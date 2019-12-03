Где сейчас «Мистрали», ранее проданные России?

Российские СМИ сообщили, что в 2020 году на легендарном судостроительном заводе «Залив» в Керчи заложат два универсальных десантных судна-дока, аналогичных так и не попавшим в Россию французским «Мистралям». Вертолетоносцы, по крайней мере первый из них, планируется сдать к 2027 году. Они будут способны перевозить до 15 вертолетов, также там будет большой док для десантных катеров.

Как известно, в 2015 году купленные Россией за 1,2 млрд евро два «Мистраля» уплыли в Египет. Франция, которой пришлось заплатить за разрыв контракта, по разным данным, от 900 млн до 1,2 млрд евро, затем еще и перепродала их на 250 млн дешевле, чем они стоили изначально.

Как бы там ни было, «Владивосток» в 2015 году стал «Гамалем Абделем Насером», а «Севастополь» – «Анваром ас-Садатом». В 2016 году их приняли на вооружение, и с тех пор оба судна дислоцированы в порту Александрии. Ожидается, что «Насер» впоследствии переедет в порт курортного города Сафага недалеко от Хургады, но тот пока еще строится.

Сейчас корабли заняты в основном на учениях.

Причем первые из них прошли еще в июне и октябре 2016-го – перед непосредственной передачей вертолетоносцев египетские военные провели маневры совместно с французским флотом.

С тех пор два арабских «Мистраля» ежегодно заняты на учениях под кодовыми названиями «Медуза» и «Клеопатра». В первых, как правило, принимают участие ВМФ Кипра и Греции, и проходят они в Средиземном море. Вторые же проводятся в основном в Красном море с участием французов. Набор действий довольно стандартный – отработка десантных операций с участием наземных, воздушных и морских сил.

В феврале 2018 года они впервые поучаствовали в боевой операции, доставив к северному побережью Синайского полуострова военных моряков. Операция была антитеррористической – по объектам боевиков, расположившихся недалеко от границы с сектором Газа, тогда нанесли 66 ударов, 16 человек с противоположной стороны погибло, еще нескольких удалось задержать.

В 2019 году «Мистрали» четырежды были замечены на учениях – дважды, в июле и сентябре, это была «Клеопатра» с французами, еще два выхода состоялось в рамках «Медузы» под номерами 8 и 9. Это уже были учения в апреле и ноябре. Причем в тренировках египетские вертолетоносцы участвуют по одному, поочередно.

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Между тем лишь недавно в Египет начали поступать вертолеты для этих кораблей – судя по сообщениям вооруженных сил страны, в учениях «Мистрали» использовались с вертолетами на борту, однако какими именно, не уточнялось. Маловероятно, что уже с российскими К-52К «Катран» со складывающимися лопастями, создававшимися специально под эти вертолетоносцы.

Россия выиграла тендер на поставку вертолетов в мае 2017-го, однако ни об объеме поставок, ни об их сроках не сообщалось. Лишь в начале 2019 года в СМИ появились снимки обычных К-52 «Аллигатор», некорабельной версии, размещенных на авиабазе близ Каира. Но по ним было отдельное соглашение, заключенное еще в 2015 году. СМИ тогда писали, что согласно ему Россия должна была поставить Египту 46 «Аллигаторов» до 2020 года. На базе близ Каира в 2019 году заметили 15 штук. К-52К среди них не было.

Еще в августе 2018 года гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев говорил, что переговоры по «Катранам» начнутся только после того, как решится вопрос с поставками российского оборудования для «Мистралей», остававшийся открытым с 2016 года и до сих пор, похоже, не решенный.

Так что, судя по всему, все три года владения египтяне не могут использовать корабли в полной мере, поскольку в переговорах об оборудовании речь в первую очередь о системах связи и взаимодействия с береговой инфраструктурой, командными пунктами и десантными средствами.