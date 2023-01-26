Взгляд
26 января, четверг  |  Последнее обновление — 16:09  |  vz.ru
Разделы

Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия вовсю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
Перейти в раздел…

США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
Перейти в раздел…

Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украинский дипломат в Грузии разозлил власть и расколол оппозицию

Украинских дипломатов обвинили «в регулярном вредительстве» двусторонним отношениям с Грузией Shakh Aivazov/AP/ТАСС
Главный киевский эмиссар в Тбилиси Касьянов дважды оскандалился за одни сутки. Сперва пообещал «эвакуировать» украинцев из Грузии, если возобновится ее прямое авиасообщение с Россией. И провел встречу о «постконфликтном восстановлении» Украины с бизнесменами, осужденными ранее за мошенничество. Ну а что, именно такие люди первыми стремятся добраться до миллиардов, которыми Запад накачивает Украину. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Максимум, что светит дикарям – умереть за интересы белого господина

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сейчас западная пропаганда рисует украинцев свободными и гордыми людьми с величественной осанкой, всей душой возлюбившими демократию. Но так будет не всегда. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

За что мы боремся

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
У тех, кто против нас, судьбы точно не будет. Враг использует их и отбросит, как испорченную деталь ставшего ненужным механизма. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Коллективный Запад – это иллюзия

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вождь и племя – это модель отношений среди стран, с которыми Россия вступила в 2022 году в военно-политическое противоборство. При этом по мере углубления конфликта сокращаются возможности и смысл контактов их участников на горизонтальном уровне. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Жизнь после Украины. Взгляд США

Немецкие танки на Украине. Третья попытка

Власть Украины зачищают от британцев

Перейти в раздел…

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...

В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар
    Российские силы вошли в Угледар После танков Зеленский захотел получить самолеты и дальнобойные ракеты Эксперт рассказал о причинах украинского взлома телевещания в Севастополе Перевалка российской нефти в море рекордно выросла
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили два самолета Су-25 ВВС Украины Эксперт: Новый посол США в России – это второй Майкл Макфол Польша передала Украине несколько МиГ-29 по запчастям Медведчук: Украины не существует
    Стрелков ответил на приглашение Пригожина прибыть на фронт в ЛНР В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80 С начала СВО иностранные государства выслали почти 600 российских дипломатов Концерт Урганта отменили в Москве

    деоккупация донбасса


    В ДНР рассказали о необходимости штурма многоэтажек Угледара

    «логистический кошмар»


    Politico назвала главную проблему при передаче истребителей F-15 и F-16 Украине

    лагеря смерти


    Сатановский: Польша хочет переписать историю Освенцима за счет России

    Видео

    спецоперация на украине


    Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге

    «регулярное вредительство»


    Украинский дипломат в Грузии разозлил власть и расколол оппозицию

    поставки дизеля


    Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

    изъятие сверхдоходов


    Прибалтика выколачивает «сверхприбыли» из Евросоюза

    необъявленная война


    Германия призналась в войне Европы против России

    паневропейская идентичность


    Дмитрий Винник: Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

    вождь и племя


    Тимофей Бордачёв: Коллективный Запад – это иллюзия

    замороженные госактивы


    Геворг Мирзаян: Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

    на ваш взгляд


    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?

    США указали место России после конфликта на Украине

    Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими
    		   26 января 2023, 14:46
    Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока.

    Президент США Джо Байден официально подтвердил то, о чем газета ВЗГЛЯД догадывалась применительно к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Союзники Украины оперативно сформируют два танковых батальона для контрнаступления ВСУ, а конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими, включая Крым.

    На CNN абсолютно уверены, что удар этого «танкового кулака» придется именно в направлении Крыма, хотя путь «кулаку» предстоит неблизкий, а ВС РФ вряд ли останутся безучастными.  

    Батальоны должны быть готовы к концу марта. Оставшееся до передачи танков время посвятят обучению украинских экипажей. А ту слабость американских «Абрамсов», из-за которой они сложны в эксплуатации и часто ломаются, компенсируют дополнительной партией из восьми ремонтно-эвакуационных машин.

    Впоследствии США «будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется». На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что планирует получить также дальнобойные ракеты и истребители четвертого поколения. 

    Зеленский и американцы настроены более оптимистично, чем упомянутый выше Олаф Шольц (впрочем, у Зеленского нет другого выхода, а у Шольца нет никаких поводов для оптимизма). Канцлер не верит, что поставки танков (об истребителях он пока думать боится) способны завершить конфликт вокруг Украины быстро, как заявляют в Киеве. 

