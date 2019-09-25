Почему размер имущественных налогов каждый год меняется?

Взгляд
25 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
Разделы

Москва и Минск оставили Украину без дизеля

Украина столкнулась с дефицитом дизельного топливаФото: Стрингер/РИА «Новости»
Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива. Причем загнала туда она себя самостоятельно. Главной причиной стали введенные Киевом пошлины на поставки дизеля по трубопроводу. Не удалась и замена российского топлива белорусским. А свою нефтепереработку Украина уже давно уничтожила. Вернуть российского поставщика Киев теперь тоже вряд ли сможет. Подробности...
Перейти а раздел…

США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН

Вход в офис ООН в Нью-Йорке закрыт для тех, кому закрыт въезд в США, посчитали в ВашингтонеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Американские власти спровоцировали новый международный скандал и проявили себя плохими хозяевами. Российская делегация не получила вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. В Кремле пообещали крайне жесткую реакцию, а МИД уже вручил американскому зампосла ноту протеста. Чем можно объяснить враждебный жест американской дипломатии и как следует отвечать на обострение визовой войны? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

Эстония уверяет, что Су-34 вошел в ее воздушное пространствоФото: mil.ru
Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО – эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда. Подробности...
Перейти а раздел…

США предложили Турции продать дружбу с Россией

Трамп не сможет сделать Эрдогану предложение, от которого тот не смог бы отказатьсяФото: Joshua Roberts/Reuters
США готовы заплатить Турции за отказ от C-400. Накануне встречи Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана СМИ опубликовали пакет сделанных Вашингтоном предложений Анкаре. Это и возврат в программу F-35, и поставки нужного оружия, и рост объемов торговли в пять раз. От Турции требуется самая малость: не активировать купленные у Москвы комплексы С-400. Вопрос – примет ли Анкара это предложение. Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Война против терроризма должна начинаться в интернете

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
ИГИЛ фактически разгромлен. Но победа в реальности совсем не означает победы в онлайне. С терроризмом в Сети государства также обязаны активно бороться, но пока не понимают как. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Мир в Донбассе может стать шагом к большой войне

Глеб Простаков, журналист
Если ценой войны были многотысячные жертвы, утрата территорий, разрушение промышленности и миллионы выехавших из страны в поисках лучшей жизни, то ценой мира может быть прекращение существования Украины как единого государства. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Кто такая Грета Тунберг и почему ее слушают политики

    Чем опасна Грета Тунберг?

    Как связаны война в Донбассе и глобальное потепление

      Перейти а раздел…

      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          В России могут отменить ряд профессиональных праздников. А вы отмечаете день в честь вашей профессии?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет профессии

          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин предложил ряду стран ввести мораторий на развертывание ракет
              Лавров поддел США по поводу «позорной» визовой войныОбъявлено о начале процедуры импичмента ТрампаЛитва пожаловалась ЕС на белорусскую АЭССтало известно о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым
              Макрон с трибуны ГА ООН напомнил слова Солженицына о смелостиНа Украине нашли способ заработать на «плохой России»Разработан новый вариант крылатой ракеты «Оникс»К «Протону» неправильно подключили спутник США
              На переговорах в Нью-Йорке по крушению MH17 обсудили «грустный рубеж»Зеленский оценил ущерб для Украины от потери Крыма и ДонбассаДжонсон похвастался «очень позитивной» политикой в отношении РоссииНовак объяснил суть «нулевого варианта» мирового соглашения Газпрома и Нафтогаза

              Главная тема


              США предложили Турции продать дружбу с Россией

              «краткий контакт»


              Лавров на приеме у Трампа встретился с Зеленским

              штаб-квартира ООН


              Госдеп высказался о визовой войне против России

              «успокоить союзников»


              США и НАТО провели испытания модернизированной атомной бомбы

              Видео

              детский протест


              Больную шведскую девочку сделали пешкой в чужой игре

              похороны массовых туров


              Крах «Томаса Кука» изменит мировой туризм

              допинговый скандал


              России угрожает отлучение от большого спорта

              Парижское соглашение


              Почему Россия вступила в борьбу с глобальным потеплением

              викторина


              Грибы России – ядовитый или нет?

              Языковая необходимость


              Антон Крылов: Зачем родители хотят сломать ноги детям

              Разброд и хаос


              Геворг Мирзаян: Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

              Электронная жизнь


              Герман Садулаев: Тиндерная демократия уже настает

              на ваш взгляд


              Отмечаете ли вы свой профессиональный праздник?

              Почему размер имущественных налогов каждый год меняется?

              		   25 сентября 2019, 08:20
              Фото: Нина Зотина/РИА Новости
              Текст: Алексей Яковлев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              На самом деле стабильно увеличивается только налог на имущество физических лиц, то есть на недвижимость – квартиры, дома, гаражи. Причина в том, что Россия по-прежнему переходит на новую систему расчета.

              Налог на недвижимость

              С 2015 года налог по закону привязан не к инвентаризационной, а к кадастровой стоимости квартиры. Кадастровая выше. Инвентаризационная имела мало общего с реальной рыночной ценой, ее рассчитывали еще со времен СССР и только по нескольким показателям: году постройки дома, качеству материалов, площади жилья и степени его износа. Этот скудный набор характеристик оставлял широкое поле для манипуляций с ценами, чем региональные власти зачастую и пользовались. 

