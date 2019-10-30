Взгляд
30 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
Разделы

Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
Перейти а раздел…

Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
Перейти а раздел…

Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленскому пришлось подвергнуть насилию украинскую армию

Украина начала выполнять договоренности на донбасском фронте – и это всех удивилоФото: flickr.com/ministryofdefenceua
На линии противостояния между Украиной и непризнанными республиками Новороссии произошло поистине беспрецедентное событие. Разведение сторон, о котором так долго говорили и которое так долго срывалось, наконец-то в реальности началось. Каким образом Зеленский заставил своих военных подчиниться ему – и почему это так важно для украинского президента? Подробности...
Перейти а раздел…

Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
Перейти а раздел…

Японский минимализм Suzuki Vitara

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...

Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк, в 1991-93 гг - советник президента России
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Евгений Примаков – человек, повернувший историю России

    Как различать российские истребители

    Референдум о смерти

      Перейти а раздел…

      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
      Подробности...

      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
      Подробности...
      Обсуждение: 33 комментария

      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
          • Да

          • Нет

          Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?
          • Да

          • Нет

          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о конфликте перед стрельбой солдата по сослуживцам в Забайкалье
              Курды досрочно отвели подразделения из зоны безопасности в СирииРоссия опровергла обстрел военной полиции в СирииГреческий архиепископ официально признал автокефалию ПЦУИз российских электричек в часы пик будут убирать кресла
              Опубликовано фото «перехвата» Су-35 натовскими F-16Украинские националисты отказались покидать ЗолотоеБелорусское МВД отказалось считать незаконным призыв «прогнать москалей»Велосипедист в Москве осужден за смертельное ДТП
              Суд взыскал с Грудинина в пользу «Совхоза имени Ленина» более 1 млрд рублейПастухи нашли сокровища ИГВетеран «Альфы»: Навык собирать и разбирать «Калашников» – пережиток прошлогоВ США полицейский-гей отсудил 20 млн долларов за дискриминацию

              из подводного положения


              АПЛ «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

              захват месторождений


              США пообещали не пустить Россию на сирийские нефтяные поля

              оружие СССР


              Сирийский Т-72 выдержал попадание мощной противотанковой ракеты

              Видео

              авторитет страны


              Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

              советский диссидент


              Как самый знаменитый хулиган СССР разваливал свою Родину

              ближний восток


              Решение Трампа убить лидера ИГИЛ прямо связано с поведением России

              государственный деятель


              Примаков научил Россию отстаивать интересы

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Стройная Россия


              Антон Крылов: Полезное должно стать дешевым

              Фундаментальный процесс


              Ирина Алкснис: Зачем Лукашенко воюет с войной

              Национальная судьба


              Дмитрий Ольшанский: Трагедия советских диссидентов – в их сражении за советскую власть

              на ваш взгляд


              Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?

              Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

              На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионов   30 октября 2019, 08:28
              Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
              Текст: Юрий Зайнашев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории.

              На среду, в День памяти жертв политических репрессий, в городах России назначена общественная акция «Колокол памяти». В Москве акция состоится с 10 до 22 часов у мемориала «Стена скорби», расположенного на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, сообщает сайт Музея истории ГУЛАГа.  Все желающие смогут возложить цветы к монументу, зажечь свечи и почтить память жертв ударом в «Колокол памяти», который выполнен в виде висящего на цепи рельса, привезенного с Соловецких островов.

              Напомним, монумент, который возводился как на государственные средства, так и на народные пожертвования, был открыт ровно два года назад президентом Путиным. В прошлом году к «Колоколу памяти», который состоялся впервые, присоединились не только Москва, Петербург и Магаданская область, но и целый ряд других регионов.

              Одним из организаторов акции выступил Музей истории ГУЛАГа, директор которого Роман Романов в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о том, какой резонанс в этом году он ожидает от «Колокола памяти».

              ВЗГЛЯД: Роман Владимирович, накануне вашего «Колокола» на Лубянке состоялась и акция «Возвращение имен», которая проходит уже многие годы. В чем отличие вашего «Колокола»?

              Роман Романов: «Возвращение имен» организует общество «Мемориал». Мы разделяем ее дух, ее направленность. В «Возвращении» участвует больше людей. Например, в этот раз, действительно уже через 10 минут после начала там выстроилась огромная очередь, в чем я сам убедился. Я видел там много молодых людей в очереди. Они приходят с детьми, приезжают на велосипедах. Это очень приятно удивило меня.

              Роман Романов(фото: Московский Дом Книги/YouTube)
              Роман Романов(фото: Московский Дом Книги/YouTube)
              У нас другой формат. Люди еще не привыкли к нашей акции, которая проводится только во второй раз. Не все о ней знают. Требуется «намоленность» места и частота проведения. Но зато в официальной делегации к «Колоколу» придет больше 60 полпредов глав регионов. Ожидаем непрерывный поток. Делегации будут подъезжать с 10 часов утра до 10 вечера.

