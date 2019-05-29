Выйти из бункера единомыслия

Русский интеллигент живет в фантастическом мире. В этом мире тепло и уютно. Там все заодно. Страсть к единомыслию – это очень по-русски. Нам невыносимо быть в одиночестве, рядом должны быть верные друзья и соратники, разделяющие твои истинные ценности. А все несогласные – еретики и враги. Именно благодаря страсти к единомыслию наше отечество стало родиной бесчисленного количества сект – как политических, так и религиозных.

Большевизм – это тоже очень русское. Это наша плоть и кровь. Микроскопическая организация, нетерпимая к любому несогласию, всегда плевать хотела на популярность. Как только КПСС встала на путь массовости и начала выполнять план по приему в партию – ей пришел кирдык.

Массовость подразумевает компромисс. А компромисс для русского человека синоним предательства. Поэтому Горбачев – предатель. И Яковлев предатель, и Ельцин, и... в общем, долго перечислять. Мы ненавидим компромиссы, мы полагаем это смертным грехом. Ненавидят все – красные, белые, навальнисты, ватники. Каждый знает, что его дело правое.

Информационное общество рушит эту модель жизни без всякой жалости. Страшные новости настигают тебя повсюду и разрушают стройную картину мира. Ты, например, еще пару недель назад праздновал победу над сталинизмом вместе с Дудем и всеми «порядочными людьми». Новости звучали как сводки Левитана.

– Фильм Юрия Дудя «Колыма» набрал 9 миллионов просмотров.

– «Колыму» посмотрели 10 миллионов человек. 12 миллионов человек, 13...

Потомственные репрессированные в слезах радости строчили посты в «Фейсбуке», что «все не напрасно» и Сталин кровавый наконец побежден. И тут вдруг выходит опрос «Левады», который просто повергает всех в шок – 70% россиян с одобрением относятся к Сталину. Число его сторонников растет год от года. Еще вчера ты думал, что живешь в стране, где все прочитали Солженицына еще в школе, покаялись и преодолели проклятое прошлое, а оказывается – тут три четверти народа готовы прикрутить рядом с дверью в твою квартиру табличку «Последний адрес», а тебя отправить на эту самую дудевскую Колыму.

Смеяться над наивными либералами – глупо. Наивными дураками в неменьшей степени оказываются и консерваторы. Еще вчера они с железобетонной уверенностью говорили о том, что православная Русь – надежда мира. Что русский народ-богоносец встанет на пути бездуховного Запада. И тут на тебе этакий фортель... Народ-богоносец из самого что ни на есть сердца России – Екатеринбурга – говорит вдруг: идите вы к черту с вашим собором, мы хотим сквер и велосипедные дорожки.

Мир рушится. То ли Сорос, то ли рептилоиды добрались до Урала и подменили добрых русских людей, которые вместо того, чтобы благочинно поддержать решение гражданских и церковных властей, ведут себя не как богоносцы, а наоборот – как легионеры императора Диоклетиана, гонителя христиан.

Или возьмите гомосексуалистов. Кажется, все мы друг друга уже вполне убедили в том, что Россия в гейском вопросе круче Саудовской Аравии. В Думе даже специальный закон приняли, не поленились написать. Начальство привычно не разрешает ЛГБТ-марши, мотивируя это тем, что наш народ в дикости и нетерпимости своей нежных гомосексуалистов растерзает в фарш. И тут – из опроса того же «Левады» – выясняется, что половина россиян мирно соглашается с тем, что у геев должны быть равные со всем прочим населением права, и нисколько не хочет их дискриминировать.

Как так? Может быть, это наша русская сдержанность. Может быть, народ просто не до конца понимает, как в толпе вычислить гея, чтобы затем как следует его отдискриминировать. А ошибиться нельзя. Футболистов Кокорина с Мамаевым незнакомый человек назвал ошибочно геями, и они ему за это стулом настучали. А может быть, добрый русский народ за геев полагает просто совсем другие социальные группы, и совсем не тех, что в женские платья переодеваются.

Социологические опросы, помимо прочего, оказывают на общество мощный оздоравливающий эффект. Они позволяют выйти из бункера единомыслия и увидеть, что люди думают по-разному и часто не так, как ты. Это позволяет видеть мир чуть более реальным и вести себя в нем чуть более адекватно. Ну и хорошо.