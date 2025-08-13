Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.19 комментариев
Почему через Telegram и WhatsApp в России станет сложнее дозвониться?
Роскомнадзор вводит ограничения на голосовые вызовы в иностранных мессенджерах, таких как Telegram и WhatsApp, чтобы снизить количество мошеннических звонков. Это решение связано с ростом кибермошенничества и недостаточным соблюдением иностранными компаниями требований законодательства в области цифровой безопасности. Ограничения касаются только голосовых вызовов, другие функции Telegram и WhatsApp останутся доступными.
В России принято решение о частичном ограничении голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp в связи с популярностью этих мессенджеров у телефонных мошенников, которые используют методы социальной инженерии против благополучия и безопасности российских граждан.
Предпринятые ранее властями действия по борьбе с кибермошенничеством вынудили преступников вместо традиционной мобильной связи чаще использовать для дозвона своим жертвам мессенджеры. По данным Минцифры, благодаря системе «Антифрод», к которой уже подключились все операторы связи, блокируется 90% мошеннических вызовов, совершаемых с подменных номеров. Однако с переходом мошенников на иностранные мессенджеры операторы связи не могут блокировать такие вызовы.
В WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) доля атакованных злоумышленниками россиян за год выросла в 3,5 раза. По некоторым оценкам, 27% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством в иностранных мессенджерах. Как отметил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, «сегодня через иностранные мессенджеры нашим гражданам звонит кто угодно – от мошенников до вербовщиков террористических организаций», поэтому противодействие обману через голосовую связь является ключевым элементом защиты.
Иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp, попали под санкции со стороны регулятора, поскольку отказывались соблюдать требования российского законодательства. В сообщении Минцифры указывалось, что эти платформы не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов о случаях мошенничества и террористической активности на территории России. При этом требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб выполняются.
Какие введены ограничения, или Почему не работает связь в WhatsApp?
Ограничения касаются только голосовых вызовов, в то время как текстовые сообщения и другие функции Telegram и WhatsApp останутся доступными. Родительские и домовые чаты, каналы, личные переписки продолжат функционировать без блокировок.
Речь не идет о запрете Telegram и WhatsApp. Ограничения предусмотрены только для органов власти и организаций при общении с гражданами в рамках оказания услуг. Использование этих мессенджеров для личных целей не запрещается.
Специалисты называют предпринятые меры «деградацией» функции голосовой связи. По факту это выглядит следующим образом: звонок абоненту или совсем не проходит, или проходит, но связь «глючит» - идет с задержкой, слышны обрывки речи или характерное «кваканье».
Что делать?
Эксперты рекомендуют тем, кто активно пользуется функцией голосовых звонков, рассмотреть альтернативные отечественные мессенджеры, в том числе Max, которые соответствуют требованиям законодательства. Для тех, кто звонит за рубеж, могут подойти сервисы IP-телефонии и приложения, которые не подпадают под ограничения.
При этом стоит по-прежнему быть внимательными ко входящим звонкам, особенно с неизвестных номеров, и использовать доступные средства защиты, такие как блокировка подозрительных номеров и обращение в правоохранительные органы при необходимости.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