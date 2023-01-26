США указали место России после конфликта на Украине

США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока.

Президент США Джо Байден официально подтвердил то, о чем газета ВЗГЛЯД догадывалась применительно к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Союзники Украины оперативно сформируют два танковых батальона для контрнаступления ВСУ, а конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими, включая Крым.

На CNN абсолютно уверены, что удар этого «танкового кулака» придется именно в направлении Крыма, хотя путь «кулаку» предстоит неблизкий, а ВС РФ вряд ли останутся безучастными.

Батальоны должны быть готовы к концу марта. Оставшееся до передачи танков время посвятят обучению украинских экипажей. А ту слабость американских «Абрамсов», из-за которой они сложны в эксплуатации и часто ломаются, компенсируют дополнительной партией из восьми ремонтно-эвакуационных машин.

Впоследствии США «будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется». На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что планирует получить также дальнобойные ракеты и истребители четвертого поколения.

Зеленский и американцы настроены более оптимистично, чем упомянутый выше Олаф Шольц (впрочем, у Зеленского нет другого выхода, а у Шольца нет никаких поводов для оптимизма). Канцлер не верит, что поставки танков (об истребителях он пока думать боится) способны завершить конфликт вокруг Украины быстро, как заявляют в Киеве.

Что же касается Белого дома, там уже готовятся к жизни после победы над Россией и анализируют, какой она должна быть. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, после завершения конфликта на Украине США предстоит продолжить «сдерживание России», чтобы она «не смогла оправиться и подготовиться к новому удару».

Другими словами, санкции сохранятся, и западный блок станет заботиться о том, чтобы на территорию РФ не попадали сколь-либо сложные технологии, будь то хоть компьютер, хоть бетономешалка. Такой режим был и во время первой холодной войны: Координационный комитет по экспортному контролю, или КОКОМ, созданный под нажимом Вашингтона, с 1949 года добивался технической отсталости СССР через анализ сделок и запреты поставок.

Правда, в Белом доме Блинкен считается «ястребом» – человеком, занимающим наиболее непримиримые и радикальные позиции в отношении РФ. Другими словами, его мнение – не единственное в Америке.

Если нужен пример «голубя», то это легендарный Генри Киссинджер, выступающий с позиций рационализма и в свои 99 лет выглядящий гораздо более адекватным, чем идеологизированный фанатик Блинкен. Об украинском конфликте, как и о будущем сотрудничества США и РФ, он высказывается охотно, раз от разу объясняя мальчишкам из Восточной Европы, что Россия никуда не денется – с ней придется жить рядом и считаться, а покушаться на Крым вообще самоубийственно.

Но проблема не только в том, что голос Киссинджера в Америке сугубо консультационный (то есть у него есть признание заслуг, но нет власти), а своего миньона Блинкена Байден уже два года терпит, даже несмотря на его оглушительные и очевидные провалы (в первую очередь в области отношений с Китаем).

Главная проблема, что американцы в принципе не предусматривают приемлемого для России завершения конфликта со «справедливым и прочным миром на Украине», как видят его они, – ни Байден, ни даже Киссинджер, который за последние полгода пересмотрел возможные «отступные» для РФ в меньшую сторону (если раньше Украина в его сценариях будущего была нейтральной страной, то теперь мастодонт американской политики считает ее включение в зону НАТО чем-то непременным).

Ничего принципиально нового во всем этом, конечно, нет, как нет и ничего важного в том смысле, что господам опять вздумалось делить шкуру неубитого медведя (и не факт, что два батальона натовских танков смогут наделать в его шкуре сколь-либо существенных дыр).

Однако заявление Блинкена потенциально значимо для тех, у кого остались какие-то иллюзии. «Восстановление территориальной целостности Украины» (сиречь разделение России) – это не цель США, а метод.

Цель – противостояние России как таковой в ожиданиях того, что она обессилеет и деградирует.

И в этом смысле американцам неважно, чей флаг развивается над Севастополем.

Это совсем не тот случай, когда чего-то можно добиться уступками, включая неприемлемые – территориальные. Госсекретарь специально подчеркивает, что «передышки» для России не будет. Характер угрозы интересам США, исходящей от нее, рассматривается как имманентный. Она останется врагом и в том случае, если уступит давлению и выведет войска с Украины. Забота США в том, чтобы у этого врага, грубо говоря, не было рук и ног – так он менее опасен.

Кстати, точно так же из России стоит рассматривать Украину, но это уже другой разговор.

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Из этого следует, что проиграть мы просто не можем – ни на дипломатическом поле, ни на поле боя. Чтобы избежать участи добиваемого, придется побеждать. Эта задача решается по большей части силами нашей армии, но ставки максимально высоки для всей страны.

Победа России не будет выглядеть так, что политическая империя США тут же сложится, будто карточный домик или Третий рейх. Не стоит забывать, что это не мы поставляем «Арматы» в Мексику, чтобы сохранить доминирование в мировой финансовой системе. Напротив, конфликт идет на нашей территории.

Но можно завоевать себе другое будущее – с правом на развитие, безопасность и самостоятельность – непосредственно в головах американцев, заставив с собой считаться. Необходимыми условиями для этого является моральное и политическое банкротство правящих в Америке элит, начиная с Байдена и Блинкена, и падение влияния США в Европе.

Все это возможно только при военной победе России на Украине – над американскими танками, американской разведкой и проамериканским режимом. Победа обеспечит первое условие и запустит процессы по обеспечению второго.

Кстати, все это американское разгромно проиграло уже много где – от Вьетнама до Афганистана. Россия как страна со второй по мощи армией мира представляется вполне достаточной целью для того, чтобы гегемон наконец-то надорвался.

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