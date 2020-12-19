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19 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 19:58  |  vz.ru
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Впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Поэтому представлять Россию как бензоколонку уже неактуально. На этот новый тренд обратил внимание президент Владимир Путин. Что же помогло России так заметно диверсифицировать экономику? Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

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Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль

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Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы эффективно действуют в Карабахе Арам Нерсесян/РИА Новости
Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна. Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск – и что происходит в регионе на самом деле? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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    Российскую космонавтику спасают американскими покрывалами

    Проблемная «Звезда» пристыковалась к МКС еще двадцать лет назад    19 декабря 2020, 19:50
    Фото: nasa.gov
    Текст: Михаил Мошкин

    Российский модуль МКС «Звезда» вновь теряет воздух. Причем ЦУП заявляет - запасы газов для восполнения его потери заканчиваются. Сейчас утечку ищут при помощи американских мешков и покрывал. Ремонтный набор прилетит на станцию на «Прогрессе» только в феврале. Не исключено, что до этого времени российский модуль придется закрыть, а ситуация в целом может серьезно повлиять на срок эксплуатации МКС.

    В субботу российские космонавты, которые работают на Международной космической станции (МКС), боролись с нештатной ситуацией – вели работы по устранению утечки воздуха на модуле «Звезда». «Никакой новой утечки нет. Продолжается работа по устранению той, что ранее была выявлена», – заверил в комментарии ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

    Напомним, в сентябре в одном из отсеков МКС обнаружили превышающую нормативную величину утечку воздуха. Были найдены два возможных места, откуда он «уходил». Как рассказали члены экипажа Анатолий Иванишин и Сергей Рыжиков, это был негерметичный участок, похожий на криволинейную царапину длиной около 4,5 см. В ноябре были сделаны снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но космонавты не обнаружили повреждений снаружи.

    Экипаж заклеил скотчем район стыковочного узла, однако это не решило проблему. Поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию  было решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Но он прибудет на грузовом корабле «Прогресс МС-16» только в феврале.

    Однако сейчас ситуация, похоже, действительно сложная: запасы газов для восполнения потери воздуха на МКС заканчиваются. Об этом стало известно во время переговоров российской части экипажа станции с подмосковным Центром управления полетами (ЦУП). А поэтому ЦУП попросил экипаж помочь сузить район поиска, наложив американские мешки и покрывала в различные места в промежуточной камере.

    Сейчас пока никто точно не может сказать - происходит утечка из ранее обнаруженной щели или из новой. В связи с этим появилось предложение российских специалистов и вовсе закрыть «протекающую» промежуточную камеру модуля «Звезда». Чем дольше она будет закрыта, тем больше будет экономия воздуха. И это при том, что «потом эту промежуточную камеру надо будет наддувать».

    В субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что проблемы на МКС могут быть связаны с еще одной проблемой  - микрометеоритами. Но при этом он признал:

    «Станция в старых своих модулях начинает потихонечку нам говорить: «Мне уже на пенсию пора».

    Напомним, что МКС была введена в эксплуатацию в 1998 году, а модуль «Звезда» пристыковался к станции в 2000-м. Как подчеркнул Рогозин, модули станции, которые были сделаны еще в советское время и рассчитаны на 15 лет, служат гораздо дольше.

    Служебный модуль (СМ) «Звезда» разрабатывали как замену орбитальной станции «Мир», работавшей с 1986 по 2001 годы. Но еще в 1993-м руководством отечественной космонавтики было принято решение использовать эту конструкцию как российский вклад в проектировавшуюся тогда МКС. 

    «Звезда» – это модуль, в котором имеется система жизнеобеспечения и электрическая энергоустановка. Он приспособлен для пребывания в космосе экипажа из трех космонавтов, может осуществлять стыковку с грузовыми «Прогрессами», которые раз в 3 месяца доставляют на МКС все необходимое для экипажа, и корректируют орбиту пилотируемой станции.

