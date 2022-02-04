Проблемы «Немецкой волны» легли на немецкую совесть

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«Индекс бигмака» вернул курс рубля в 2008 год Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
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Что мешает дальнейшему сближению России с Китаем

Лидерам двух стран есть что сказать друг другу Михаил Метцель/ТАСС
Президент России 4 февраля начинает важнейший международный визит – в Китай. Почему Москва и Пекин сегодня особенно заинтересованы во взаимодействии, какие вопросы будут обсуждать Владимир Путин и Си Цзиньпин – и какие спорные проблемы мешают двум странам еще больше сблизиться и помогать друг другу? Подробности...
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Патриотические русские игры должны покорить мировую аудиторию

В мире уже обрели популярность игры на основе реальных операций Великой Отечественной войны worldoftanks.ru
Создатели компьютерных шутеров и стратегий получат гранты на создание игр, посвященных Великой Отечественной и войнам новейшего времени. Покорившая весь мир World of Tanks от белорусских разработчиков показала – можно создать популярный продукт, не оглядываясь на западную трактовку истории. Увидим ли российский стелс-экшен про дерзкого разведчика, который ликвидировал рейхсляйтера на Украине? Подробности...
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Грузия зовет Европу вместе стереть соседей с лица земли

Термин «Южная Осетия» гораздо старше, чем это пытаются представить в Грузии Наталья Айирян/РИА Новости
Перестать употреблять название целого государства – а значит, поставить под сомнение само его существование – призывает Европу Грузия. Речь идет о республике Южная Осетия, название которой в Тбилиси называют «сталинским термином». Причем тут Сталин, откуда на самом деле возникло название этой страны – и почему подобные переименования способны сыграть злую шутку с теми, кто их придумывает? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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    Проблемы «Немецкой волны» легли на немецкую совесть

    16 из 19 человек в корпункте Deutsche Welle в РФ являются гражданами России
    		   4 февраля 2022, 19:45
    Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press
    Текст: Игорь Полежаев

    Евросоюз обвинил Россию в нарушении свободы СМИ из-за запрета на вещание Deutsche Welle и закрытия московского бюро этой немецкой телекомпании. При этом и Брюссель, и Берлин отказываются признавать очевидное: Россия поступила так в ответ на запрет немецкой «дочки» Russia Today. Кому выгоден новый конфликт между Москвой и Берлином?

    Вскоре после того, как новый канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал свой первый визит в Россию, отношения Москвы и Берлина вновь осложнились (хоть, казалось бы, куда уж сложнее).

    Смоленская площадь объявила о запрете Deutsche Welle, знаменитой «Немецкой волны». Российский корпункт закроют, аккредитации всех журналистов аннулируют, спутниковое вещание на страну остановят. Кроме того, будет составлен запрос о признании DW СМИ-иноагентом. 

    То, что «Немецкая волна» является классическим СМИ-иноагентом, сомнению не подлежит. Это государственный холдинг, напрямую финансирующийся правительством и вещающий по всему миру на десятках языков. Он изначально создавался как инструмент по увеличению международного влияния ФРГ и считался в СССР вторым по значимости «вражеским голосом», подлежащим глушению (после «Голоса Америки*», разумеется).

    Во времена холодной войны речь шла только о радио, но после объединения Германии «Немецкая волна» сделала ставку на ТВ – и какую ставку! До довольно масштабной оптимизации десятилетней давности DW осуществляла вещание даже на таких языках, как македонский и белорусский.

    Первое связано с тем, что Германия относится к осколкам бывшей Югославии как к своей зоне ответственности (что принесло Балканам немало бед). Второе по сути означало поддержку традиционной оппозиции Александру Лукашенко – белорусских националистов.

    Впрочем, это дело прошлого (в 2011-м было отменено вещание также на польском, сербском, украинском, китайском, хинди и других языках), но до сих пор DW имеет довольно влиятельный голос в англоязычном, испаноязычном и арабоязычном мире.

