Почему распадается группировка «Ленинград»?

В среду музыкант Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram развернутый стихотворный аналог знаменитой ельцинской фразы «Я устал, я ухожу». Один из фрагментов гласит:

*** [Задолбался] я уже,

И пришёл к нехитрой мысли, –

Раж уходит в тираже.

Он анонсировал прощальный тур группировки «Ленинград», который начнется 4 июля.

«Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа «Ленинград» в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать», – подтвердил чуть позже гитарист группы Дмитрий Гугучкин, слова которого приводит «360».

Гитарист также добавил, что участники коллектива в мае дадут пресс-конференцию, на которой расскажут о его дальнейшей судьбе.

Точные причины решения распустить группировку неизвестны. Внешне у «Ленинграда» все выглядит более чем благополучно – это едва ли не самый популярный российский музыкальный проект прямо сейчас. В последние годы группа существенно изменила формат – в песнях стало больше женского вокала и сугубо «женских» тем (при этом от фирменного обилия обсценной лексики отказываться не стали), звучание стало более «попсовым», а топовые российские режиссеры помогли завоевать YouTube. Некоторые клипы стали настоящими шедеврами в своем жанре. Квинтэссенцией творчества «Ленинграда» последних лет стал суперхит «Экспонат». Припев «На лабутенах...» очень долго распевали на всем постсоветском пространстве, а клип собрал на YouTube 141 млн просмотров – почти как население России.

Однако в то время как главный проект его жизни процветал, у самого Шнура дела складывались не так радужно. По слухам, тяжелым ударом для него стал развод с Матильдой Шнуровой, с которой музыкант состоял в браке восемь лет. Именно на этот период пришлись перезагрузка и новый расцвет «Ленинграда».

Почти сразу после развода Шнуров женился на Ольге Абрамовой. Таблоиды утверждают, что новая супруга, широкой публике практически неизвестная, держит знаменитого мужа в ежовых рукавицах. Якобы она взяла на себя ведение финансов «Ленинграда», а также запретила мужу общаться с его друзьями.

Хотя версия о влиянии личной жизни фронтмена на судьбу коллектива выглядит привлекательной, нельзя исключать и чисто творческих причин. Шнуров уже распускал «Ленинград» – это произошло в 2008 году. Тогда музыкант создал новую банду – группу «Рубль», которой придал более рОковое звучание. Но этот проект продержался недолго. В 2010 году группировка «Ленинград», сменив образ, триумфально вернулась на сцену. Возможно, и этот предполагаемый уход коллектива продлится лишь некоторое время. Тем более что практика классиков отечественной эстрады показывает – уходить со сцены можно сколько угодно.

В своем вышеупомянутом инстаграмном пиитическом сочинении Сергей Владимирович допустил, что однажды его легендарный вокально-инструментальный ансамбль сможет воскреснуть.

Может быть, когда-нибудь,

Но нескоро. На миру,

Если в край не *** [достанут],

Ленинград я соберу.

А пока, ну всё, пока.

Мавр сделал своё дело, –

Знаю я наверняка.