российских военных Раскрыта тактика спецподразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей Венгрия заявила об отсутствии у ЕС намерения вводить санкции против нефти и газа из России Украина полностью отказалась от закупки российского ядерного топлива

    сирийское ополчение


    Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине

    «экватор» для ДНР


    Эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Волновахи

    Ту-141 «Стриж»


    Украинский беспилотник разбился в Хорватии

    Видео

    заход в чужие порты


    Запад пытается загнать в угол ВМФ России

    война на рынках


    Десять выгод Китая от экономического передела мира

    международный суд


    Япония увидела в России Китай

    польские МиГ-29


    Советские истребители нанесли удар по единству НАТО и Евросоюза

    авиаудар по роддому


    Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя

    страшный сепаратный мир


    Ватник из Киева: Почему не слышно сторонников России на Украине

    пестрая картина


    Тимофей Бордачёв: Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства

    защита от фейков


    Геворг Мирзаян: Дезертирства с инфовойны быть не может

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?

    Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

    Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия»
    		   11 марта 2022, 14:16
    Фото: общественное достояние
    Текст: Владимир Нагирняк

    Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться?

    Во время войны пропаганда является таким же оружием, как танки и самолеты, но обладает куда более массовым, разрушительным эффектом, чем бомбы и снаряды. На фронте пропаганда ведется с целью снизить боевой дух, боеспособность вражеских войск, разложить их личный состав, посеяв в солдатах и офицерах противника «бациллу» пораженчества и предпочтение сдачи в плен сражению. Как верно говорил легендарный немецкий военачальник фельдмаршал фон Гинденбург, сброшенные самолетами бомбы убивали тела солдат, а сброшенные листовки предназначались для того, чтобы убивать их души.

    Во время Великой Отечественной войны Красной армии приходилось сражаться с врагом не только на передовой, но и на идеологическом фронте. В ее начале натиск вражеской пропаганды был очень силен, а советская сторона была плохо готова к его отражению.

    Уже в июле 1941-го в директиве № 081 начальник Главного управления политической пропаганды Красной армии (ГУППКА) Л.З. Мехлис отмечал, что в агитационно-пропагандистской работе в боевой обстановке отсутствовали «целеустремленность, оперативность, инициативность». Многие политработники и замполиты мало бывали в частях, предпочитая отсиживаться в штабах. В итоге борьба с растерянностью, паникой и недисциплинированностью в войсках велась плохо, что было на руку вражеской пропаганде.

    Советское командование понимало, что без категоричных мер по ликвидации воздействия немецкой пропаганды информационная война может быть проиграна. Свидетельством тому служит директива № 08 от 12 августа 1942-го начальника Главного политуправления Красной армии (ГлавПУРККА) А.С. Щербакова, сменившего на этом посту упомянутого Мехлиса. Именно этот документ стал руководством для борьбы с вражеской пропагандой на фронте в трудное время середины войны.

    Способы немецкой агитации

    В германской армии вся разведывательная, контрразведывательная, а также агитационно-пропагандистская работа сосредотачивалась в разведывательных отделах войсковых соединений. В этом была своя логика, так как они обрабатывали сведения, поступавшие от военнопленных, перебежчиков и местного населения. Таким образом, немецкая разведка была в курсе о воздействии своей пропаганды на основании их показаний.

    Для немцев основными способами доставки дезинформации в Красную армию служили радиопередачи, пропаганда через громкоговорители и сбрасывание листовок. Правда, пропагандисты вермахта быстро поняли бесполезность радио как средства агитации, так как на советском фронте радиоприемников в войсках не было. С весны 1942-го вся радиоаппаратура была изъята из частей.

    Более перспективными немцам казались агитационные листовки. Однако не весь рядовой состав Красной армии был грамотным, да и из-за его многонациональности не все красноармейцы знали русский язык. Кроме этого, тексты немецких листовок грешили грамматическими, печатными или переводческими ошибками.

    Куда большего эффекта достигала пропаганда через громкоговорители. Через них на фронте немцы вели агитацию не только на русском языке, но и на языках народов СССР. В последнем случае немецкая разведка отмечала, что многонациональные советские подразделения являются удобной целью для пропаганды через громкоговорители, так как «ее эффект будет еще сильнее, если передачи будут вестись на языках присутствующих в них национальностей». Для этого она специально подбирала кандидатов для ведения передач в микрофон из перебежчиков и пленных.

    «Рай» немецкого плена

    Борьба с вражеской пропагандой требовала изучение ее особенностей. Поэтому советские политорганы следили за направленностью немецкой агитации, примером чему служат обзоры немецкой пропаганды, составленные политотделами армий и фронтов. В них советская сторона отмечала, что вражеские пропагандистские материалы изображали немецкий плен исключительно «в розовых красках» и призывали красноармейцев сдаваться немцам без страха.

    Все немецкие листовки завершались призывом сдачи в плен. Так, в листовке с названием «Путевка в жизнь» описывалось 12 правил перехода на сторону вермахта. Ряд листовок был оформлен, как письма-обращения якобы пленных, описывавших хорошие и культурные условия плена, в которых пребывают сдавшиеся бойцы Красной армии. Так же немцы акцентировали внимание на отсутствии для них разницы между своими и советскими ранеными.