    Почему все это время «Немецкая волна» не носила в России «звание» иностранного агента – вопрос вроде бы заковыристый, но ответ на него довольно простой. Само понятие «СМИ-иноагент» появилось в российском законодательстве вскоре после того, как в США, основываясь на собственных законах, признали иноагентом телеканал Russia Today. Ответ Москвы оказался зеркальным, и долгие годы наш список «СМИ-иноагентов» был стабилен – в него входили только финансируемые Конгрессом США «Голос Америки» и «Радио Свобода*», а также их региональные проекты.

    С тех пор список существенно расширился, но не за счет государственных иностранных медиахолдингов типа британской BBC, французской France Televisions или немецкой Deutsche Welle.

    Месседж российской власти был четок и прост: пока зарубежные правительства не препятствуют деятельности Russia Today у себя, мы их государственные СМИ на своей территории тоже специально не ограничиваем.

    Однако в конце декабря германский медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе немецкоязычный телеканал RT DE, одновременно угрожая ему штрафом до полумиллиона евро. Смоленская площадь пожаловалась в ОБСЕ, но это не помогло, и 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ ФРГ постановила:

    «Вещание телеканала RT DE в прямом эфире в интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник необходимо прекратить из-за отсутствия лицензии на вещание».

    Сутки спустя последовал абсолютно предсказуемый ответ от МИД РФ – и на этом более чем тридцатилетняя история Deutsche Welle в России закончилась, как будто бы железный занавес опустился вновь.

    Учитывая форму собственности Deutsche Welle и, как было сказано выше, предельно сложные отношения между Россией и странами НАТО, многие скажут – «давно пора». Но при более сдержанной оценке вся эта цепочка событий выглядит довольно безрадостной – начиная с запрета RT DE в Германии, заканчивая запретом DW в России.

    У «Немецкой волны» и прежде были сложные отношения с российскими властями: Госдума обвиняла русскоязычное бюро в антироссийской пропаганде, а МИД – в попытках вмешаться во внутренние дела страны. Однако примеров такого вмешательства было, прямо скажем, не очень много, а пропаганда DW не содержала в себе и десятой доли той истеричной одиозности, какой грешат англосаксы.

    Немецкая привычка к корректности и сдержанности, сложившаяся во второй половине XX века, привела к тому, что русскоязычное DW было все же больше про журналистику, чем про пропаганду, с этим холдингом вполне можно было уживаться, что и продолжалось десятилетиями. При этом в DW охотно трудоустраивали журналистов, которые больше не вписывались в российское медийное пространство из-за слишком либеральных взглядов: 16 из 19 человек в корпункте «Немецкой волны» являются гражданами РФ.

    Теперь этому примеру «мирного сосуществования» пришел конец – и виноваты в этом исключительно власти Германии.

    В МИД РФ неоднократно повторяли, что «свобода слова» не может быть односторонней и что Москва не потерпит закрытия своих информационных ресурсов без зеркальных ответных мер. Это вопрос элементарного уважения, в том числе – самоуважения.

    Зачем было вести совершенно необоснованную охоту на российский телеканал с учетом того, что последствия этого были легко просчитываемы? Кому от этого теперь стало лучше – немецкой журналистике или российской, аудитории DW в России или аудитории RT DE в Германии?

    Представляется, что пострадали все, а теперь пострадают еще и отношения официальной Москвы с Берлином – по-прежнему главным нашим торговым партнером в Европе, соавтором проекта «Северный поток – 2» и представителем тех относительно разумных сил внутри НАТО, которые хотя бы летальное оружие Киеву не продают.

    Причем произошло это в важный и ответственный момент «пересменки», когда власть перешла в руки нового канцлера, пока что не наладившего личный контакт с российским руководством, какой был у Ангелы Меркель.

    Единственным выгодополучателем этой медийной войны представляются силы, заинтересованные во взаимном отчуждении между Россией и Германией.

    Учитывая, что войну эту начали немцы, такие силы нужно искать именно внутри Германии, но успешным поиск явно не будет – реакция Берлина на скандал попросту неадекватна. Евросоюз также возложил всю ответственность за кризис на Россию, совершенно проигнорировав тот факт, что она всего лишь сказала «Б» после того, как ей в лицо довольно нахально прокричали «А».

    Жаль. «Нормально же общались».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
     
     
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