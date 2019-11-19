Взгляд
19 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
Разделы

У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
Перейти а раздел…

Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
Перейти а раздел…

Глава «Ромир»: Среднестатистический землянин – это россиянин

«Если вы меня спросите, кто сегодня похож на «среднестатистического землянина» – китаец, американец, араб, – то ответ будет: россиянин», - рассказывает президент «Ромир» Андрей МилехинФото: Дудченко Константин/Фотохроника ТАСС
Самые низкие показатели счастья россиян были в 2012 году. Почему? Казалось бы, все было прекрасно – высокая цена на нефть, стабильный рубль, еще не было ни санкций, ни проблем с Украиной. Над этими вопросами в интервью газете ВЗГЛЯД размышляет глава «Ромира» социолог Андрей Милехин, недавно вышло несколько книг, в которых он сравнил образ мышления россиян и жителей других стран. Подробности...
Перейти а раздел…

«Бескультурье оккупанта» толкает солдат НАТО на преступления

Многие английские солдаты относятся к жителям оккупированных стран, как к туземцамФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Убийства, сексуальные надругательства, пытки — далеко не полный список преступлений британских военных в Ираке и Афганистане. И совершены они в отношении мирного населения. Так, если верить документам, боец спецназа в 2012 году застрелил в Афганистане четырех мирных жителей, пивших чай у себя дома. Убийцу не стали наказывать, ведь на стороне военных преступников даже премьер-министр оккупированной ими страны. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий

Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Глеб Простаков, журналист
По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Китай нашел слабые места России

    Самые старые боевые самолеты, которые еще в строю

    Премьер Армении бросил вызов Cатане

      Перейти а раздел…

      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
      Подробности...

      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
      Подробности...

      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

          Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?
          • Да (я женщина)

          • Да (я мужчина)

          • Нет (я женщина)

          • Нет (я мужчина)

          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ЕК рекомендовала Киеву закупать газ напрямую в России
              Эксперт оценил размышления Польши о сценариях войны США с РоссиейСпецназовца ФСБ избили в центре МосквыМинск резко отреагировал на критику выборов со стороны ОБСЕРЖД представили прототип нового плацкарта
              Астронавтов США не включили в экипажи «Союзов» для полета к МКСВсемирная туалетная организация сообщила о «кризисе» в РоссииНа Украине объяснили, почему Зеленский хуже ПорошенкоПригожин раскритиковал «лезущих в Латвию» россиян
              После исчезновения редактора «Интерфакса» завели дело об убийствеВ России начали изучать «медицинскую» марихуануРоссийское посольство посоветовало депутату парламента Эстонии «вылезти из танка»Мочившийся в вино для России экс-директор «Рустави-2» пригрозил изнасиловать матерей лидеров «Грузинской мечты»

              Главная тема


              «Бескультурье оккупанта» толкает солдат НАТО на преступления

              встречные требования


              Украина отвергла предложения Газпрома по транзиту газа в ЕС

              народный артист СССР


              Стало известно о состоянии Юрия Соломина

              «по каким законам жить»


              Михалков расшифровал «русский код»

              Видео

              Миллиардные хищения


              Как устроены самые популярные схемы воровства денег у России

              возвращение кораблей


              Украина получила испытание доброй волей России

              «политический украинец»


              Предательские заявления поэта Орлуши родом из СССР

              ранок газа


              У Газпрома появился новый конкурент в Европе

              договор о границе


              Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

              Доказательства не нужны


              Дмитрий Родионов: «Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

              Интеграция в Россию


              Глеб Простаков: Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

              Нравственные ориентиры


              Алексей Алешковский: Время стрессов и страстей мчится все быстрей в лентах новостей

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?

              Глава «Ромир»: Среднестатистический землянин – это россиянин

              «Если вы меня спросите, кто сегодня похож на «среднестатистического землянина» – китаец, американец, араб, – то ответ будет: россиянин», - рассказывает президент «Ромир» Андрей Милехин   19 ноября 2019, 12:24
              Фото: Дудченко Константин/Фотохроника ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Самые низкие показатели счастья россиян были в 2012 году. Почему? Казалось бы, все было прекрасно – высокая цена на нефть, стабильный рубль, еще не было ни санкций, ни проблем с Украиной. Над этими вопросами в интервью газете ВЗГЛЯД размышляет глава «Ромира» социолог Андрей Милехин, недавно вышло несколько книг, в которых он сравнил образ мышления россиян и жителей других стран.

