Кому по карману сахалинский «квадрат»

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12 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:31  |  vz.ru
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Как остановить массовое воровство российского леса для Китая

Китай в огромных количествах завозит российский лес, да только прибылей от этого российское государство почти не видитФото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
«По ту сторону границы – процветающий Китай, а по эту сторону, где рубят лес, избы разваливающиеся». Такими словами спикер СФ описывает ситуацию в Сибири, которая является основным поставщиком леса в Китай, но зарабатывают на этом бандиты. Как остановить незаконную вырубку леса и поможет ли в этом мораторий на торговлю с Китаем? Подробности...
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У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости

Эксперты предсказывают Валентину Коновалову фиаско, ведь управленческого опыта у него нетФото: Александр Колбасов/ТАСС
30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым главой Хакасии при нулевой конкуренции. Казалось бы, КПРФ может торжествовать. Но есть существенные «но» – у победителя нет навыков управления, а регион – на грани разорения. Победа фактически оказалась ловушкой. Тактический успех КПРФ в будущем может обернуться проигрышем – потерей этого региона для «красных». Подробности...
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Почему российские ВВС проигрывают американским

Су-57 объединил в себе функционал истребителей F-22 и F-35 и даже превзошел ихФото: Сергей Бобылев/ТАСС
ВВС России и ОКБ Сухого вновь заявляют о превосходстве истребителей Су-57 над американскими Ф-22 и Ф-35. Российская машина действительно получилась великолепной и в условном бою один на один имеет все шансы на победу. Проблема в том, что США по части истребительной авиации выигрывают у России совсем другим способом. Подробности...
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Мир в Ливии имеет прямое отношение к поставкам российского газа в Европу

Маршал Хафтар дает понять, что он в состоянии остановить семилетнюю разрозненность ЛивииФото: Julien Mattia/ZUMA/Global Look Press
В понедельник в итальянском Палермо начнется международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Целая группа влиятельных игроков – и Европа, и Россия – заигрывают с человеком, который, судя по всему, придет в Ливии к власти после Каддафи, – с маршалом Хафтаром. Почему Хафтар так важен и какое отношение Ливия имеет к важнейшим газовым контрактам России? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Борьба с хамством может превратиться в национальную идею

Антон Крылов, журналист
Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими. Подробности...

Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную

Эдуард Биров, журналист
Позорную нищету пенсионеров, как и другие социальные проблемы современного мира, голыми деньгами и увеличением бюджетных выплат не исправишь. Перед нами одно из проявлений чего-то гораздо более важного. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Первый групповой полёт, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос… Американцы наступали нам на пятки, но никак не успевали нагнать. Сейчас гонка начинается практически с чистого листа. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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        • Да, для всех заключенных

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        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Кому по карману сахалинский «квадрат»

             12 ноября 2018, 17:19
          Фото: sakhalin.gov.ru
          Текст: Юрий Васильев

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          Газета ВЗГЛЯД продолжает «ревизию» наследия Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с середины 2015 года до недавнего времени. Особенного внимания заслуживают новостройки острова Сахалин – куда почти все стройматериалы приходится завозить либо «с материка», либо из соседней Японии.

          33 тысячи рублей. За однокомнатную, в месяц. В старом фонде. Можно найти дешевле, но либо по редкой договоренности, либо вовсе «убитую». Дарья Шкалыгина несколько лет назад приехала в Южно-Сахалинск, чтобы работать учителем физкультуры в школе № 7. За аренду платила именно столько – почти по московским меркам. Цена соответствует спросу: новостроек до последнего времени на острове почти не было.

          – Работать приходилось с утра до вечера, – говорит учитель Дарья Петровна. – Дополнительные часы, тренировка баскетбольной команды. Все равно больше, чем ползарплаты на квартиру уходило – до того, как в 2016-м в арендном доме однушку получила.

          Программу арендного жилья на Сахалине начали в середине 2015 года. Адресаты – учителя и прочие бюджетники, молодые спецы, обладатели редких профессий, аграрии...

          – Арендное жилье – что-то вроде доходного дома, – объясняет Алексей Мунгалов, и. о. главы Сахалинского ипотечного агентства.

