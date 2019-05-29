Выйти из бункера единомыслия

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29 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
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Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Заказчик «убийства» Бабченко: Я был агентом украинских спецслужб в России

Аркадий Бабченко был использован спецслужбами Украины в спецоперации против РоссииФото: Olena Khudiakova/Zuma/Global Look Press
Исполнился год с момента «убийства» журналиста Аркадия Бабченко. Главным заказчиком этого преступления украинские правоохранительные органы называют некоего Вячеслава Пивоварника. Однако у него имеется совсем другая версия того, что представляло собой «убийство» Бабченко и кто именно его организовал. Об этом он сам рассказал газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Выйти из бункера единомыслия

Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...

Либертарии всех стран, соединяйтесь

Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Вольский подросток и трагический «принцип домино»

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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          • Да, полностью

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          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

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          • Не интересуюсь хоккеем

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            Сергей Мардан

            Выйти из бункера единомыслия

            Сергей Мардан
            публицист
            		 29 мая 2019, 12:00

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            Русский интеллигент живет в фантастическом мире. В этом мире тепло и уютно. Там все заодно. Страсть к единомыслию – это очень по-русски. Нам невыносимо быть в одиночестве, рядом должны быть верные друзья и соратники, разделяющие твои истинные ценности. А все несогласные – еретики и враги. Именно благодаря страсти к единомыслию наше отечество стало родиной бесчисленного количества сект – как политических, так и религиозных.

            Большевизм – это тоже очень русское. Это наша плоть и кровь. Микроскопическая организация, нетерпимая к любому несогласию, всегда плевать хотела на популярность. Как только КПСС встала на путь массовости и начала выполнять план по приему в партию – ей пришел кирдык.

            Массовость подразумевает компромисс. А компромисс для русского человека синоним предательства. Поэтому Горбачев – предатель. И Яковлев предатель, и Ельцин, и... в общем, долго перечислять. Мы ненавидим компромиссы, мы полагаем это смертным грехом. Ненавидят все – красные, белые, навальнисты, ватники. Каждый знает, что его дело правое.

            Информационное общество рушит эту модель жизни без всякой жалости. Страшные новости настигают тебя повсюду и разрушают стройную картину мира. Ты, например, еще пару недель назад праздновал победу над сталинизмом вместе с Дудем и всеми «порядочными людьми». Новости звучали как сводки Левитана.

            – Фильм Юрия Дудя «Колыма» набрал 9 миллионов просмотров.

            Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»

            – «Колыму» посмотрели 10 миллионов человек. 12 миллионов человек, 13...

            Потомственные репрессированные в слезах радости строчили посты в «Фейсбуке», что «все не напрасно» и Сталин кровавый наконец побежден. И тут вдруг выходит опрос «Левады», который просто повергает всех в шок – 70% россиян с одобрением относятся к Сталину. Число его сторонников растет год от года. Еще вчера ты думал, что живешь в стране, где все прочитали Солженицына еще в школе, покаялись и преодолели проклятое прошлое, а оказывается – тут три четверти народа готовы прикрутить рядом с дверью в твою квартиру табличку «Последний адрес», а тебя отправить на эту самую дудевскую Колыму.

            Смеяться над наивными либералами – глупо. Наивными дураками в неменьшей степени оказываются и консерваторы. Еще вчера они с железобетонной уверенностью говорили о том, что православная Русь – надежда мира. Что русский народ-богоносец встанет на пути бездуховного Запада. И тут на тебе этакий фортель... Народ-богоносец из самого что ни на есть сердца России – Екатеринбурга – говорит вдруг: идите вы к черту с вашим собором, мы хотим сквер и велосипедные дорожки.

            Мир рушится. То ли Сорос, то ли рептилоиды добрались до Урала и подменили добрых русских людей, которые вместо того, чтобы благочинно поддержать решение гражданских и церковных властей, ведут себя не как богоносцы, а наоборот – как легионеры императора Диоклетиана, гонителя христиан.

            Или возьмите гомосексуалистов. Кажется, все мы друг друга уже вполне убедили в том, что Россия в гейском вопросе круче Саудовской Аравии. В Думе даже специальный закон приняли, не поленились написать. Начальство привычно не разрешает ЛГБТ-марши, мотивируя это тем, что наш народ в дикости и нетерпимости своей нежных гомосексуалистов растерзает в фарш. И тут – из опроса того же «Левады» – выясняется, что половина россиян мирно соглашается с тем, что у геев должны быть равные со всем прочим населением права, и нисколько не хочет их дискриминировать.

            Как так? Может быть, это наша русская сдержанность. Может быть, народ просто не до конца понимает, как в толпе вычислить гея, чтобы затем как следует его отдискриминировать. А ошибиться нельзя. Футболистов Кокорина с Мамаевым незнакомый человек назвал ошибочно геями, и они ему за это стулом настучали. А может быть, добрый русский народ за геев полагает просто совсем другие социальные группы, и совсем не тех, что в женские платья переодеваются.

            Социологические опросы, помимо прочего, оказывают на общество мощный оздоравливающий эффект. Они позволяют выйти из бункера единомыслия и увидеть, что люди думают по-разному и часто не так, как ты. Это позволяет видеть мир чуть более реальным и вести себя в нем чуть более адекватно. Ну и хорошо.


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