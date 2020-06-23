Что потеряла Россия на сгоревшей станции в Антарктиде?

Уникальное для Антарктики оборудование для важных климатических и физических исследований.

Вечером 21 ноября на российской антарктической станции «Мирный» произошел пожар. Полностью сгорел так называемый Дом Радио, в котором находились метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория программы стратосферного зондирования космических лучей Физического института Академии наук, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

Последствия от произошедшего оценить довольно трудно, особенно в финансовом плане, поскольку размеры арктических станций и список установленного там оборудования могут сильно отличаться в зависимости от выбора местности и целей использования. Другими словами, есть области Антарктиды, больше интересные геологам или ботаникам, а есть – гидрологам, геофизикам и гляциологам, например. И под них уже могут создать лаборатории. Так что стоимость всего этого может разниться. Но, как говорил газете ВЗГЛЯД бывший директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Иван Фролов, «в Антарктиде в принципе очень дорого строить и содержать подобного рода станции, поэтому пожар принес огромные финансовые потери». Для ориентира – ежегодные расходы США на Антарктику составляют примерно 300-400 млн долларов, из которых на строительство новых объектов в 2019 году просили около 100 млн.

В России за Антарктику по закону отвечает Росгидромет, а еще точнее – подконтрольный ему Арктический и Антарктический НИИ. В его веденнии находится Российская антарктическая экспедиция (РАЭ), которая ежегодно снаряжает группы ученых на ледяной континент. Они изучают климат Антарктиды, ее географию, почвы, лед, животный мир и так далее. Собственно, госпрограмма, касающаяся Антарктиды, и предусматривает исключительно «развитие междисциплинарных научных исследований и накопление знаний о природной среде». Годовые расходы на экспедиции составляют около одного миллиарда рублей.

Поскольку все девять расположенных в Антарктиде российских станций подчинены Росгидромету, то и области исследований там более-менее общие и определяются полем деятельности самой службы. То есть российские станции, в том числе пять круглогодичных, предназначены прежде всего для метеорологии, для изучения вод Южного океана, ледников и того, что под ними, а также для аэрологии, изучающей верхние слои атмосферы. И меньшие по численности состава зимовочные экспедиции занимаются подобного рода работами практически на всех станциях, а вот антарктическим летом, по срокам почти совпадающим с российской зимой, приезжают уже и специалисты из других ведомств, заинтересованных в Антарктике. Это могут быть геологи, биологи, гидрографы, ботаники, транспортники и даже ученые из космической области.

Ведомству достаточно заранее подать заявку в РАЭ, где нужно указать цель работ, выбрать станцию для них, описать требуемое оборудование и внести имена специалистов. После этого РАЭ составит смету и выставит счет. То есть условный Роскосмос, который собирает в Антарктике данные своей системы ГЛОНАСС, сам перед каждым новым сезоном решает, где он будет работать, и нужны ли ему новые пункты сбора измерений в дополнение к существующим. У корпорации сейчас уже есть такие пункты на станциях «Беллинсгаузен», «Новолазаревская» и «Прогресс», и если ее руководство решит, что для большей полноты стоило бы сделать еще один пункт в Мирном, то отправит инженеров туда.

«Мирный» – первая из отечественных станций в Антарктиде, долгие годы она была главной для экспедиций на континент, именно с нее происходила координация всех процессов. В последнее время ее научный вклад стал падать – РАЭ приводила цифры по объемам работ, проводимых на разных станциях и кораблях в Антарктике, и «Мирный» по этому показателю сейчас уступает практически всем постоянным станциям, кроме «Беллинсгаузена», на нее приходится 11% работ. У «Востока», расположенной в глубине материка, 33%. Но были у «Мирного» и уникальные стороны – только там проводились исследования по аэрологии и исследованию космических лучей

«На других станциях не проводились исследования по наблюдению за космическими лучами, это была прерогатива станции «Мирный». И это была единственная точка в Антарктиде, где выполнялись программы по аэрологии. Также там были программы по геофизике, но геофизика не пострадала. В ее рамках выполнялись программы по зондированию ионосферы, но они и продолжат выполняться», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший начальник РАЭ Валерий Лукин.

И аэрология, и исследование космических лучей – в некотором смысле «взаимозаменяемые» области, отмечает Лукин, в обоих случаях ученые запускают в атмосферу радиозонды. Отличаются в них только датчики, необходимые для считывания разного рода информации.

Аэрологические зонды работают для метеорологов – запускают их на высоту до 40 км, откуда они передают данные о температуре, влажности, давлении, скорости ветра. Стоимость одной системы радиозондирования может составлять до 10 миллионов рублей. «Ростех», например, продает свою за 3,6 млн.

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Что касается работ по исследованию космических лучей, то их на «Мирном» еще с 60-х годов вел Физический институт П.И. Лебедева РАН. Потоки заряженных частиц, попадающих на верхние границы атмосферы, способны не только изменять ее свойства, но и создавать помехи для спутников, систем связи на Земле.

«Длительный, уже почти 60-летний период наблюдений, сопоставление полученных характеристик космических лучей с другими данными позволяет надеяться на формирование точных критериев по долгосрочному, краткосрочному и оперативному прогнозированию возникновения критичных потоков высокоэнергичных частиц в земной атмосфере. А это уже представляет собой не только научный, но и важный прикладной интерес, поскольку данные по потокам частиц как галактического, так и солнечного происхождения привлекаются к решению задач, связанных с изменениями климата и погоды, для объяснения многих атмосферных процессов (ионизация в тропосфере, грозовые явления), для оценок доз радиации на самолетных высотах и за пределами атмосферы и многого другого», – говорил в 2017 году научный сотрудник ФИАН Сергей Бунчук.

И кабинет аэрологии, и лаборатория по изучению космических лучей ФИАН – все, что выделяло станцию «Мирный» из числа других – находились как раз в сгоревшем Доме Радио.

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