Какие устройства дают возможность воевать ночью?

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5 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 15:46  |  vz.ru
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США стыдят Европу рекордными доходами России

Западные экономисты посчитали, сколько Россия заработает в этом году на нефтегазовом экспорте Валерий Шарифулин/ТАСС
Против России действуют жесточайшие санкции Запада, но это не мешает ей зарабатывать сотни миллиардов. Западные экономисты ждут рекордных доходов нашей страны от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. США могут использовать это, чтобы пристыдить Европу, которая отказывается вводить эмбарго на нефть, газ и уголь. Однако радужная картина не так однозначна.  Подробности...
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Почему боевикам «Азова» в Мариуполе дали шанс на спасение

Националисты по-прежнему скрываются на заводе «Азовсталь» Сергей Бобылев/ТАСС
В плен силам ДНР и России в Мариуполе вечером в понедельник сдались 267 украинских морпехов. Позже Минобороны РФ предложило оставшимся в городе националистам либо сдаться, либо выйти на территории, подконтрольные ВСУ, по гуманитарному коридору. В чем суть этого предложения? Смогут и захотят ли им воспользоваться боевики «Азова»? Подробности...
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На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
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Китай выдвинул против Австралии «огромный стационарный авианосец»

Соломоновы Острова дадут Китаю важный рычаг воздействия на Австралию Reuters
«Это фундаментальный сдвиг в региональных международных отношениях». Такими словами австралийская пресса оценивает безобидное на первый взгляд соглашение, заключенное между КНР и Соломоновыми Островами. Что именно содержится в этом документе, почему австралийское руководство и общество перепугано происходящим и какое отношение все это имеет к событиям на Украине? Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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ЕС поплатился за давление на Сербию и Венгрию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У ЕС кончились «пряники» для жителей Сербии и Венгрии, а остались только кнуты, которые просто унижают национальное достоинство сербов и венгров. Результат налицо – поборников «передовых ценностей» и «наказания России любой ценой» очень жестко прокатили на выборах. Подробности...

Быть русским – значит защищать и помогать

Елена Шаройкина
Елена Шаройкина, глава комиссии по экологии Общественной палаты РФ
«Стыдливые» – они как вирусы. Уверена, что русский иммунитет с ними справится. А все остальные – все русские люди, все наши, родненькие, все мы сейчас объединяемся, чтобы помочь стране выстоять перед лицом беспрецедентного даже по историческим масштабам давления. Подробности...
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Надежда и терпение – то, что нам сейчас нужно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Конечно, есть то, над чем мы не имеем власти – но мы можем совершенно по-разному действовать в тех условиях, в которых оказались. Там, где уныние упускает самые благоприятные возможности, надежда обращает любые обстоятельства ко благу. Подробности...
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Буча: Что думать

В Сербии и Венгрии победил Путин

Зеленский лучше Байдена даже для США

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Какие устройства дают возможность воевать ночью?

    		    5 апреля 2022, 14:48
    Фото: Reuters
    Текст: Александр Березин

    Два украинских Ми-24 во время известных событий прошли к Белгороду, как известно, в конце облачной ночи на предельно малых высотах. Но при этом не задели ни линии или опоры электропередач, ни холмов или высоких деревьев.

    Все это привело ряд экспертов к выводу, что на головах у украинских вертолетчиков находились новейшие американские летные шлемы с особыми приборами ночного видения. А не просто ОНВ-1 (очки ночного видения) первого или второго поколения, которые имеются в свободном доступе на Украине.

    Такие приборы (очки и шлемы) действительно существуют, действительно применяются в ВВС различных стран, их производство чрезвычайно дорого и высокотехнологично. Как они устроены с технической точки зрения?

    Практически все средства такого рода работают как электронно-оптические умножители, усиливая входящий оптический сигнал во много раз. Фотоны, попадающие в фотокатод, порождают в нем поток электронов, который затем проходит через усилитель. Затем поток электронов усиливает сигнал, умножая количество электронов в сигнале выходном, а тот уже формирует изображение на внутренней поверхности прибора ночного видения – той, которую видит глаз.

    Работа фотокатодов основана на фотоэффекте – то есть появлении в бомбардируемой пластинке фотокатода того самого потока электронов. Но разные материалы и устройства выполняют функции фотокатода с совсем разной эффективностью. Приборы ночного видения первого поколения были созданы в 1960-х на «ламповой» элементной базе и усиливали поток входящего света всего в 1000 раз. В безлунную ночь приборы были почти бесполезны, да и яркие вспышки «ослепляли» их, засвечивая не часть картинки, а сразу всю.