              Кадастровая стоимость тоже не до конца объективна, но она все же куда ближе к рыночной. Все потому, что для конечной оценки берут гораздо больше показателей: также учитывают район, транспортную доступность дома, этаж, стоимость квадратного метра в городе. И такая оценка проводится раз в два-три года, в зависимости от региона. Считается, что кадастровая стоимость ниже рыночной примерно в полтора-три раза, и у этого тоже есть причины: например, у дома открыли метро или большой парк, построили торговый центр, в подъезде сделали ремонт – все это, как известно, тоже сильно сказывается на цене, и кадастровая оценка может запоздать. 

              Вся Россия должна полностью перейти на новый расчет налога к 2020 году, но вряд ли это произойдет так быстро.

              С 2015 года разные регионы подключают к новой схеме постепенно, поскольку резкий прыжок с инвентаризационной на кадастровую цену мог слишком больно ударить по кошелькам. В регионах, где программа перехода действует первый год, работает коэффициент 0,2, на второй год – 0,4, на третий – 0,6, на четвертый – 0,8, на пятый – уже 1, что будет означать полный переход на кадастровую стоимость. 

              На деле получается так: в регионах, только вступивших в программу, а их с января 2019-го семь штук (Пермский край, Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области), 20% налога рассчитают по кадастровой стоимости и 80% – по инвентаризационной, на второй год пропорция изменится на 40%–60%, и так далее, пока не останется только кадастровая. В Москве, например, программа действует уже четвертый год, и там сейчас 80%–20%. 

              Ставки налога регионы устанавливают сами. В столице для квартир ставка составляет 0,1% от кадастровой стоимости. А для инвентаризационной по всей России в 2018 году был коэффициент 1,481 – на эту сумму ее нужно умножать. Эти цифры каждый год могут меняться, так что меняться будет и величина налога.

              Земельный налог

              Земельный налог рассчитывается по довольно простой формуле: кадастровая стоимость умножается на ставку налога и на «коэффициент периода владения» (например, если земля была у вас в пользовании весь год, то коэффициент – 1, три месяца – 0,25). Например, у вас участок в Московской области с кадастровой стоимостью 503 тысячи рублей. Ставка налога для обычных дач в регионе – 0,3%. 503 000 х 0,3% х 1 = 1509 рублей. 

              Однако земельный налог тоже может меняться. Поскольку он местный, а не федеральный, регионы могут менять его ставки хоть каждый год. Например, с января 2019-го в Петербурге налог снизили

              Переоценка кадастровой стоимости тоже, конечно, влияет на сумму налога. В Москве и области, например, цена меняется раз в два года. Следующая переоценка будет в 2020-м – на 2021-2022 годы.

              Транспортный налог

              Расчет налога на автомобили может меняться так же, как и земельный – регионы вправе устанавливать свои ставки, которые затем умножаются на число лошадиных сил, на период владения и на повышающий коэффициент (если ваша машина стоит дороже трех миллионов). 

              Вот формула для Москвы: 140 л. с. (мощность двигателя) х 35 руб. (ставка) х 0,5 (полгода владения) х 1 (машина дешевле трех миллионов, повышения нет) = 2450 рублей. 

              Самое интересное – насколько могут разниться ставки на одну лошадиную силу в зависимости от субъекта РФ. Широко известно, что автоконцерны зачастую даже «душат двигатели» до 149 или 249 л. с., чтобы можно было вписаться в более низкую ставку налога. Цифра 250 «лошадей» во многих регионах и вовсе магическая – после нее ставка налога зачастую вырастает сразу вдвое. Так, например, в Москве: 225-250 л. с. – 75 рублей за силу, 250 л. с. и выше – уже 150 рублей. Но есть и места, где власти решили выбрать другие цифры. Например, в Ингушетии владеть супермощным внедорожником или спорткаром совсем недорого – там всего 40 рублей за лошадиную силу, если их больше 250. То есть практически вчетверо дешевле, чем в Москве. А в Бурятии – 83 рубля, то есть почти вдвое дешевле. 

              Однако тем, кто уже думает ехать в Ингушетию для регистрации авто, нужно понять, что плодов это не принесет – налог рассчитывается по месту регистрации владельца машины.

              Так что если хотите вместо 83 тысяч налога за свой BMW X5M (555 л. с.) в Москве платить 22 тысячи в Ингушетии, вам придется туда сначала переехать.   

              Все эти ставки устанавливаются региональными законами, их тоже периодически актуализируют, так что готовым можно быть ко всему. Последнее масштабное обновление было в 2017 году, так что новое вряд ли за горами. 

              Кроме того, каждый год Минпромторг обновляет список автомобилей, попадающих под «налог на роскошь», то есть под повышающий коэффициент. Если машина стоит от 3 до 5 млн и вышла с конвейера не более трех лет назад, то он составит 1,1; при стоимости авто от 5 до 10 млн – уже 2; от 10 до 15 млн – коэффициент будет 3. Так что любителям роскоши тоже стоит держать руку на пульсе – их налог может вдруг резко уменьшиться, если подпадающие под коэффициент сроки владения выйдут. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............