              Разного рода рейтинги превратились в универсальный измеритель развития современного общества – от политики до уровня социального оптимизма или «показателей счастья». Однако сами инструменты измерения, – знаменитые индекс Доу-Джонса, «индекс гамбургера» и многие другие, – плотно держат в своих руках социологи англосаксонских стран. Такой вывод содержится в недавно вышедшей книге «Мир индексов», которую написали президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин и математик, социолог Олег Иванов.

              Может, именно в этом и кроется секрет, почему Россия из раза в раз, из рейтинга в рейтинг оказывается на последних местах? Социологи из Англии, США и Канады упорно ставят нашу страну в один ряд со странами черной Африки – по самым разным показателям, хотя любому более-менее образованному человеку очевидно, что это абсурд.

              Примерно об этом говорится и в другой недавней книге – «Голос народа», которую социологическая служба «Ромир» подготовила вместе с «Международной ассоциацией Гэллапа» (Gallup International Association, GIA). Ее авторы пишут: в мире идет борьба за обладание монополией на мировое общественное мнение, – и эта борьба становится все более напряженной. Однако «Голос народа», в целом, посвящен другим темам – это по сути гигантский «хит-парад» рейтингов, опросов и индексов, проведенных и составленных за два последних года сразу в 58 странах мира. Книга позволяет проводить сравнительный анализ между россиянами и жителями других стран и континентов. 

              О том, к каким народам средний русский ближе всего по своему складу ума, а от кого – дальше всего, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал один из основателей российского рынка социологических исследований, вице-президент GIA, президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

              ВЗГЛЯД: Андрей Владимирович, статистика и социология всегда была под подозрением – не используют ли ее политики как инструмент манипулирования обществом? Можно ли считать объективными рейтинги уровня экономических и политических свобод, «индексы демократии», в которых Россия стабильно оказывается не в первой десятке, позади некоторых стран СНГ?

              Андрей Милехин: К сожалению, и статистика, и социология часто превращалась в «продажную девку»... У нас говорили – империализма, на Западе говорили – коммунизма. Прошла эпоха борьбы двух систем, но выражение продолжает использоваться. А противоядие только одно: получил информацию – проверь источник. Есть компании, которые занимаются социологическими и маркетинговыми исследованиями как долгосрочным бизнесом, и это гарантирует качество и объективность информации. Компания, которая занимается профессионально, работает давно, может своей репутацией подтвердить индексы и рейтинги.

              Когда социология или статистика – это информационный повод, который организует какой-то недавно созданный фонд, как минимум следует напрячься. Когда ты получил информацию, которая влияет на общество и политику, проверь источник, проверь метод, дату, а самое главное, проверь, кто как финансировал этот «замер».

              Все, о чем я говорю, не ново – в действующем законе «О СМИ» регламентируются правила публикации данных.

              Но вы правы, что репутация социологии, «которая знает больше других наук», начала активно использоваться. Я допускаю, что многие индексы и исследования, которые сделали различные фонды и консультанты, зачастую являются элементами пропаганды.

              ВЗГЛЯД: Вы сказали, что «нужно проверить метод» той или иной выборки. А как именно он проверяется?

              А.М.: Специалисту метод очень о многом говорит. Какой объем выборки, какая репрезентация, инструмент, аналитические процедуры. Вы знаете, что большинство исследований проводят опросным методом. За сто лет методы исследования практически не изменились. История опросов исходит от прессы, первые опросы использовались для того, чтобы оценить аудиторию и анкеты просто печатались в газетах.

              Революция произошла, когда был разработан подход, обеспечивающий репрезентативность данных. То есть научились не просто задавать вопросы, а определять выборочную совокупность – количество и параметры людей, опросив которых можно переносить выводы на генеральную совокупность, общество в целом, избирателей, потребителей какой-то услуги.

              Принцип репрезентативности Джордж Гэллап описал замечательным примером: «Чтобы понять вкус супа, не обязательно съесть всю кастрюлю, можно хорошо размешать и попробовать ложку». Когда социологи отработали этот механизм, они через опросы стали, с определенной статистической точностью получать информацию о всем обществе, или о больших социальных группах.

              ВЗГЛЯД: Но как понять, что это та «ложка супа», которая даст представление обо всей «кастрюле»? В какой степени социологические исследования могут приблизиться к объективности?