    Всего на МКС – пять российских модулей. Помимо «Звезды», это функционально-грузовой блок «Заря» (работает с 1998 года), стыковочный модуль «Пирс» (2001 год), малый исследовательский модуль «Поиск» (2009) и сравнительно новый элемент – стыковочно-грузовой модуль «Рассвет», который был выведен на орбиту в 2010-м. В апреле будущего года на замену «Пирсу» планируется запустить многоцелевой лабораторный модуль «Наука», в сентябре 2021 РКК «Энергия» предполагает, что на станции заработает узловой модуль «Причал». Возможно, что в 2022 году на МКС заработает НЭМ (научно-энергетический модуль).

    «В целом надо признать, что многие элементы в нашем сегменте МКС – самые возрастные на станции. Есть такое понятие – усталость материала, металл теряет свою прочность», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт РФ, герой России Михаил Корниенко.

    «Что касается судьбы модуля «Звезда», то это, безусловно должно решать руководство – Центр управления полетами, РКК «Энергия» и их специалисты, – добавил космонавт. –  На месте вышедшего из строя элемента обычно возникает что-то новое. Что это будет – я не знаю. Хотелось бы, чтобы освободившиеся ресурсы станции были бы использованы для установки полноценного лунного модуля для стартов «Ангары». Пожалуй, это бы дало толчок дальнейшему развитию российской космонавтики».

    Сама по себе ситуация с утечкой воздуха не несет угрозы экипажу (об этом, в частности, с субботу  сообщил РИА Новости космонавт Павел Виноградов), но перспективы ремонта Международной космической станции вызывают вопросы у специалистов.

    По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, даже если «Звезду» придется закрыть, отключение конкретного модуля – это рабочий момент. Эксперт напомнил о ЧП  1997 года на орбитальной станции «Мир». Тогда транспортный корабль «Прогресс М-34» во время стыковки столкнулся с модулем «Спектр». «Модуль просто закрыли, и станция продолжила работу, – пояснил Моисеев. – Что касается «Звезды», то она расположена на краю МКС. Кроме потери той аппаратуры, которая на нем стоит, никаких особых неприятностей нет».

    Собеседник считает, что поскольку научная программа на российском сегменте МКС – не самая сильная, то серьезных последствий из-за произошедшего не произойдет. «Да, нужно выяснить, что в итоге произошло – возможно, из-за внутренних нагрузок, из-за колебаний что-то разошлось. Возможно, и повреждение из-за внешнего удара. Гораздо важнее срок жизни самой станции, понимание, что с ней делать», – отметил Моисеев.

    «Первоначально планировалось продлить функционирование МКС до 2028 года, потом до 2030-го. С этим соглашались все участники международного проекта.

    Но эти невыясненные трещины, хотя и не представляют критическую угрозу для экипажа и для техники, сейчас эмоционально подталкивают к тому, чтобы завершить работу МКС уже в 2024 году»,

    – отметил Моисеев.

    Эксперт указал на заявление Рогозина сделанное в субботу. «Сколько МКС послужит вот с такими проблемами, которые, вы видите, стали нарастать? Ну, думаю, что до 2024 года точно, возможно, до 2028», – констатировал глава Роскосмоса. Но, по мнению Моисеева, это будет означать не только прекращение работы международного космического проекта: «Вместе с МКС закончится и российская пилотируемая космонавтика: то, что началось в 1961 году, может завершиться в 2024-м. Если эту ситуацию не купируют, и не объяснят, что произошедшее – случайность».

    Эксперт высказал сомнение в том, что отечественной космической промышленности удастся выпустить новый модуль взамен «Звезды». «Во-первых, это достаточно дорогостоящая задача, и во-вторых, производство модулей (этим занимался Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева) у нас было прекращено еще  около пяти лет назад», – подчеркнул Моисеев.

    «То, что сейчас готовится к запуску на МКС, сделано давным-давно, – говорит собеседник. – Например, многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который собираются направить на станцию в наступающем году, это по сути дубль самого российского первого модуля МКС «Заря», который пристыковался к станции еще в 1998-м».

    «Производство новых модулей прекращено, а чтобы его возобновить, нужно восстанавливать производство. А насколько я знаю, этого нет ни в планах, ни в решениях ответственных органов», – полагает Моисеев.


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