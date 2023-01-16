Что делать, из пластикового окна сквозит?

Взгляд
16 января, понедельник  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
Разделы

Россию ждет историческая смена главного торгового партнера

Лидерское место ЕС в торговле с Россией займет Китай Александр Щербак/ТАСС
Рекордный товарооборот зафиксирован между Россией и Китаем в 2022 году. Совсем немного не удалось дотянуться до цели в 200 млрд долларов, которая была поставлена только на 2024 год. В этом году она будет точно выполнена раньше срока. И еще одно просто историческое изменение произойдет в этом году. ЕС как главный торговый партнер уйдет в прошлое. Его место впервые займет Китай.  Подробности...
Перейти в раздел…

США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
Перейти в раздел…

ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пресекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
Перейти в раздел…

Япония выбрала позор и получит войну

Кисида уже фактически пообещал вступить в войну за Тайвань на стороне Соединенных Штатов Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press
Премьер Японии Фумио Кисида, находясь в США, позволил себе феноменальную наглость, граничащую с самоотречением. А именно заявил, что применение ядерного оружия не имеет оправданий, но имел при этом в виду вымышленную угрозу со стороны России, хотя ЯО использовали только США и как раз против Японии. Но с США Токио, напротив, крепит оборону в ожидании войны с КНР. Зачем это японцам? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
Перейти в раздел…

Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят. Подробности...

Планете обещают распад мирового рынка и сопротивление доллару

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как культурной элите закрывать долги перед Родиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Немецкие танки на земле Украины

Обсуждение: 5 комментариев

Эстония стала подопытной крысой Запада

Спецоперация после Соледара

Перейти в раздел…

Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Выбрана «Мисс Вселенная – 2023»

В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
Подробности...

Умерла актриса Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
  • Да, но можно ещё

  • Да, в самый раз

  • Да, можно меньше

  • Нет

  • Не отдыхал(а)
Насколько успешным для вас был 2022 год?
  • Очень успешным

  • Вполне успешным

  • Не очень успешным

  • Крайне неуспешным

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет
    Учения авиации РГВ начались в Белоруссии Польша стала базой ВСУ для ремонта натовской артиллерии США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания Украинское судно перекрыло Босфор
    Украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре Житель Артемовского района заявил о мародерстве ВСУ В Китае предрекли превращение Японии в «азиатскую Украину» Немцы провели митинг в поддержку России
    Генсек НАТО заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Россией Захарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки В ЕП обвинили США в использовании НАТО для подчинения Европы Михалков раскритиковал ЕС из-за попадания в черный список

    Главная тема


    Россию ждет историческая смена главного торгового партнера

    новейшее вооружение


    Изготовлен первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон»

    «боевые испытания»


    CNN: Украина стала лабораторией для западного оружия

    украинская журналистка


    Автор фильма «Из Киева на Донбасс» рассказала о санкциях Зеленского

    Видео

    союзные силы


    К чему готовятся военные России и Белоруссии

    гуманитарная катастрофа


    Оставшиеся в Херсоне жители мечтают о возвращении России

    Leopard и Challenger


    Чем Российская армия встретит немецко-польские танки на Украине

    вектор наступления


    Успехи в Донбассе дали командованию России свободу выбора

    падение валюты


    На долларе поставлен «крест смерти»

    разные выводы


    Алексей Зензинов: Стругацкие испортили нашу интеллигенцию

    гражданское участие


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Немцы изголодались по правде

    невероятная стойкость


    Андрей Полонский: Донецк стоит за Россию, чтоб она осталась собой

    на ваш взгляд


    Когда вы убираете новогоднюю елку?

    Что делать, из пластикового окна сквозит?

    		    16 января 2023, 11:10
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Причин продуваний из пластикового окна может быть много. Для того, чтобы выявить истинную, следует определить точное место, откуда дует, и исходя из этого проверить на наличие соответствующих конкретному случаю проблем. Одна из самых частых причин – проблема с уплотнителем, который со временем максимально деформируется.

    Первые окна ПВХ появились в середине прошлого века и востребованы по сей день. Эти конструкции отличаются от деревянных меньшей стоимостью, долговечностью внешней стороны и высокой морозостойкостью. Именно такие преимущества называют большинство производителей. Однако нередко люди сталкиваются с тем, что из пластикового окна сквозит. Причем недостаток встречается не только у только что установленных конструкций, но проявляется и у проверенных окон, эксплуатируемых не первый год. В чем же причина продуваний и как ее устранить?

    При продувании по всему периметру створки в первую очередь стоит обратить внимание, переведено ли окно в зимний режим. В летнем режиме фурнитура не обеспечивает достаточно плотного прилегания створки к раме. Отрегулировать систему можно самостоятельно с помощью специального ключа, либо плоскогубцев и отвертки, исходя из индивидуальной конструкции окон, либо вызвать мастера.