              А.М.: Есть формула, которая позволяет сосчитать статистическую ошибку, так называемый доверительный интервал. Но эти формулы работают все хуже и хуже. Сейчас погоня за скоростью и экономия средств спровоцировали другую базовую проблему опросных техник. Есть такое понятие – responserate...

              ВЗГЛЯД: Можно перевести как «процент ответивших»?

              А.М.: Это доля тех, кто ответил на вопрос, в общем числе тех, кому предложено было ответить на этот вопрос. Раньше, если отказ ответить превышал 10%, то это уже определенная зона риска. Если отказ достигает 75%, то результат переставал быть репрезентативным. Мы понимаем, что какая-то часть электоральной или потребительской группы выпадает из исследования и это грозит системным отклонением.

              Сейчас все ударились в онлайн-опросы. Это легко, быстро и просто. Опрос, например, на сайте газеты или сайте вакансий, имеет право на жизнь, но это лишь мнение активных читателей. Это будет достаточно узкий сегмент, часть активной и инициативной аудитории, представляющей максимум 1-2% ядра и эти данный на всех, так называемую генеральную совокупность, переносить нельзя.

              ВЗГЛЯД: В исследовании Voice of the People, проведенном GallupInt. и Romir, отмечается: даже критично настроенные к Путину европейцы отдают ему преимущество перед Трампом. Антироссийская кампания на Западе дает сбои или же у Трампа такой высокий антирейтинг?

              А.М.:Я думаю, и то, и другое. Во-первых, действует эффект бумеранга, когда в ответ на интенсивное давление человек, напротив, перестает верить в то, что ему навязывают. Во-вторых, Трамп – совершенно не типичный для последних 20-30 лет президент Америки, настоящий американский националист – его поведение и заявления для многих исторических союзников США оказываются тревожными. Здесь роль играет и проблема имиджа, и конфликт Трампа со многими англоязычными СМИ.

              Но есть и третий момент.

              Впервые за все время наших измерений фиксируется единовременное падение рейтингов всех политических лидеров. Даже у Папы Римского.

              Рушатся рейтинги и у «лидеров надежд» – волны молодых политиков, которые пришли к власти недавно: звезду вчерашних выборов во Франции Эмманюэля Макрона, австрийского канцлера Себастьяна Курца, канадского премьера Джастина Трюдо...  Очевидно, что и политические лидеры, и политические структуры, которые в мире сложились после Второй мировой войны, сегодня не решают глобальные проблемы, у землян это ощущение начинает нарастать.

              Это совершенно новый вызов, с которым мы не сталкивались. Вся геополитическая система, которая сложилась в середине ХХ века, сегодня, очевидно, дает сбой. Кроме того, мы видим новые расколы. На фоне глобализации информации продолжается политическая локализация, формируются новые социально-экономические макрорегионы.

              ВЗГЛЯД: Вы фиксируете это геополитическое разделение по результатам опросов?

              А.М.: Было множество попыток политологов, социологов и культурологов описать картину будущего мира. Но, как ни странно, лучшими футурологами оказываются талантливые писатели-фантасты. Здесь уместно вспомнить и Жюля Верна, и нашего Беляева. В описании геополитической картины мира ближе всех, мне кажется, дневники Голдсмита, «1984» Джорджа Оруэлла. Правда, с годом он сильно ошибся.

              ВЗГЛЯД: Три супердержавы – Океания, Евразия и Остазия?

              А.М.: Есть англосаксонская «Океания»: США и Британия со своими бывшими колониями и часть Западной Европы. Есть «Большая Азия»: Китай с теми странами, которые он считает зоной своих интересов. Есть та Евразия, которая потихоньку расширяется.

              В наших опросниках мы обнаруживаем, что на вопрос «К кому вы обратитесь в случае глобальной опасности?», жители Турции, страны НАТО и нашего исторического оппонента, чаще отвечают:«Обратилась бы к России».

              Те же болгары с сербами и греками (православный или если хотите ортодоксальный мир) говорят о высокой степени доверия к России и Владимиру Путину.

              ВЗГЛЯД: В опросах речь шла не только об отношении к большой политике, но и о том, с чем люди сталкиваются в обычной жизни – об оценке уровня доходов и так далее. Вы могли бы сказать о сходстве россиян с жителями других стран и континентов? По своему образу мышления русские ближе всего к кому?

              А.М.: Если вы меня спросите, кто сегодня похож на «среднестатистического землянина» – китаец, американец, араб, – то ответ будет: россиянин. Если уж смотреть точнее, к кому мы ближе, тут ничего нового я не скажу. Мы ближе всего к Центральной и Восточной Европе.

              ВЗГЛЯД: Из исследования следует, не во всем мы «среднестастические». Глобальный индекс оптимизма в 2018-2019 остается стабильным, а у нас – снизился. За счет каких факторов оптимистические ожидания россиян, после трехлетнего спада снова могут начать расти?

              А.М.: Вы затронули один из самых важных показателей, которые фиксируются «Гэллап интернешнл» с 47-года. На самом деле Дж. Гэллап считал, что оптимизм – это вера в то, что завтра мы и/или наши дети будем жить лучше. В России этот индекс подвержен колебанию. Опыт показывает, что его падение, как правило, предшествует кризису, а не является последствием кризиса.

              Самые низкие показатели счастья и оптимизма россиян были в 2012 году. Почему? Казалось бы, в том году все было прекрасно – высокая цена на нефть, стабильный рубль, еще не было ни санкций, ни проблем Украины.

              ВЗГЛЯД: Но в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, произошел всплеск оптимизма.

              А.М.: Да, произошла некая мобилизация. Но вопрос в другом, почему в 2012-м году уровень оптимизма упал, когда с экономикой и геополитикой все было хорошо. На мой взгляд, потому, что мир сейчас устроен так, что мы хотим постоянной качественной динамики. Это проблема не россиян, а человечества в целом. Мы как человечество выжили и теперь хотим не просто жить хорошо, мы хотим жить лучше. Это принципиальное и сущностное изменение мироустройства.

              ВЗГЛЯД: Вернемся к технологической стороне исследования. Меняются ли в принципе методики социологических замеров? Какие методологические вопросы, какие «секреты» обсуждаются сейчас внутри сообщества социологов? Возникают ли новые технологии замера общественного мнения?

              А.М.:  Все попытки «технологизировать» опросы вели только к ухудшению. В профессиональном социологическом сообществе обсуждается запрет на использование онлайн-опросов. Они дискредитируют опросные техники. Сейчас провести опрос может кто ни попадя, не соблюдая никаких процедур, выставляя любые данные, называя это социологическим опросом и ссылаясь на профессиональные инструменты.

              Есть мнение, что социологическая деятельность требует сертификации и лицензирования. Сегодня вершина социологических техник – это панельные исследования. Когда системно и глубоко можно измерять поведение различных социальных групп, видеть взаимосвязь событий, реально считать эффективность маркетинга и коммуникаций. Наша Romir Single Source Panel уже сегодня позволяет на основе онлайн-замера поведения 40 тысяч россиян в 220 городах измерять поведение в сфере общественных отношениий, рынке, интернете и медиа. Это дает огромный массив структурированной и репрезентативной информации.

              С другой стороны, нельзя отрицать того, что мир становится более открытым и накапливается огромное количество информации, где наши инструменты будут выполнять новые миссии – верификации, калибровки, обогащения данных.

              Я говорю про bigdata и smartdata. Сотовые операторы, соцсети, банки, программы лояльности ритейлеров несут огромное количество информации по поведению людей. Другое дело, что между собой эти данные плохо стыкуются, ограничения по защите персональных данных, объемы и качество базы не позволяют реально произвести монетизацию.

              Даже если ты Сбербанк, ты все равно не видишь всё финансовое поведение россиян, а тем более не можешь склеить с геолокацией, которая есть у сотовых операторов, или психографиками, которые можно вытащить у одной из соцсетей.

              ВЗГЛЯД: Социологи могут аккумулировать все данные?

              А.М.: Вернусь к нашему примеру про кастрюлю супа. У «Сбербанка» есть цистерна воды, у «Мегафона»две тонны картошки, у «Вконтакте» – два мешка соли. Сама по себе эта вода ничего не значит. Если смешать ее с «картошкой» Мегафона и посолить, то получатся жидкие щи. Для того, чтобы сделать вкусный борщ, надо собрать эти компоненты по одному рецепту и правильно перемешать. Только тогда ты реально будешь знать, что происходит в обществе.

              Будущее за тем, чтобы интегрировать знание классической социологии, панельные исследования, основой которой является репрезентативность, с теми огромными массивами информации, которой становится все больше и больше. Один успешный пример такой синергии мы уже видели – «невозможная» победа Трампа.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............