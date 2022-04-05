Какие устройства дают возможность воевать ночью?

Два украинских Ми-24 во время известных событий прошли к Белгороду, как известно, в конце облачной ночи на предельно малых высотах. Но при этом не задели ни линии или опоры электропередач, ни холмов или высоких деревьев.

Все это привело ряд экспертов к выводу, что на головах у украинских вертолетчиков находились новейшие американские летные шлемы с особыми приборами ночного видения. А не просто ОНВ-1 (очки ночного видения) первого или второго поколения, которые имеются в свободном доступе на Украине.

Такие приборы (очки и шлемы) действительно существуют, действительно применяются в ВВС различных стран, их производство чрезвычайно дорого и высокотехнологично. Как они устроены с технической точки зрения?

Практически все средства такого рода работают как электронно-оптические умножители, усиливая входящий оптический сигнал во много раз. Фотоны, попадающие в фотокатод, порождают в нем поток электронов, который затем проходит через усилитель. Затем поток электронов усиливает сигнал, умножая количество электронов в сигнале выходном, а тот уже формирует изображение на внутренней поверхности прибора ночного видения – той, которую видит глаз.



Работа фотокатодов основана на фотоэффекте – то есть появлении в бомбардируемой пластинке фотокатода того самого потока электронов. Но разные материалы и устройства выполняют функции фотокатода с совсем разной эффективностью. Приборы ночного видения первого поколения были созданы в 1960-х на «ламповой» элементной базе и усиливали поток входящего света всего в 1000 раз. В безлунную ночь приборы были почти бесполезны, да и яркие вспышки «ослепляли» их, засвечивая не часть картинки, а сразу всю.



В 1970-х в США и СССР были созданы приборы ночного видения на микроканальных пластинах – где принимающая пластина была разбита на множество отдельных микроканалов, поэтому одна яркая вспышка засвечивала только один из каналов, оставляя остальную часть картинки ненарушенной. Усиление света выросло до 20 тысяч раз, что сделало приборы полезными даже безлунной ночью, но не позволяло различать детали вдали.

Впрочем, ВВС США использовали приборы на этой основе (AN/PVS-5) до 1990 года для ночных полетов своих пилотов. Примерно на этом уровне находятся простейшие очки ночного видения советского производства типа ОНВ-1, позволяющие в наземных условиях различать человека в плохой видимости (безлунная ночь) не далее 100 метров.

Современные приборы ночного видения для летчиков – типа американских AN/PVS-7 и их преемников – тоже используют микроканальную пластину, но здесь в фотокатоде уже используется арсенид галлия. За счет его повышенной эффективности, в сравнении с предшествующими материалами, и усовершенствования электронных усилителей, фотоумножение в таких системах достигает 30-50 тысяч раз.

То есть даже на сравнительно больших расстояниях в безлунную ночь с облачностью видимость с ними остается довольно приличной. Современные представители этих систем – AN/PVS-22 – в целом сохраняют то же устройство, но в них постоянно вносятся мелкие усовершенствования.

Несмотря на все эти преимущества, у новых систем есть и серьезные недостатки. Наименее значительный – они потребляют больше энергии, чем предшественники, что требует более мощных батарей питания.

Куда более неприятная особенность новинок – огромная трудоемкость их изготовления. На один такой прибор уходит не менее 400 человеко-часов, а делать его необходимо в условиях сверхчистого вакуума. При этом оборудование для работы с арсенидом галлия дорогое. Поэтому современные системы ночного видения, тем более для авиации, на порядок дороже предшествующих образцов.

Но дело не только в цене: самые простые неавиационные версии новых систем третьего поколения стоят от десятка тысяч долларов за штуку, а для военных целей их надо много. Проблема еще и в том, что наладить такое производство может только та страна, которая делает их помногу. Оттого и производят их сейчас только две страны: США, а последние пять лет и Россия. Украина системами третьего поколения сама не располагала, и без помощи Штатов появиться у нее они не могли.

Как полагает источник газеты ВЗГЛЯД в ВВС России, какие-то шлемы с приборами ночного видения у украинских пилотов Ми-24 были, но какого именно поколения, уверенно сказать сложно. Для опытных вертолетчиков слишком высокий технический уровень приборов ночного видения в таких условиях и не был нужен, считает он. Обычно перед боевым вылетом летчики внимательно изучают весь маршрут подхода к цели – и основной, и альтернативный – по карте. При этом запоминают возможные ориентиры, различимые даже в условиях плохой видимости. Это вполне позволяет достичь нужной точки ночью и без шлемов третьего поколения.

По открытым данным, в России производятся нашлемные пилотажные очки «ГЕО-ОНВ1» на арсениде галлия. Они используются не для применения вооружения (там используется другая прицельная техника), а для взлета, полета и посадки. Кроме того, с этой же целью на боевых вертолетах устанавливаются инфракрасные станции переднего обзора. Сообщалось, что очки «ГЕО-ОНВ1» применялись российскими летчиками во время боевых действий в Сирии.

Как официально сообщали в Минобороны РФ еще несколько лет назад, на проходивших в ночное время учениях «во время полетов на предельно малых высотах на вертолетах были полностью отключены приборы освещения и внешние опознавательные сигналы». По заявлениям производителей данного оборудования, «российским разработчикам удалось повысить уровень характеристик электронно-оптических преобразователей (ЭОП) и создать ЭОП третьего поколения, которые не только не уступают, но и превосходят по ряду показателей американские аналоги».

Минобороны России неоднократно сообщало об успешных операциях самолетов ВКС и вертолетов армейской авиации, в том числе ночью. Есть даже основания предполагать, что в российской армии сформированы уникальные подразделения – специальные группы самолетов и вертолетов, предназначенные именно для боевого применения в ночное время. А это значит, что российские приборы ночного видения для авиации как минимум ничем не хуже американских.