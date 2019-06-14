Каких животных запретят держать дома?

Крокодилы, бегемоты... В правительстве обсуждается увеличение списка животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В новый перечень предлагается включить больших змей, пауков, крокодилов, скатов, волков, обезьян и других представителей фауны.

Как ни странно это звучит, но до декабря россиянам можно было держать у себя в квартирах или в коттеджах вообще кого угодно – хоть гадюку, хоть волка. Закон никак не регулировал эту сферу, хотя здравый смысл подсказывает, что такие звери крайне опасны как для владельцев, так и для их соседей. Да и для самих диких животных существование в тесных стенах городской квартиры может быть пыткой.

Только в конце прошлого года был принят закон «Об ответственном отношении к животным». Был составлен конкретный список запрещенных к домашнему содержанию животных. Изначально в него внесли кобр, гадюк, скорпионов и ряд пауков, тюленей, моржей и китообразных животных, медведей, леопардов и пантер, гепардов, рысей, пум и сервалов, жирафов, бегемотов, страусов, пеликанов, журавлей, дроф и американских дикобразов, сообщает РИА «Новости».

Теперь в правительстве готовится подзаконный акт в развитие закона – обновленный запретный список, который увеличится вдвое. Согласно обсуждаемым нововведениям, запрещено будет держать дома еще и больших питонов, варанов, крокодилов, каймановых черепах, электрических скатов, угрей, акул, мурен, волков, собак динго, гиен, лисиц, росомах, панд, антилоп, диких быков, целый ряд обезьян, птиц киви, фламинго, пингвинов, соколов, филинов. Кроме того, дома запретят выращивать кораллы (тоже считаются живыми существами).

Как поясняли парламентарии, когда зимой принимали закон, включение животных в первый «декабрьский» список происходило на основании оценки степени их опасности для владельцев, а также с учетом влияния на самих животных непривычной для них среды обитания.

Рассказов о том, как питомцы обращают свой дикий нрав против хозяев, хватает даже среди самих любителей держать дома бойцовых собак. Резонансных историй про диких животных, нападавших на членов приютивших их семей, хоть и гораздо меньше, но, как правило, эти истории имеют более печальный финал.

Трагическая судьба сына семьи Берберовых, державших дома в Баку помимо кошек, собак, попугаев и енотов еще и змей, львов и даже пуму, получила широкую известность в Советском Союзе. Один из львов, живших вместе с людьми в обычной городской квартире, за несколько лет до трагедии стал кинозвездой – именно он сыграл в комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Прямо во время съемок этой ленты ее хищный актер по прозвищу Кинг был застрелен милиционером, после того как, играя с прохожим, повалил того на землю, лишь чудом не покалечив.

Гибель любимца не стала грозным предупреждением для Берберовых, и они завели себе нового льва. Однажды во время кормления царь зверей неожиданно напал на Нину Петровну, супругу главы семьи Берберовых Льва Львовича. Их сын Рома бросился на помощь матери, но сам стал жертвой разгорячившегося зверя. Милиционеры, примчавшиеся на вызов, застрелили хищника, но юношу спасти не удалось.

Есть и совсем свежие примеры неудавшихся попыток «одомашнить» дикого зверя.

Этой весной в американском штате Флорида птица казуар, признанная Книгой рекордов Гиннесса самым опасным пернатым на планете, убила своего хозяина, когда тот случайно споткнулся и упал рядом со своим питомцем. Вероятно, резкое движение человека птица восприняла как агрессивный выпад, как нападение – и нанесла ответный удар. Взрослые казуары вырастают до двух метров и весят около 60 килограммов. Летать эти птицы не умеют, однако наделены способностью быстро бегать, разгоняясь до 50 километров в час. Своими сильными ногами с огромными когтями казуары способны нанести смертельные раны даже значительно превосходящему их по габаритам противнику.