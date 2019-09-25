Почему размер имущественных налогов каждый год меняется?

На самом деле стабильно увеличивается только налог на имущество физических лиц, то есть на недвижимость – квартиры, дома, гаражи. Причина в том, что Россия по-прежнему переходит на новую систему расчета.

Налог на недвижимость

С 2015 года налог по закону привязан не к инвентаризационной, а к кадастровой стоимости квартиры. Кадастровая выше. Инвентаризационная имела мало общего с реальной рыночной ценой, ее рассчитывали еще со времен СССР и только по нескольким показателям: году постройки дома, качеству материалов, площади жилья и степени его износа. Этот скудный набор характеристик оставлял широкое поле для манипуляций с ценами, чем региональные власти зачастую и пользовались.

Кадастровая стоимость тоже не до конца объективна, но она все же куда ближе к рыночной. Все потому, что для конечной оценки берут гораздо больше показателей: также учитывают район, транспортную доступность дома, этаж, стоимость квадратного метра в городе. И такая оценка проводится раз в два-три года, в зависимости от региона. Считается, что кадастровая стоимость ниже рыночной примерно в полтора-три раза, и у этого тоже есть причины: например, у дома открыли метро или большой парк, построили торговый центр, в подъезде сделали ремонт – все это, как известно, тоже сильно сказывается на цене, и кадастровая оценка может запоздать.

Вся Россия должна полностью перейти на новый расчет налога к 2020 году, но вряд ли это произойдет так быстро.

С 2015 года разные регионы подключают к новой схеме постепенно, поскольку резкий прыжок с инвентаризационной на кадастровую цену мог слишком больно ударить по кошелькам. В регионах, где программа перехода действует первый год, работает коэффициент 0,2, на второй год – 0,4, на третий – 0,6, на четвертый – 0,8, на пятый – уже 1, что будет означать полный переход на кадастровую стоимость.

На деле получается так: в регионах, только вступивших в программу, а их с января 2019-го семь штук (Пермский край, Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области), 20% налога рассчитают по кадастровой стоимости и 80% – по инвентаризационной, на второй год пропорция изменится на 40%–60%, и так далее, пока не останется только кадастровая. В Москве, например, программа действует уже четвертый год, и там сейчас 80%–20%.

Ставки налога регионы устанавливают сами. В столице для квартир ставка составляет 0,1% от кадастровой стоимости. А для инвентаризационной по всей России в 2018 году был коэффициент 1,481 – на эту сумму ее нужно умножать. Эти цифры каждый год могут меняться, так что меняться будет и величина налога.

Земельный налог

Земельный налог рассчитывается по довольно простой формуле: кадастровая стоимость умножается на ставку налога и на «коэффициент периода владения» (например, если земля была у вас в пользовании весь год, то коэффициент – 1, три месяца – 0,25). Например, у вас участок в Московской области с кадастровой стоимостью 503 тысячи рублей. Ставка налога для обычных дач в регионе – 0,3%. 503 000 х 0,3% х 1 = 1509 рублей.

Однако земельный налог тоже может меняться. Поскольку он местный, а не федеральный, регионы могут менять его ставки хоть каждый год. Например, с января 2019-го в Петербурге налог снизили.

Переоценка кадастровой стоимости тоже, конечно, влияет на сумму налога. В Москве и области, например, цена меняется раз в два года. Следующая переоценка будет в 2020-м – на 2021-2022 годы.

На эту тему

Транспортный налог

Расчет налога на автомобили может меняться так же, как и земельный – регионы вправе устанавливать свои ставки, которые затем умножаются на число лошадиных сил, на период владения и на повышающий коэффициент (если ваша машина стоит дороже трех миллионов).

Вот формула для Москвы: 140 л. с. (мощность двигателя) х 35 руб. (ставка) х 0,5 (полгода владения) х 1 (машина дешевле трех миллионов, повышения нет) = 2450 рублей.

Самое интересное – насколько могут разниться ставки на одну лошадиную силу в зависимости от субъекта РФ. Широко известно, что автоконцерны зачастую даже «душат двигатели» до 149 или 249 л. с., чтобы можно было вписаться в более низкую ставку налога. Цифра 250 «лошадей» во многих регионах и вовсе магическая – после нее ставка налога зачастую вырастает сразу вдвое. Так, например, в Москве: 225-250 л. с. – 75 рублей за силу, 250 л. с. и выше – уже 150 рублей. Но есть и места, где власти решили выбрать другие цифры. Например, в Ингушетии владеть супермощным внедорожником или спорткаром совсем недорого – там всего 40 рублей за лошадиную силу, если их больше 250. То есть практически вчетверо дешевле, чем в Москве. А в Бурятии – 83 рубля, то есть почти вдвое дешевле.

Однако тем, кто уже думает ехать в Ингушетию для регистрации авто, нужно понять, что плодов это не принесет – налог рассчитывается по месту регистрации владельца машины.

Так что если хотите вместо 83 тысяч налога за свой BMW X5M (555 л. с.) в Москве платить 22 тысячи в Ингушетии, вам придется туда сначала переехать.

Все эти ставки устанавливаются региональными законами, их тоже периодически актуализируют, так что готовым можно быть ко всему. Последнее масштабное обновление было в 2017 году, так что новое вряд ли за горами.

Кроме того, каждый год Минпромторг обновляет список автомобилей, попадающих под «налог на роскошь», то есть под повышающий коэффициент. Если машина стоит от 3 до 5 млн и вышла с конвейера не более трех лет назад, то он составит 1,1; при стоимости авто от 5 до 10 млн – уже 2; от 10 до 15 млн – коэффициент будет 3. Так что любителям роскоши тоже стоит держать руку на пульсе – их налог может вдруг резко уменьшиться, если подпадающие под коэффициент сроки владения выйдут.