    Немецкая пропаганда пыталась убедить в том, что советские перебежчики вовсе не пленные, а люди другого, вольного статуса. Таковым обещались блага и специальные условия в плену с возможностью выбора вступить в «Русскую освободительную армию», службы в тыловых частях вермахта или работы в «освобожденных от большевизма областях».

    Еще одним их трюком были попытки создать у красноармейцев беспокойство за свои семьи в тылу. Для этого немецкие листовки описывали его, как «царство голода, нищеты и бесправия», где правят бал бездушные чинуши и бюрократы.

    Другим важным местом для немецкой пропаганды было раздувание разногласий между СССР и его союзниками. Немцы умело использовали затягивание последними открытия Второго фронта и выдумывали разные небылицы, что якобы Сталин отдал Черчиллю в аренду Мурманск и Баку на 99 лет и теперь британцы хозяйничают в советском тылу, пока Красная армия сражается.

    Изучение направленности векторов немецкой пропаганды приводило советских политработников к следующим выводам: «Во всех агитационных материалах противника красной нитью проходит мысль, что Сталин и его управление виновны в войне Германии с СССР, что необходимо свергнуть режим Сталина и заключить мир между Германией и русским народом через голову большевистского правительства».

    Как боролись с вражеской пропагандой

    Но несмотря на абсурдность, вражеская агитация все же достигала неприятного эффекта, отмеченного начальником ГлавПУРККА Щербаковым в его директиве № 08 от 12 августа 1942-го. В ней признавалось, что на усиление немецкой пропаганды советские политорганы в войсках ответили лишь ослаблением борьбы с ней. К примеру, вражеские листовки не собирались и не уничтожались, попадая в руки красноармейцев, которые их читали и носили с собой в кисетах как курительную бумагу. По мнению Щербакова, это свидетельствовало о «нетерпимом благодушии и беспечности комиссаров и политработников».

    С этим можно согласиться, так как между директивами Мехлиса и Щербакова прошел год без изменений в ситуации. Поэтому начальник ГлавПУРККА предложил суровые меры по противодействию немецкой агитации. Он потребовал быстро пресекать попытки врага вести пропаганду среди советских войск. Работу громкоговорителей следовало глушить ружейно-пулеметным огнем. Все немецкие печатные материалы необходимо было собирать и уничтожать, разъясняя красноармейцам, что чтение и хранение листовок приравнивается к их распространению. То есть каждую листовку, брошюру или газету солдаты были обязаны немедленно сдать политруку, иначе их ждало суровое наказание.

    Однако Щербаков, противодействуя вражеской пропаганде, предлагал не только карать, но и разъяснять, отвечая на вражескую агитацию своей. Военные комиссары и политработники должны были разоблачать вражескую ложь, не скатываясь с ней в полемику. Для этой цели им следовало, опираясь на сводки Совинформбюро, информировать бойцов о том, что враг не так уж силен, он несет огромные потери и напрягает последние силы, а Красная армия имеет все необходимое, чтобы остановить, отбросить и затем разгромить вермахт.

    Также начальник ГлавПУРККА считал важной необходимость воспитывать в красноармейцах «жгучую ненависть и беспощадность к врагу». Он требовал шире информировать весь личный состав Красной армии о зверствах немецких оккупантов и их целях истребить советский народ, а оставшихся превратить в рабов.

    Это было весьма актуально, так как немецкая сторона келейно пропагандировала «какие-то факты «добросердечного» отношения советских людей к немецким солдатам». При этом ее агитаторы в своих листовках резко нападали на статьи советского журналиста И. Эренбурга, обвиняя того во лжи и сгущении красок в описании им зверств, творимых вермахтом. Согласно обзору немецкой пропаганды, проведенному политотделом 7-й гвардейской армии, немцы настолько не любили Эренбурга, что посвятили ему отдельную листовку:

    «В листовке «Неужели ты настолько глуп», направленной главным образом против Ильи Эренбурга, дано клише, на котором карикатурно изображены сцены из зверств немцев (…). Под рисунком написано: «Илья Эренбург мечтает, что Красная армия настолько глупа и этому верит».

    В первой половине войны также остро стояла проблема перебежчиков к немцам, что весьма вредило Красной армии. Их переход на сторону врага служил предупреждением ему о готовящемся советском наступлении. Это подтверждали пленные немецкие офицеры, говоря, что «перед каждой наступательной операцией русских, даже разведкой боем, к нам переходили три-четыре перебежчика».  

    Чтобы решить эту проблему, Щербаков предложил политработникам на конкретных фактах изобличать ложь вражеской пропаганды, донося до красноармейцев, что попавшего в немецкий плен «ожидают мучения, издевательства, голод и неминуемая гибель, что фашистский плен хуже смерти». Кроме того, начальник ГлавПУРККА рекомендовал объяснить, что «предателя и изменника, перебежавшего к врагу, советский народ заклеймит навечно позором и проклятием, что его семья будет репрессирована и что сам он не уйдет от сурового возмездия за измену Родине». Данный документ был разослан в политуправления фронтов и еще длительное время оставался руководством к действию для нейтрализации вражеской агитации.

    Хотя меры, предлагаемые Щербаковым, были жесткие, они отвечали требованиям того трудного времени. В итоге в совокупности с советской агитацией в немецких войсках они помогли СССР одержать победу в психологической войне с Германией, несмотря на все ухищрения немецкой пропагандистской машины.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •