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Чем обернется очищение смартфонов от иностранных программ

Экраны мобильных телефонов в ближайшем будущем, возможно, будут выглядеть гораздо более русифицированнымиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Одним из главных событий уходящей недели стало принятие Госдумой законопроекта, касающегося едва ли не каждого россиянина. Речь идет о перспективе запрета продажи в стране смартфонов и даже компьютеров без российского программного обеспечения. Чем обернется реализация этой идеи и для отечественного ИТ-рынка, и для всех пользователей смартфонов? Подробности...
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Как справляться с произволом западных интернет-гигантов

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              Чем обернется очищение смартфонов от иностранных программ

              Экраны мобильных телефонов в ближайшем будущем, возможно, будут выглядеть гораздо более русифицированными   11 ноября 2019, 11:52
              Фото: Сергей Коньков/ТАСС
              Текст: Николай Проценко

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              Одним из главных событий уходящей недели стало принятие Госдумой законопроекта, касающегося едва ли не каждого россиянина. Речь идет о перспективе запрета продажи в стране смартфонов и даже компьютеров без российского программного обеспечения. Чем обернется реализация этой идеи и для отечественного ИТ-рынка, и для всех пользователей смартфонов?

              Законопроект разработан депутатами Сергеем Жигаревым (ЛДПР), Владимиром Гутеневым («Единая Россия»), Олегом Николаевым («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ). Документ предполагает, что начиная с 1 июля 2020 года при продаже в России технически сложных товаров (смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией «смарт-ТВ») на них должно быть обязательно установлено российское ПО.

              В пояснительной записке говорится, что предлагаемые меры позволят использовать смартфоны и прочую технику без необходимости установки на них дополнительных приложений и других программ, ориентированных на работу с российскими пользователями. Кроме того, меры направлены на защиту интересов российских интернет-компаний – это «позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий».

              «Выполнение требований по установке обязательного российского ПО и приложений, по мнению специалистов отрасли, не вызовет сложностей... Безусловно, при отработке законопроекта о предустановке российских приложений должны быть определены ключевые критерии отбора. Это должны быть востребованность, массовость и конкурентоспособность, социальная значимость», – прокомментировал принятие законопроекта в первом чтении Сергей Жигарев, возглавляющий в Госдуме комитет по экономической политике (цитата по ТАСС).

              Идеология законопроекта вписывается в общий курс на импортозамещение, лежащий в основе федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Предполагается, что к 2024 году уровень внедрения российского ПО должен превысить более 90% в госструктурах и достигнуть 70% в госкомпаниях (для сравнения: на конец 2016 года соответствующие показатели были равны 40% и 35%). Теперь же предлагается применить аналогичные принципы и в той части ИТ-рынка, которая ориентирована на массовую аудиторию – фактически для всех россиян, пользующихся современными гаджетами.

              Предполагается, что перечень соответствующей законопроекту продукции, ПО и порядок его установки должны быть определены правительством РФ. Еще летом, практически сразу после появления этой инициативы, эксперты Института развития интернета (ИРИ) представили список альтернатив иностранным продуктам, которые могут войти в реестр обязательных отечественных мобильных приложений по таким направлениям, как браузер/поиск, электронная почта/web-сервис, облачное хранилище, карты, социальные сети, видеохостинги, офисные редакторы, мессенджеры и др.

              Оказалось, что по девяти из 12 сегментов равноценные отечественные альтернативы уже существуют. Причем, как отметил гендиректор ИРИ Сергей Петров, в отдельных категориях российские разработки не востребованы должным образом. Среди них он назвал видеохостинги (сейчас пользователи отдают предпочтение YouTube), системы платежей и мессенджеры. «Такие разработки целесообразно поддержать со стороны государства, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»», – заявил Петров. Он сослался на опыт таких стран, как Южная Корея, где действуют государственные рекомендации по предустановке приложений на свои смартфоны.

              Во имя конкуренции

              Первоначально идея обязательного оснащения продаваемых в России гаджетов отечественным ПО исходила от антимонопольных органов. Еще в июле прошлого года «Коммерсант» писал, что в «дорожной карте» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы говорилось о необходимости обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги мобильных приложений и программных продуктов.

              Противниками инициативы предсказуемо выступили иностранные производители.

              В начале этого года Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, представляющая интересы таких известных компаний, как Apple, Samsung, Google, HP, Dell, Huawei и т. д., направила в ФАС письмо с просьбой не вводить обязательную предустановку российских приложений на гаджеты. В документе говорилось о «необоснованности введения мер регулирования высокотехнологичного и высококонкурентного рынка мобильных приложений, что негативно скажется на его развитии и не только не создаст условия для развития конкуренции на рынке приложений для пользовательского оборудования, но, напротив, замедлит его развитие».

