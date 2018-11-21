Как правильно вести себя во время новогоднего застолья, чтобы удовольствие от праздника продлилось как можно дольше?

«Если человек собирается много пить, собирается пить крепкие напитки, то часа за два надо выпить граммов 30 крепкого спиртного напитка для того, чтобы подготовить печень и в ней началась выработка фермента алкогольдегидрогеназы», – говорит врач-диетолог Елена Соломатина.

«Новый год лучше всего встретить легкими закусками, из шампанского газ лучше выпустить. Накануне застолья выпейте «Мезим» или «Фестал», запаситесь чистой водой с лимонным соком, с соком киви или мандариновым. Обезвоживание от алкоголя наступает достаточно быстро, а похмелье с сильной головной болью наступает как раз из-за обезвоживания. Лимон, мандарин и киви меняют кислотно-щелочной баланс и не дают крови сгущаться».

«Когда приходите в гости, выбирайте, какое блюдо вам больше всего нравится, и подбирайте под него остальные продукты. Если понравилось блюдо из морепродуктов, с ним можно сочетать рыбу, а мясо лучше не есть. Выбирайте блюда, в которых много зелени и овощей: огурцов, помидоров, редиски, перца, укропа, салата».

«Не кладите в тарелку все, что есть на столе. Насыщение приходит достаточно быстро. Съели, прислушались к себе, попробовали что-то еще. Не надо есть так, как будто эта ночь последняя в жизни. Вместо того, чтобы резать салаты тазиками, лучше придерживаться принципа: поменьше, но повкуснее. Пусть будет немного, но зато это будут те продукты, которые вы не всегда можете себе позволить в обычные дни».

«Градус напитков не понижайте. Лучше всего пить красное сухое вино. Если пьете крепкие напитки, шампанского нужно сделать глоток и переходить на крепкое, обязательно закусывая. Очень хорошо закусывать простым картофельным пюре. Всасывание затормаживается, и человек не так сильно пьянеет».

«Нельзя смешивать крепкий алкоголь со сладкой газированной водой. Газировка быстро раздражает слизистую, а сахар усиливает всасывание алкоголя. Опьянеть можно очень быстро».

«Обязательно делайте перерывы между едой, вставайте, двигайтесь, общайтесь. Чем больше движений на свежем воздухе, тем лучше. Свежий воздух ускоряет метаболизм, человек не так сильно пьянеет и переваривание пищи происходит намного быстрее».

«Также хорошо помогают перевариванию пищи имбирь, перец, горчица и хрен».

«Майонезные салаты в хороших домах считаются уже дурным тоном. Майонез лучше разбавлять йогуртом или сметаной. Большие тяжелые торты тоже никто уже особо есть не хочет, поэтому лучше замените их на сорбеты или на торт-мороженое».

«С утра хорошо помогает капустный рассол или таблетка янтарной кислоты. На следующий день доедать то, что осталось на столе, не нужно, лучше перейти на более легкую еду и кефир».

«Именно в новогоднюю ночь люди узнают, что у них есть холецистит или панкреатит. Из-за обилия пищи поджелудочной железе очень трудно вырабатывать нужные ферменты. Эти простые рекомендации помогут вам сохранить здоровье и чувствовать себя отлично и во время застолья, и после него», – подчеркнула врач.