    В 1970-х в США и СССР были созданы приборы ночного видения на микроканальных пластинах – где принимающая пластина была разбита на множество отдельных микроканалов, поэтому одна яркая вспышка засвечивала только один из каналов, оставляя остальную часть картинки ненарушенной. Усиление света выросло до 20 тысяч раз, что сделало приборы полезными даже безлунной ночью, но не позволяло различать детали вдали.

    Впрочем, ВВС США использовали приборы на этой основе (AN/PVS-5) до 1990 года для ночных полетов своих пилотов. Примерно на этом уровне находятся простейшие очки ночного видения советского производства типа ОНВ-1, позволяющие в наземных условиях различать человека в плохой видимости (безлунная ночь) не далее 100 метров.

    Современные приборы ночного видения для летчиков – типа американских AN/PVS-7 и их преемников – тоже используют микроканальную пластину, но здесь в фотокатоде уже используется арсенид галлия. За счет его повышенной эффективности, в сравнении с предшествующими материалами, и усовершенствования электронных усилителей, фотоумножение в таких системах достигает 30-50 тысяч раз.

    То есть даже на сравнительно больших расстояниях в безлунную ночь с облачностью видимость с ними остается довольно приличной. Современные представители этих систем – AN/PVS-22 – в целом сохраняют то же устройство, но в них постоянно вносятся мелкие усовершенствования.

    Несмотря на все эти преимущества, у новых систем есть и серьезные недостатки. Наименее значительный – они потребляют больше энергии, чем предшественники, что требует более мощных батарей питания.

    Куда более неприятная особенность новинок – огромная трудоемкость их изготовления. На один такой прибор уходит не менее 400 человеко-часов, а делать его необходимо в условиях сверхчистого вакуума. При этом оборудование для работы с арсенидом галлия дорогое. Поэтому современные системы ночного видения, тем более для авиации, на порядок дороже предшествующих образцов.

    Но дело не только в цене: самые простые неавиационные версии новых систем третьего поколения стоят от десятка тысяч долларов за штуку, а для военных целей их надо много. Проблема еще и в том, что наладить такое производство может только та страна, которая делает их помногу. Оттого и производят их сейчас только две страны: США, а последние пять лет и Россия. Украина системами третьего поколения сама не располагала, и без помощи Штатов появиться у нее они не могли.

    Как полагает источник газеты ВЗГЛЯД в ВВС России, какие-то шлемы с приборами ночного видения у украинских пилотов Ми-24 были, но какого именно поколения, уверенно сказать сложно. Для опытных вертолетчиков слишком высокий технический уровень приборов ночного видения в таких условиях и не был нужен, считает он. Обычно перед боевым вылетом летчики внимательно изучают весь маршрут подхода к цели – и основной, и альтернативный – по карте. При этом запоминают возможные ориентиры, различимые даже в условиях плохой видимости. Это вполне позволяет достичь нужной точки ночью и без шлемов третьего поколения.

    По открытым данным, в России производятся нашлемные пилотажные очки «ГЕО-ОНВ1» на арсениде галлия. Они используются не для применения вооружения (там используется другая прицельная техника), а для взлета, полета и посадки. Кроме того, с этой же целью на боевых вертолетах устанавливаются инфракрасные станции переднего обзора. Сообщалось, что очки «ГЕО-ОНВ1» применялись российскими летчиками во время боевых действий в Сирии.

    Как официально сообщали в Минобороны РФ еще несколько лет назад, на проходивших в ночное время учениях «во время полетов на предельно малых высотах на вертолетах были полностью отключены приборы освещения и внешние опознавательные сигналы». По заявлениям производителей данного оборудования, «российским разработчикам удалось повысить уровень характеристик электронно-оптических преобразователей (ЭОП) и создать ЭОП третьего поколения, которые не только не уступают, но и превосходят по ряду показателей американские аналоги».

    Минобороны России неоднократно сообщало об успешных операциях самолетов ВКС и вертолетов армейской авиации, в том числе ночью. Есть даже основания предполагать, что в российской армии сформированы уникальные подразделения – специальные группы самолетов и вертолетов, предназначенные именно для боевого применения в ночное время. А это значит, что российские приборы ночного видения для авиации как минимум ничем не хуже американских.


     
     
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