Каковы полномочия «главного полицейского мира»?

Шума вокруг избрания главы Интерпола много, но обладает ли он реальной властью?

Президентство в Интерполе во многом является церемониальным, у главы организации, которого образно можно назвать «главным полицейским мира», на самом деле мало возможностей влиять на розыск преступников в мире.

Согласно 18-й статье устава Интерпола, президент лишь контролирует деятельность Генассамблеи и исполкома организации, председательствует на их сессии, руководит прениями. Кроме того, он «по возможности», как сказано в уставе, поддерживает связь с генеральным секретарем.

Напомним, в четверг представитель Южной Кореи Ким Чон Ян был избран президентом Интерпола на двухлетний срок. С октября он исполнял обязанности главы Интерпола в связи с отставкой его прежнего президента, китайца Мэн Хунвэя.

На пост также претендовал генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента по Европе. Однако его кандидатура не понравилась странам Запада; например, американские сенаторы призвали президента Дональда Трампа помешать назначению россиянина. Теперь Прокопчук продолжит работу в качестве вице-президента организации.

Реальная власть в Интерполе принадлежит генеральному секретариату. Именно секретариат служит фактическим международным центром по борьбе с преступностью. Этот орган поддерживает контакты с национальными правоохранительными органами, проводит в жизнь решения Генассамблеи и исполнительного комитета, которые осуществляют за ним контроль и определяют его состав.

В генеральный секретариат от национальных бюро Интерпола поступают заявки на розыск тех или иных людей. Формально секретариатом руководит генсек (сейчас этот пост занимает немец Юрген Шток), но и он также не может единолично снимать с розыска тех людей, которых требуют взять под стражу власти отдельных стран. Решение по этому поводу принимает генеральный секретариат в целом.

Именно секретариат может отменить розыск, отпустить уже арестованного было эмигранта, если придет к выводу о том, что решение национального МВД необоснованно или политически мотивировано. На генеральный секретариат может повлиять исполком Интерпола. Естественно, влиять способна Генеральная ассамблея, определяющая кадровый состав всех руководящих структур организации.

А вот президент влиять на решения генсекретариата не может. Он может лишь порекомендовать что-то генеральному секретарю. Контакты генсека и президента носят только уведомительно-консультативный характер, и не более того.