    Но если даже после переведения окна в зимний режим оно продолжает сквозить, то первым делом необходимо выяснить, откуда все-таки дует. Для того, чтобы правильно определить место сквозняка, следует пройтись по периметру окна с зажженной свечей. Там, где пламя свечи не колеблется, продуваний нет, а в местах, где оно мерцает или вовсе гаснет – дует. Самые частые места, откуда продувает, это зона верхнего, бокового или нижнего прилегания створки к окну, стыковые швы откосов, под подоконником, а также в местах с дефектами в уплотнителе.

    Если продувает со стороны петель, то чаще всего это объясняется некачественной фурнитурой. Тем не менее если в качестве изделия сомнений нет, то проблему мог вызвать недобросовестный монтаж окон. Если окно пока еще находится на гарантии, можно обратиться к производителю (при первом случае) или установщику, который должен исправить ошибки, допущенные при монтаже. В ином случае придется устранять проблему самостоятельно, вызвав частного мастера.

    А если дует из ручки пластикового окна, то следует проверить крепление, не разболталось ли оно. Либо причина заключается в том, что запорный механизм не до конца прижимает створку, и она уже не так плотно прилегает к раме, откуда и поступает холодный воздух. Решается эта проблема регулировкой запорного механизма.

    В окнах, которые не первый год находятся в эксплуатации, нередко наблюдается провисание петель, вследствие чего створки опускаются. Заметна данная проблема чаще всего визуально, но если зазор все-таки небольшой и его не видно, то можно измерить, насколько створка опустилась. Средний показатель высоты захода верхней части створки на раму составляет 8 мм.

    Если дует из-под подоконника, то вероятно причина в недостаточно утепленных откосах. Чтобы решить эту проблему, потребуется переустановка подоконника, во время которой необходимо заполнить все полости монтажной пеной или стяжкой, а сам шов заштукатурить.

    Если же сквозит из откосов, то скорее всего это происходит из-за разрушения монтажного шва. Такой дефект может выявиться даже спустя 10 лет эксплуатации. Дело в том, что незащищенные участки шва с наружной стороны разрушаются под действием УФ-лучей и с течением времени превращаются в песок. В образованные щели и проникает холодный воздух. Для ликвидации этой проблемы необходимо снять откосы, вычистить старую пену и нанести новую по периметру окна, затем поставить откосы на место.

    Когда сквозит из-под уплотнительной резинки, то это говорит о ее частичном или полном разрушении. Со временем резина теряет эластичность, рассыхается, крошится и не прилегает плотно к стеклопакету, отсюда – продувания. В среднем срок службы уплотнителя (в случае, если за ним регулярно ухаживать) около 10 лет. К слову, для поддержания эластичности изделия следует просто регулярно обрабатывать его специальным средством. Без надлежащего ухода уплотнитель живет в среднем пять лет. Если трещины на уплотнителе видны только в нескольких местах, то их можно аккуратно подклеить клеем. Если же повреждений много, то необходимо заменить его новым изделием.

    Продувание на откосах и под подоконником случается из-за отсутствия герметика или потому, что он высох и начал крошиться. При такой проблеме стоит правильно нанести свежий морозостойкий герметик, который исправит данную проблему.

    В более редких случаях причиной холода от окна может стать продувание от стеклопакета, когда априори установлен именно однокамерный, стекло которого сильно охлаждается и охлаждает воздух вокруг. Для утепления помещения в таком случае необходима замена стеклопакета на двух- или трехкамерный.

    Самая частая причина продуваний окна – проблема с уплотнителем или неправильный монтаж, рассказывает в беседе с газетой ВЗГЛЯД директор учебного центра Melke, технолог Александр Макаров.

    «Если уплотнительная резина изготовлена из некачественного материала, то со временем от перепадов температуры, агрессивного воздействия ультрафиолета, грязи, пыли она может деформироваться. Из-за этого уплотнитель перестанет выполнять свою функцию и от окна будет дуть. Не менее важен процесс установки окна – монтаж. Если он произведен с нарушением технологии, то окно также не будет качественно защищать от холода и ветра», – говорит специалист.

    Также он не рекомендует производить ремонт пластикового окна самостоятельно, поскольку так можно усугубить проблему, например, повредить или даже сломать само изделие или его отдельные элементы. Самый лучший и правильный вариант в случае, если жильцы замечают продувание – вызов профессионального специалиста, который проведет корректную диагностику и устранит все неполадки, будь то проблема в уплотнителе, регулировка фурнитуры или последствия плохого монтажа.

    «Не менее важен и выбор специалиста. Вызывать в таких случаях стоит профессионалов из проверенных компаний. Некомпетентный мастер не только не решит проблему, но и может нанести вред, например, полностью вывести из строя фурнитуру. То есть обращаться нужно не в службу «муж на час», а в специализированные фирмы. В идеале – в ту компанию, которая производила изготовление и установку окон, чтобы они в рамках гарантии устранили все неполадки», – заключил Макаров.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •