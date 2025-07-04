Чем отличается групповой удар от массированного?

Tекст: Юрий Клюев

Минобороны России регулярно сообщает о нанесении как массированных, так и групповых ударов по противнику. Так, например, в ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным ракетным оружием, ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. Всего же, по сообщению военного ведомства, на текущей неделе было нанесено один массированный и пять групповых ударов по украинским войскам и военной инфраструктуре.

Однако из этих сообщений чаще всего не до конца понятно, чем массированный удар отличается от группового. Между тем разница есть, и весьма существенная.

Групповой удар наносится, как следует из самого его названия, какой-либо группой боевых машин (носителей). Особенно часто термин «групповой удар» применяют по отношению к самолетам из-за специфики применения боевой авиации.

Так, типичным примером группового удара, нанесенного авиацией, является удар стратегических бомбардировщиков США по ядерной инфраструктуре Ирана. В целом в данной операции участвовало более 125 самолетов ВВС США – более чем внушительная группа. В то же время на сами цели шестью бомбардировщиками B-2 было сброшено только 12 противобункерных авиабомб GBU-57. Остальные самолеты – заправщики, истребители, разведчики и т. д. – обеспечивали и поддерживали вылет «стратегов», но непосредственно удары не наносили. Таким образом, удар был групповой, но не массированный. По сути, удар был точечным.

Массированный же удар – это удар множеством (как минимум десятками) средств поражения одновременно по одной или нескольким целям. При этом данные средства поражения могут быть сами разными и пущенными с разных носителей (установок). Зачастую массированный удар наносится одновременно бомбами, ракетами, беспилотниками. Цель массированного удара – прорыв обороны (системы ПВО) противника и гарантированное уничтожение назначенной цели.

Яркие примеры нанесения массированных авиационных ударов показывают события Второй Мировой войны. Так, сотни советских бомбардировщиков сбросили тысячи бомб на военные объекты немецко-фашистских войск в Таллине, во время операции по освобождению Прибалтики. Это был и массированный, и групповой удар одновременно.

Массированными могут быть также постановка мин (так в свое время поступали США против портов Японии и Вьетнама, выставив тысячи морских мин), артиллерийский обстрел (особенно артподготовка), ракетные удары, удары беспилотниками, и, разумеется, совместное применение крупных группировок войск – соединений и объединений. Для массированных ударов иногда концентрируются тысячи или даже десятки тысяч боевых машин и установок, выпускающих по врагу сотни тысяч боеприпасов за кратчайшее время. Так, для штурма обороны Берлина в апреле 1945 года Красная Армия сосредоточила более 41 тысячи орудий и минометов, свыше шести тысяч танков и самоходок. Во время артподготовки 16 апреля в 5 часов утра всего лишь за полчаса 1-м Белорусским фронтом по врагу было выпущено 1 млн 236 тысяч снарядов и мин.

Массированный удар может нанести и какая-либо одна боевая машина – носитель большого количества средств поражения. Так, российские тяжелые атомные крейсера проекта 1144 (к которым относятся и «Петр Великий», и «Адмирал Нахимов») после модернизации смогут нести до 80 крылатых, противокорабельных или противолодочных ракет. Залп таких ракет вполне закономерно можно назвать массированным ударом – но, конечно же, не групповым.

Таким образом, массированный и групповой удары не противоречат, а дополняют друг друга. Массированный удар, как правило, является групповым, но в то же время не каждый групповой удар является массированным.