          Доход государства – а в проекте, запущенном командой Олега Кожемяко, задействованы чисто областные деньги – невелик, но стабилен. Цена квадрата в том же Южно-Сахалинске – чуть выше, чем расходы на строительство: 70 тысяч рублей – при средней рыночной стоимости в 85–90 тысяч. Не внакладе и арендаторы: Дарья Шкалыгина за новенькую однокомнатную в 40 «квадратов» платит 12 тысяч рублей. Почти в три раза меньше, чем за прежнюю аренду. И в два раза меньше ее среднерыночной стоимости по сахалинской столице.

          Не забыты, впрочем, и те, кому еще дожидаться льготных метров – а арендных квартир только в Южно-Сахалинске требуется около 1800: очередникам из тех, чьи профессии востребованы, оплачивают до половины съемного жилья. Врач скорой помощи Елена Зайкова вместе с мужем и детьми получила служебную двухкомнатную в прошлом году – в селе Новотроицком, неподалеку от областной столицы. Елена – выпускник Амурской медицинской академии, из Благовещенска приехала на Сахалин почти три года назад.

          – Частично с арендой помогало руководство станции скорой, – говорит она. – Теперь есть возможность жить и работать в достойных условиях. Честно, думали, что вопрос будет решаться дольше.

          Курильский ноль 

          – Жилье Дарьи и других участников программы – собственность региона, – уточняет Мунгалов. – Если, конечно, они не выплатят стоимость квартиры – например, через ипотеку.

          Молодая семья с одним ребенком – самый частый вариант для новеньких бюджетников, только после вуза – семь процентов. Если детей двое, то три с половиной. Трое детей либо жизнь на Курильских островах – нулевая ставка.

          «На Сахалине нет известки и хорошего камня, и потому каменных построек нет», – указывал Антон Чехов в «Острове Сахалин». В последнее время на острове построек стало больше. Что не снимает вопрос о «камне» и прочих материалах – хороших и как таковых.

          Завоз «с материка» в этой отрасли тотален: кроме песка и щебня – все импортное, в том числе без кавычек.

          Японские фасадные плитки – гарантия на полвека, эстетично и практично – украшают собой многие из трех с половиной десятков уже сданных арендных домов – и в Южно-Сахалинске, и по острову в целом, что в сумме дает почти тысячу квартир.

          – Многоквартирность – в разбросе от 12 до 327, от трех до пятнадцати этажей. Монолит, – дает краткие характеристики Мунгалов. – Сейсмозащита – восемь либо девять. В советское время было шесть – поэтому более десяти лет назад чуть не потеряли, к примеру, город Невельск...

          Возле дома бродяги сивуча

          – Сорок квартир, например, – указывает Дмитрий Любчинов, первый вице-мэр Невельска, на небольшой пустырь между новенькой детской площадкой и сопками. Здесь встанет очередной арендный дом – и, как надеются в Невельске, не последний.

          Землетрясение 2007 года унесло две жизни и повредило практически все здешние дома – в разной степени. Что было можно – давно укрепили и отстроили, однако нужды в арендных домах никто не отменял: потребность в муниципальном жилье – 150 квартир на десятитысячный город, сжатый в полоску между сопками и заливом, собственно, Невельского. Того самого адмирала, чья экспедиция в середине XIX века окончательно определила, что Сахалин – не полуостров, а остров. Со всеми вытекающими для жизни в отрыве от материка – в том числе и в жилищном строительстве.

          «Где дом бродяги сивуча?» – спрашивает транспарант на берегу залива. Да примерно здесь и есть, безо всякой аренды. По весне морские львы – то есть, сивучи – приплывают на местный волнорез, оставшийся еще со времен японцев.

          Лежка сивуча в черте города – редкость необычайная, причем по мировым меркам. Есть еще лишь два города, отмеченных вниманием морских львов: наш Петропавловск-Камчатский и Сиэтл, США. Весной турпоток сюда увеличивается – особенно после того, как в Невельске оборудовали точку наблюдения с мощными стационарными биноклями: деньги – бизнеса, договоренности – областные. Осенью на берегу залива Невельского через бинокль видишь сам волнорез и нагловатых чаек, а ближе к горизонту – сухогрузы, пришедшие за сахалинским углем. Порт Невельска, куда сгружают уголь, с недавнего времени отгорожен от города и от весенних сивучей высокими прозрачно-синими экранами – защита от пыли, и довольно эффективная.

