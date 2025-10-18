  • Новость часаВС России освободили Плещеевку в ДНР
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    8 комментариев
    18 октября 2025, 15:45 • Политика

    Звонок из Москвы лишил Зеленского «Томагавков»

    Звонок из Москвы лишил Зеленского «Томагавков»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Владимир Зеленский прилетел в пятницу в Вашингтон за «Томагавками» и поддержкой, а улетел с пустыми руками. Неожиданный звонок Владимира Путина Дональду Трампу перевернул повестку запланированных Киевом переговоров, сделав их просто бессмысленными.

    В пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский приехал на переговоры к президенту США Дональду Трампу. И это были те переговоры, повестка которых развернулась на 180 градусов за считанные часы до их начала.

    Зеленский летел в Вашингтон для того, чтобы заработать на, казалось бы, обострившихся российско-американских отношениях и получить ракеты «Томагавк» для дальнобойных ударов по России. Но к моменту его прилета ситуация уже была иной: после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом американский лидер готовился к будущей встрече с российским президентом в Будапеште. Встрече, где не будет ни Зеленского, ни его интересов.

    «Зеленский, должно быть, рвет на себе волосы. Сегодняшняя встреча с Трампом теперь полностью отошла на второй план – ее затмила встреча в Будапеште», – считает бывший британский военный атташе в Москве и в Киеве Джон Форман.

    Самое важное – Зеленский не получил ракет. «Главным итогом переговоров стало то, что Трамп не собирается брать на себя обязательств по поставкам дальнобойных вооружений Украине», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «Президент Владимир Зеленский ушел с пустыми руками», – пишет BBC.

    СМИ на Западе хотят верить в то, что это решение временное. Формально вопрос «Томагавков» действительно не закрыт, а лишь отложен в долгий ящик. «Нам также нужны «Томагавки». Мы не хотим раздавать то, что нам необходимо для защиты нашей страны», – заявил Трамп.

    Однако одно дело – «не хотим», и совсем другое – «не будем». Именно так понимает ситуацию Зеленский. «Хорошо, что президент Трамп не сказал “нет”, но на сегодня он не сказал “да”», – говорит он. Формально Зеленский прав, однако, совершенно очевидно, что до переговоров с Путиным в Будапеште никаких американских поставок Киеву не состоится: Москва может расценить это как шаг в сторону эскалации и отказаться от проведения саммита.

    Впрочем, и после саммита позиция Америки вряд ли будет пересмотрена. Эскалация приведет не к продавливанию России, а к втягиванию Трампа в чужую войну – что нужно Европе, но не нужно самому американскому президенту. «Трамп жестко сопротивляется тому, чтобы война Байдена превратилась в войну в войну Трампа», – поясняет Дмитрий Суслов.

    При этом на Западе провальный вояж Зеленского в Вашингтон все же пытаются выставить как успех Киева.  «С “Томагавками” или без них, зарождающаяся дружба Трампа с Зеленским – плохая новость для Владимира Путина», – считает британская The Independent.  По ее мнению,  сейчас глава киевского режима завоевывает уважение Трампа и заставляет его воспринимать себя как надежного друга.

    Однако британцы пытаются выдать желаемое за действительное.

    «Зеленский не выполнил ни одной из целей, которую он ставил перед собой в преддверии этой встречи.

    Не получил обещаний ни по поставкам «Томагавков», ни по наращиванию продажи американского вооружения европейцам, ни по поводу усиления экономического давления на Россию посредством санкций и/или дополнительных пошлин в отношении российских партнеров», – говорит Дмитрий Суслов. По его мнению, визит во всех отношениях можно считать провальным.

    Ни о каком «росте уважения» речи тоже не идет, что было продемонстрировано главе киевского режима через различные протокольные намеки. Это минимальный уровень встречи в аэропорту, отсутствие совместной пресс-конференции по итогам переговоров, проведение встречи вне Овального кабинета и галстук в цветах российского флага у министра обороны США Пита Хегсета. А вишенкой на тортике стал саркастический вопрос Трампа Зеленскому о том, что он думает о строительстве тоннеля между Чукоткой и Аляской. «Все это глумление проведено для того, чтобы четко и ясно донести до Зеленского одну мысль: Трамп не собирается ради интересов Европы и Украины сжигать мосты с Россией», – считает Суслов.

    Кое-кто на Западе, разумеется, расценил произошедшее как проявление наивности Трампа. «Это был очередной пример того, как господин Трамп изменил свою позицию после личного общения с господином Путиным. Он и раньше признавал, что чувствовал себя обманутым российским президентом, но его разочарование в Путине зачастую быстро улетучивается», – пишет New York Times. Другие увидели в этом трусость. «После девяти месяцев необычайной дипломатической акробатики и пустословия Трамп по-прежнему предпочитает дать президенту России Владимиру Путину еще один шанс убедить его, а не прибегать к прямой военной эскалации», – полагает CNN.

    Третьи говорят о слабости, а четвертые – о прагматизме и четких государственных приоритетах.«Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу приехал в Белый дом за оружием, необходимым для продолжения войны своей страны с Россией. Но он встретился с американским президентом, который, судя по всему, больше нацелен на заключение мирного соглашения, чем на модернизацию украинского арсенала», – анализирует Reuters.

    И это неудивительно.

    Для Трампа Зеленский – чужой во всех смыслах человек.

    «Зеленский является порождением американских ультралибералов», – говорит спикер российского МИД Мария Захарова. По ее словам, он – креатура политических противников Трампа, проводник их идей и интересов.

    Сам Зеленский подтвердил это спустя всего несколько часов после встречи в Белом доме. Сначала он вел себя сдержанно – например, публично поддержал слова американского лидера о необходимости «заморозки» конфликта по текущей линии фронта. «Президент прав: мы должны остановиться там, где находимся, а потом говорить», – сказал глава киевского режима.

    Но уже вскоре Зеленский принялся обзванивать своих европейских союзников – представителей так называемой «партии войны», которые пытаются втянуть Трампа в эскалацию. Среди них – лидеры Германии, Финляндии, Италии, Норвегии, Польши, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и глава Европейского совета Антонио Кошта.

    Очевидно, Зеленский получил от них заверения в поддержке. «На заседании Европейского совета на следующей неделе мы обсудим конкретные шаги по укреплению нашей поддержки и усилению давления на Россию в целях достижения мира», – заявил Кошта. На деле же речь идет о попытке сорвать Будапештский саммит Путина и Трампа с помощью санкций, провокаций и разработки альтернативного «мирного плана», который Брюссель постарается навязать Вашингтону.

    13 комментариев

    Там, похоже, надеются, что Трамп не решится на жесткое давление на Европу и будет вынужден договариваться с ними – а значит, учитывать и украинскую позицию. Будапешт покажет, насколько эти расчеты оправдаются.