              Приедут члены Российской ассоциации жертв репрессий, чьих родителей расстреливали или они сами попадали в лагеря. Для них будет организованы автобусы. Также придут люди из сообщества нашего музея и вообще все желающие. Количество людей, это, с одной стороны, важно, а с другой, важно, что эта акция сейчас проходит, помимо Москвы, и в других городах, где тоже будут бить в набат памяти. Эту акцию поддержали и на Кавказе, и в Сибири – в частности, в Ингушетии, и в Томске, в Петербурге, в Магадане. Это предельно важно.

              ВЗГЛЯД: Известно, что ваш музей задействует новые формы, чтобы привлечь внимание молодежи – аудиоспектакли и даже комиксы, которые распространяются и в Сети, и продаются в книжных лавках.  

              Р.Р.: Постоянная экспозиция, которую вы упомянули – это рассказ о судьбах 16 узников ГУЛАГа ведется актерами Театра Наций от первого лица. На мой взгляд, действительно пронзительная история. В этой же экспозиции огромное количество документов, которые мы получили из архивов ФСБ, МВД и из Главного архива РФ.

              А графические новеллы или комиксы, если говорить упрощенно, содержат четыре истории, из числа тех, что представлены у нас и в постоянной экспозиции.

              Комиксы читает молодое поколение – это заход в тему через простой и популярный язык,

              и это позволит вызвать интерес подростков к истории репрессий. В этих комиксах есть QR-коды, которые ведут на большие биографические интервью, размещенные в Сети.

              Да, комиксы продаются в интернете, в магазинах и у нас в музее. Надо сказать, что от первого пробного тиража в 500 экземпляров остались единицы. Так что будем его допечатывать. Графический роман уже переведен на английский.

              ВЗГЛЯД: «Коммерсантъ» летом сообщал, что в архивах постепенно началось уничтожение карточек заключенных ГУЛАГа. Свое решение архивисты связывают с истечением срока давности хранения документов. В качестве решения проблемы вы предлагали самостоятельно оцифровывать документы и хранить их в Центре документации музея. Есть ли признаки, что проблему удастся решить?

              Р.Р.: У нас была встреча с новым председателем Совета по правам человека Валерием Фадеевым. Мы обсудили с ним этот вопрос. Вопрос очень серьезный, к его решению мы шли долгие годы. Так быстро он не решится.

              Коллеги провели исследовательскую работу и выявили, в каком состоянии, в каких регионах и в каких архивах карточки находятся на хранении. Чтобы составить программу, нужно было понимать, где находятся эти материалы. Это первый поисковый этап. Он практически пройден.

              Теперь нужно объединить всю информацию. Будет разработана программа и представлена в СПЧ. Я надеюсь, что коллеги из архивов поддержат инициативу, и мы начнем сканировать документы. Мы предоставим рабочую группу по оцифровке, а дальше будем продумывать, как из этих документов сделать единую базу данных. Оцифровка – это технический момент. Он важен, но это не самое трудоемкое.

              ВЗГЛЯД: В нашумевшем фильме журналиста Юрия Дудя «Колыма» вы говорили, что через лагеря прошло 20 млн человек. Но в блогосфере тотчас появились оппоненты, говорившие, что жертв было в разы меньше – лишь несколько миллионов. Они тоже ссылаются на статистику. У вас разные критерии подсчета?

              Р.Р.: Действительно, смотря как считать. На сайте нашего музея в ответ на все возмущения были представлены наши расчеты и источники. У историков, которые этой темой занимаются долгие годы, не вызывает сомнения данные: около 20 млн человек прошло через лагеря и тюрьмы.

              Многие оппоненты считают лишь тех, кто был осужден по «антисоветской» статье УК. Но мы считаем и тех, кто был отправлен в лагеря за кражу «двух колосков» или за опоздание на работу. Они тоже проходили как «указники» – осужденные по особым указам.

              ВЗГЛЯД: То есть ваши оппоненты считают таких людей уголовниками?

              Р.Р.: Сам факт, что до сих пор у нас нет фундаментального понимания и подтверждения того, сколько человек прошло через лагеря, говорит о том, что нужна полная статистика. Нужна дополнительная программа по выявлению всей отчетности ГУЛАГа. Процесс реабилитации в стране до сих пор не закончен.

              По количеству репрессированных в период гражданской войны или раскулаченных крестьян до сих пор нет базы данных. Так что не будем гадать. Это огромный разброс в цифрах, который связан с отсутствием документов как таковых.

              С другой стороны, те документы, что точно имеются в архивах, не оцифрованы и не обобщены. Вы не поверите, но до сих пор потомки репрессированных не могут узнать информацию про своих родителей, дедов и прадедов. Не знают, что произошло с их предками, и где они захоронены.

              Мы тут рассуждаем, 20 миллионов или несколько миллионов, а многие люди обращаются к нашему музею с просьбой просто помочь найти могилу, фотографию матери или отца. Они не знают, как выглядели их папа и мама, а ведь на дворе – XXI век!

              Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место. И еще считается, что такое кладбище сохранилось «в хорошем состоянии». Вот что нужно исследовать в первую очередь, и вот что должно быть документально подтверждено.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............