          – Ответственность, проявленная угольным бизнесом, – подчеркивает Дмитрий Генрихович.

          – Бизнес взял и проявил ответственность?

          – Тоже следствие договоренностей с участием Олега Николаевича, – не спорит с очевидным первый вице-мэр Любчинов.

          «Жаль, что забрали»

          – То денег не было, то они появились, но дело шло туго и не очень респектабельно, – определяет процесс застраивания Сахалина до губернаторства Олега Кожемяко Сергей Власов, директор южно-сахалинской ОДЮСШ по летним видам спорта.

          Сравнивать Сергею Михайловичу есть с чем. На остров он с семьей приехал более тридцати лет назад – с Украины, после Чернобыля. По приезде в Александровск-Сахалинский («Про него еще Чехов писал, центр царской каторги был») Власов поинтересовался у начальства, нельзя ли толком заасфальтировать хотя бы главную городскую площадь, где Ленин стоит. В ответ услышал: «Езжай туда, откуда приехал, а нам тут и так хорошо».

          Борец-вольник Сергей Власов уехал, но не скоро – и не на материк, а в Южно-Сахалинск, где при педагогическом колледже создал отделение физкультуры и спорта. Теперь – со школой летних видов – Власов обосновался при единственном городском стадионе «Спартак». Стадион – аккурат между главной площадью, где новенькие музеи (в том числе – Победы: лучше по истории советско-японской войны в России, пожалуй, и нет), и натуральной горой в центре города: подъемники горнолыжного курорта «Горный воздух» подходят вплотную ко «Спартаку».

          «Горный воздух» с трассами разной сложности – от зеленой до черной – в прошлом году принял 85 тысяч человек. В этом – уже 115 тысяч, отмечает управляющий спортивно-туристическим комплексом Никита Буланенко:

          – В 2016-м руководство увидело, что мы пользуемся спросом. Вошли в ТОР, построили две канатки, оборудуем новые склоны...

          Стадион «Спартак», обосновавшийся у подошвы горы, перестроили только что – впервые за многие годы: итальянское покрытие с подогревом, удобные трибуны. Плюс, разумеется – все для тех, чьи возможности ограничены.

          – В последние годы энергия вулканом пошла, – констатирует Сергей Власов. – И стадион, и «Горный воздух» обновляется, и ледовые площадки, и универсальные спортплощадки повсюду строят – белые бочки такие, всепогодные, не увидеть не получится. И аквапарк на подходе – у меня шестеро внуков, хочу, чтобы они и в бассейновой среде развитие получали... И олимпийские чемпионы с материка стали приезжать. Когда жил на материке, ни одного живьем не видел. А при Олеге Николаевиче – десантами. Роднина, Карелин, Мамиашвили, Тихонов, Костя Цзю...

          Вокруг «Спартака» – пять школ: волейбол, горные лыжи, лыжи простые, футбол и легкая атлетика. Не считая клубов – «вторая лига, есть шанс на первую», аттестует коллег-спортсменов Власов. Сезон летних видов тут краток: зима по полгода, пурга неделями. Необходимость крытого манежа налицо, говорит Сергей Михайлович. Стройку начнут в 2019-м, что перед отъездом в Приморье вновь подтвердил Олег Кожемяко.

          – «По-любому манеж будет, я обещал», – цитирует бывшего губернатора Сергей Власов. – Жаль, что его от нас забрали.

          – Манеж?

          – Кожемяку! – восклицает тренер. – Манеж теперь построят, никуда не денутся. Он и из Приморья, если надо, спросит.

          Но не только в стройках дело, уверен Сергей Михайлович:

          – Развитие спорта на Сахалине при Олеге Николаевиче пошло. И в целом, и по той же борьбе я вижу: в каждом районе – свои звездочки-спортсмены. Одна наша девочка пятое место на чемпионате мира взяла! Система началась, ее сохранить бы... И в спорте, и вот в благоустройстве, – кивает Власов на рабочих, укладывающих мостовую.

          И возле «Спартака», и в городе – везде торопятся закончить работу перед сахалинской зимой.


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