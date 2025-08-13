Почему через Telegram и WhatsApp в России станет сложнее дозвониться?

В России принято решение о частичном ограничении голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp в связи с популярностью этих мессенджеров у телефонных мошенников, которые используют методы социальной инженерии против благополучия и безопасности российских граждан.

Предпринятые ранее властями действия по борьбе с кибермошенничеством вынудили преступников вместо традиционной мобильной связи чаще использовать для дозвона своим жертвам мессенджеры. По данным Минцифры, благодаря системе «Антифрод», к которой уже подключились все операторы связи, блокируется 90% мошеннических вызовов, совершаемых с подменных номеров. Однако с переходом мошенников на иностранные мессенджеры операторы связи не могут блокировать такие вызовы.

В WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) доля атакованных злоумышленниками россиян за год выросла в 3,5 раза. По некоторым оценкам, 27% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством в иностранных мессенджерах. Как отметил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, «сегодня через иностранные мессенджеры нашим гражданам звонит кто угодно – от мошенников до вербовщиков террористических организаций», поэтому противодействие обману через голосовую связь является ключевым элементом защиты.

Иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp, попали под санкции со стороны регулятора, поскольку отказывались соблюдать требования российского законодательства. В сообщении Минцифры указывалось, что эти платформы не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов о случаях мошенничества и террористической активности на территории России. При этом требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб выполняются.

Какие введены ограничения, или Почему не работает связь в WhatsApp?

Ограничения касаются только голосовых вызовов, в то время как текстовые сообщения и другие функции Telegram и WhatsApp останутся доступными. Родительские и домовые чаты, каналы, личные переписки продолжат функционировать без блокировок.

Речь не идет о запрете Telegram и WhatsApp. Ограничения предусмотрены только для органов власти и организаций при общении с гражданами в рамках оказания услуг. Использование этих мессенджеров для личных целей не запрещается.

Специалисты называют предпринятые меры «деградацией» функции голосовой связи. По факту это выглядит следующим образом: звонок абоненту или совсем не проходит, или проходит, но связь «глючит» - идет с задержкой, слышны обрывки речи или характерное «кваканье».

Что делать?

Эксперты рекомендуют тем, кто активно пользуется функцией голосовых звонков, рассмотреть альтернативные отечественные мессенджеры, в том числе Max, которые соответствуют требованиям законодательства. Для тех, кто звонит за рубеж, могут подойти сервисы IP-телефонии и приложения, которые не подпадают под ограничения.

При этом стоит по-прежнему быть внимательными ко входящим звонкам, особенно с неизвестных номеров, и использовать доступные средства защиты, такие как блокировка подозрительных номеров и обращение в правоохранительные органы при необходимости.