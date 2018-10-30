Чем знаменита сенатор Екатерина Лахова?

В Сети бурно обсуждают заявление сенатора Екатерины Лаховой: судя по публикации портала Regions.ru, она призвала недовольных бедностью россиян помнить об «ужасах войны». Сама Лахова сказала газете ВЗГЛЯД, что ее комментарий исказили. Но на публикацию уже пошли гневные отзывы.

Приписанные Лаховой слова легли на подготовленную почву – в общественном сознании нынешнего сенатора от Брянской области связывают со спорными инициативами, которыми она прославилась в 1990-е.

«Женщины России» (движение Лаховой) намерены планировать семью и повышать сексуальную культуру. Лидер ЖР обещает неимущим бесплатные контрацептивы» – так «Коммерсант» аттестовал партию Лаховой перед выборами во вторую Думу в 1995-м. «Я за то, чтобы люди были образованы в вопросах секса», – говорила сама Лахова «Профилю» в дефолтном 1998-м. А в 2001-м рассказывала «Эху Москвы», как контрацептивы «распространяли и раздавали бесплатно» подросткам и малоимущим. Ей же приписывали фразу «Контрацептивная революция – единственная революция, которая требуется современной России!».

Для сравнения, уже в 2006 году она призывала «ввести беременность в моду».

В начале своей политической карьеры она была, пожалуй, ближе к тем, кого сейчас называют либералами, чем к патриотам-государственникам. Настолько ближе, что стала персонажем патриотического «негативного фольклора» – как сейчас, например, Андрей Макаревич, которому приписали массу русофобских фраз. Утверждалось, что в 1991-м Лахова продвигала закон «о принудительной стерилизации «недостойных» и принудительных абортах», а потом «пропагандировала половое просвещение начиная с пяти–семи лет».

Дыма без огня, впрочем, не бывает. Во главе профильного комитета она лоббировала госпрограммы «Планирование семьи» и – вот она, главная мишень критики – программу «Половое воспитание школьников». На планирование семьи, как утверждают критики, выделялось в 50 раз больше денег, чем на программу «Дети-сироты». Православные борцы за рождаемость до сих пор любят припоминать, как в конце 1990-х Лахова лоббировала закон «О репродуктивных правах граждан». В довершение вспоминают, что в декабре 1991-го Лахова, тогда депутат российского Верховного Совета, голосовала за Беловежское соглашение, упразднившее СССР; а три года спустя возглавила Комиссию по вопросам женщин, семьи и демографии при Борисе Ельцине.

В новейшие времена Лахову критиковали уже из либерального лагеря – как одного из соавторов «закона Димы Яковлева», лишившего иностранцев права усыновлять наших детей. А недавно возмущение феминисток вызвал призыв Лаховой начинать еще в детсадах подготовку девочек к роли жены и матери.