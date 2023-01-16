Что делать, из пластикового окна сквозит?

Причин продуваний из пластикового окна может быть много. Для того, чтобы выявить истинную, следует определить точное место, откуда дует, и исходя из этого проверить на наличие соответствующих конкретному случаю проблем. Одна из самых частых причин – проблема с уплотнителем, который со временем максимально деформируется.

Первые окна ПВХ появились в середине прошлого века и востребованы по сей день. Эти конструкции отличаются от деревянных меньшей стоимостью, долговечностью внешней стороны и высокой морозостойкостью. Именно такие преимущества называют большинство производителей. Однако нередко люди сталкиваются с тем, что из пластикового окна сквозит. Причем недостаток встречается не только у только что установленных конструкций, но проявляется и у проверенных окон, эксплуатируемых не первый год. В чем же причина продуваний и как ее устранить?

При продувании по всему периметру створки в первую очередь стоит обратить внимание, переведено ли окно в зимний режим. В летнем режиме фурнитура не обеспечивает достаточно плотного прилегания створки к раме. Отрегулировать систему можно самостоятельно с помощью специального ключа, либо плоскогубцев и отвертки, исходя из индивидуальной конструкции окон, либо вызвать мастера.

Но если даже после переведения окна в зимний режим оно продолжает сквозить, то первым делом необходимо выяснить, откуда все-таки дует. Для того, чтобы правильно определить место сквозняка, следует пройтись по периметру окна с зажженной свечей. Там, где пламя свечи не колеблется, продуваний нет, а в местах, где оно мерцает или вовсе гаснет – дует. Самые частые места, откуда продувает, это зона верхнего, бокового или нижнего прилегания створки к окну, стыковые швы откосов, под подоконником, а также в местах с дефектами в уплотнителе.

Если продувает со стороны петель, то чаще всего это объясняется некачественной фурнитурой. Тем не менее если в качестве изделия сомнений нет, то проблему мог вызвать недобросовестный монтаж окон. Если окно пока еще находится на гарантии, можно обратиться к производителю (при первом случае) или установщику, который должен исправить ошибки, допущенные при монтаже. В ином случае придется устранять проблему самостоятельно, вызвав частного мастера.

А если дует из ручки пластикового окна, то следует проверить крепление, не разболталось ли оно. Либо причина заключается в том, что запорный механизм не до конца прижимает створку, и она уже не так плотно прилегает к раме, откуда и поступает холодный воздух. Решается эта проблема регулировкой запорного механизма.

В окнах, которые не первый год находятся в эксплуатации, нередко наблюдается провисание петель, вследствие чего створки опускаются. Заметна данная проблема чаще всего визуально, но если зазор все-таки небольшой и его не видно, то можно измерить, насколько створка опустилась. Средний показатель высоты захода верхней части створки на раму составляет 8 мм.

Если дует из-под подоконника, то вероятно причина в недостаточно утепленных откосах. Чтобы решить эту проблему, потребуется переустановка подоконника, во время которой необходимо заполнить все полости монтажной пеной или стяжкой, а сам шов заштукатурить.

Если же сквозит из откосов, то скорее всего это происходит из-за разрушения монтажного шва. Такой дефект может выявиться даже спустя 10 лет эксплуатации. Дело в том, что незащищенные участки шва с наружной стороны разрушаются под действием УФ-лучей и с течением времени превращаются в песок. В образованные щели и проникает холодный воздух. Для ликвидации этой проблемы необходимо снять откосы, вычистить старую пену и нанести новую по периметру окна, затем поставить откосы на место.

Когда сквозит из-под уплотнительной резинки, то это говорит о ее частичном или полном разрушении. Со временем резина теряет эластичность, рассыхается, крошится и не прилегает плотно к стеклопакету, отсюда – продувания. В среднем срок службы уплотнителя (в случае, если за ним регулярно ухаживать) около 10 лет. К слову, для поддержания эластичности изделия следует просто регулярно обрабатывать его специальным средством. Без надлежащего ухода уплотнитель живет в среднем пять лет. Если трещины на уплотнителе видны только в нескольких местах, то их можно аккуратно подклеить клеем. Если же повреждений много, то необходимо заменить его новым изделием.

Продувание на откосах и под подоконником случается из-за отсутствия герметика или потому, что он высох и начал крошиться. При такой проблеме стоит правильно нанести свежий морозостойкий герметик, который исправит данную проблему.

В более редких случаях причиной холода от окна может стать продувание от стеклопакета, когда априори установлен именно однокамерный, стекло которого сильно охлаждается и охлаждает воздух вокруг. Для утепления помещения в таком случае необходима замена стеклопакета на двух- или трехкамерный.

Самая частая причина продуваний окна – проблема с уплотнителем или неправильный монтаж, рассказывает в беседе с газетой ВЗГЛЯД директор учебного центра Melke, технолог Александр Макаров.

«Если уплотнительная резина изготовлена из некачественного материала, то со временем от перепадов температуры, агрессивного воздействия ультрафиолета, грязи, пыли она может деформироваться. Из-за этого уплотнитель перестанет выполнять свою функцию и от окна будет дуть. Не менее важен процесс установки окна – монтаж. Если он произведен с нарушением технологии, то окно также не будет качественно защищать от холода и ветра», – говорит специалист.

Также он не рекомендует производить ремонт пластикового окна самостоятельно, поскольку так можно усугубить проблему, например, повредить или даже сломать само изделие или его отдельные элементы. Самый лучший и правильный вариант в случае, если жильцы замечают продувание – вызов профессионального специалиста, который проведет корректную диагностику и устранит все неполадки, будь то проблема в уплотнителе, регулировка фурнитуры или последствия плохого монтажа.

«Не менее важен и выбор специалиста. Вызывать в таких случаях стоит профессионалов из проверенных компаний. Некомпетентный мастер не только не решит проблему, но и может нанести вред, например, полностью вывести из строя фурнитуру. То есть обращаться нужно не в службу «муж на час», а в специализированные фирмы. В идеале – в ту компанию, которая производила изготовление и установку окон, чтобы они в рамках гарантии устранили все неполадки», – заключил Макаров.