              В начале февраля ФАС все же направила в Минкомсвязь свою концепцию предустановки российского ПО на смартфоны, в которой предлагалось сделать выполнение требований по предустановке и удаляемости приложений одним из условий сертификации абонентского оборудования связи. Но в правительстве эту идею тогда восприняли без большого энтузиазма.

              В ходе состоявшейся в конце июля дискуссии замглавы Аналитического центра при правительстве РФ Татьяна Радченко сообщила, что во исполнение представленной антимонопольщиками концепции разработано уже несколько законопроектов – самой ФАС, Минкомсвязью и Госдумой, однако ни один из них не поддерживается участниками рынка, поскольку никак не способствует развитию конкурентоспособности. «Вопросов по предустановке гораздо больше, чем ответов... Мы видим крайне немного шансов того, что предустановка может быть реализована», – заявил тогда же замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов.

              Тем не менее Госдума решила принять разработанный ее депутатами законопроект. Заодно комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал утвердить в первом чтении перечень санкций за его невыполнение.

              Цена вопроса под вопросом

              Эксперты российского ИТ-рынка отмечают, что законопроект содержит как сильные, так и слабые стороны.

              Например, Сергей Уваров, представитель компании Vivo (одного из ведущих мировых производителей смартфонов), отмечает, что инициатива может стимулировать увеличение числа партнерских взаимодействий между производителями смартфонов и создателями локального софта. «В случае его принятия теоретически должны выиграть и разработчики, и российские пользователи», – говорит Уваров. Но, уточняет он, сложно сказать, изменит ли пользователь свои предпочтения: если он, например, привык к картам Google, захочет ли он пользоваться российским аналогом?

              Закон неоднозначный, считает гендиректор компании «Фотосклад» Алексей Банников. По его словам, Госдума, с одной стороны, поддерживает локальных производителей ПО, которым тяжело конкурировать с иностранными поставщиками софта. С другой – иностранные сервисы настолько интегрированы в жизнь потребителей, что инициатива вряд ли изменит жизнь рядового пользователя.

              «В рамках законопроекта должен быть разработан понятный механизм контроля за всеми участниками процесса – производителями и продавцами техники. Очевидно, что могут возникнуть манипуляции в ценовой политике компаний, которые могут искусственно повышать цены, ссылаясь на изменения в технологическом процессе производства, что может повлиять на поведение потребителя. При качественно разработанном законопроекте данная инициатива должна положительно сказаться на локальных игроках производства ПО, повышая их конкурентоспособность.

              Прежде всего нужно смотреть на то, какие требования и стандарты будут предъявляться к бизнесу и какие меры будут разработаны для интеграции инициативы в процесс производства гаджетов. Цена и широта ассортимента – это два основных параметра, которые диктуют покупательский спрос. Но общая цена вопроса – показатель пока сложно измеримый, его мы сможем в полной мере оценить, уже увидев фактический результат внедрения инициативы и реакцию рынка», – говорит Банников.

              Вряд ли стоит ожидать значительного роста стоимости гаджетов, напрямую связанного с этой инициативой, но ряд игроков рынка может использовать нововведения как повод для повышения цен,

              отмечает Сергей Уваров. Скорее всего, предполагает он, в ответ на запрет активизируется «серый рынок». И это в первую очередь негативно скажется на конечном потребителе, который будет приобретать устройства без гарантийного обслуживания и с низким уровнем локализации или просто станет жертвой мошеннических схем.

              Кроме того, ряд потребителей могут переориентироваться на зарубежные интернет-магазины. Поэтому, полагает аналитик управления системной архитектуры компании «Техносерв» Александр Голышко, важно, чтобы при обновлении системного ПО не уничтожалось то, что требуется по закону сохранить. К примеру, по его словам, сертифицированные в России гаджеты без всяких дополнительных предустановок ПО могут стоить на 20% дороже, чем аналогичные устройства, приобретенные через Amazon. Подобное, например, практикуется с новыми моделями iPhone.

              «Инициатива Госдумы выгодна отечественным производителям и государству, потому что в данном рыночном сегменте решается задача импортозамещения ПО. Если производители смартфонов будут предустанавливать и отечественное, и зарубежное ПО, это может также быть выгодно и пользователям, так как для них расширится выбор сервисов. Нет сомнений, что перед созданием законопроекта были тщательно проанализированы аспекты импортозамещения и увеличения конкурентоспособности отечественного ПО.

              Теоретически в ИТ-сфере нет ничего невозможного. К заявленным целям можно приблизиться, если не брать во внимание те устройства, которые люди заказывают из-за рубежа для личного пользования ввиду их более низкой стоимости. После принятия закона производители будут вынуждены его соблюдать – тем более, что отечественное ПО уже применяется в устройствах Android и Apple. Но в процессе соблюдения, исполнения и применения законов очень важно не допускать подмены законности и целесообразности», – резюмирует Голышко.


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