    Что же касается Белого дома, там уже готовятся к жизни после победы над Россией и анализируют, какой она должна быть. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, после завершения конфликта на Украине США предстоит продолжить «сдерживание России», чтобы она «не смогла оправиться и подготовиться к новому удару». 

    Другими словами, санкции сохранятся, и западный блок станет заботиться о том, чтобы на территорию РФ не попадали сколь-либо сложные технологии, будь то хоть компьютер, хоть бетономешалка. Такой режим был и во время первой холодной войны: Координационный комитет по экспортному контролю, или КОКОМ, созданный под нажимом Вашингтона, с 1949 года добивался технической отсталости СССР через анализ сделок и запреты поставок.

    Правда, в Белом доме Блинкен считается «ястребом» – человеком, занимающим наиболее непримиримые и радикальные позиции в отношении РФ. Другими словами, его мнение – не единственное в Америке.

    Если нужен пример «голубя», то это легендарный Генри Киссинджер, выступающий с позиций рационализма и в свои 99 лет выглядящий гораздо более адекватным, чем идеологизированный фанатик Блинкен. Об украинском конфликте, как и о будущем сотрудничества США и РФ, он высказывается охотно, раз от разу объясняя мальчишкам из Восточной Европы, что Россия никуда не денется – с ней придется жить рядом и считаться, а покушаться на Крым вообще самоубийственно.

    Но проблема не только в том, что голос Киссинджера в Америке сугубо консультационный (то есть у него есть признание заслуг, но нет власти), а своего миньона Блинкена Байден уже два года терпит, даже несмотря на его оглушительные и очевидные провалы (в первую очередь в области отношений с Китаем).

    Главная проблема, что американцы в принципе не предусматривают приемлемого для России завершения конфликта со «справедливым и прочным миром на Украине», как видят его они, – ни Байден, ни даже Киссинджер, который за последние полгода пересмотрел возможные «отступные» для РФ в меньшую сторону (если раньше Украина в его сценариях будущего была нейтральной страной, то теперь мастодонт американской политики считает ее включение в зону НАТО чем-то непременным).

    Ничего принципиально нового во всем этом, конечно, нет, как нет и ничего важного в том смысле, что господам опять вздумалось делить шкуру неубитого медведя (и не факт, что два батальона натовских танков смогут наделать в его шкуре сколь-либо существенных дыр).

    Однако заявление Блинкена потенциально значимо для тех, у кого остались какие-то иллюзии. «Восстановление территориальной целостности Украины» (сиречь разделение России) – это не цель США, а метод.

    Цель – противостояние России как таковой в ожиданиях того, что она обессилеет и деградирует.

    И в этом смысле американцам неважно, чей флаг развивается над Севастополем.

    Это совсем не тот случай, когда чего-то можно добиться уступками, включая неприемлемые – территориальные. Госсекретарь специально подчеркивает, что «передышки» для России не будет. Характер угрозы интересам США, исходящей от нее, рассматривается как имманентный. Она останется врагом и в том случае, если уступит давлению и выведет войска с Украины. Забота США в том, чтобы у этого врага, грубо говоря, не было рук и ног – так он менее опасен.

    Кстати, точно так же из России стоит рассматривать Украину, но это уже другой разговор. 

    Из этого следует, что проиграть мы просто не можем – ни на дипломатическом поле, ни на поле боя. Чтобы избежать участи добиваемого, придется побеждать. Эта задача решается по большей части силами нашей армии, но ставки максимально высоки для всей страны.        

    Победа России не будет выглядеть так, что политическая империя США тут же сложится, будто карточный домик или Третий рейх. Не стоит забывать, что это не мы поставляем «Арматы» в Мексику, чтобы сохранить доминирование в мировой финансовой системе. Напротив, конфликт идет на нашей территории.

    Но можно завоевать себе другое будущее – с правом на развитие, безопасность и самостоятельность – непосредственно в головах американцев, заставив с собой считаться. Необходимыми условиями для этого является моральное и политическое банкротство правящих в Америке элит, начиная с Байдена и Блинкена, и падение влияния США в Европе.

    Все это возможно только при военной победе России на Украине – над американскими танками, американской разведкой и проамериканским режимом. Победа обеспечит первое условие и запустит процессы по обеспечению второго.  

    Кстати, все это американское разгромно проиграло уже много где – от Вьетнама до Афганистана. Россия как страна со второй по мощи армией мира представляется вполне достаточной целью для того, чтобы гегемон наконец-то надорвался.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •