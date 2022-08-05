Сближение с Китаем требует от России осторожности

Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии?

В пятницу Пекин заявил о том, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Такая мысль была высказана министром иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.

Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».

Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.

При этом на фоне тайваньского кризиса, вызванного визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Вашингтон решил оставить авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения у берегов Тайваня. Таким образом одна из крупнейших ударных группировок США намерена продолжать «рутинное патрулирование» в Южно-Китайском и Филиппинском морях.

Вместе с тем в США все чаще звучат призывы изолировать Россию и Китай, а также снизить интенсивность сотрудничества Москвы и Пекина со странами-участницами G20. Но чем ближе к саммиту «двадцатки» на Бали, который запланирован на ноябрь текущего года, тем сомнительнее выглядят подобные планы Вашингтона.

«Стремление США изолировать Россию и Китай терпит неудачу, – пишет Bloomberg. – В то время как США и их союзники ввели санкции против России из-за Украины, половина стран G20 не присоединилась к ним».

«Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь Энтони Блинкен во время его продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России», – указывает издание, ставя под сомнение реализацию, например, введения так называемого потолка цен на российскую нефть.

«Расходы Китая на российскую нефть резко выросли с начала войны – в июне он потратил на закупки энергоресурсов в России на 72% больше, чем годом ранее. И Китай в любом случае находится в состоянии соперничества с США. При этом Пекин в поддержке Кремля далеко не одинок», – сетуют авторы издания.

Премьер Индии 1 июля обсуждал с Владимиром Путиным развитие торговых отношений. Один из лидеров президентской гонки в Бразилии Лула да Силва критиковал Украину. Президент ЮАР осудил американские санкции, а Турция и вовсе пришла к выводу, что санкции против России нанесут ущерб экономическим и политическим интересам Анкары, указывает Bloomberg.

«Экономические императивы – одна из причин сдержанности тех стран, которых относят к Глобальному Югу, – соглашаются авторы материала, поясняя мотивацию целого ряда стран сотрудничать с Москвой и Пекином. – Возьмите Саудовскую Аравию, которая поддерживает хорошие отношения с Москвой благодаря участию в нефтяном картеле ОПЕК+. Она также дружит с Пекином: наследный принц бин Салман недавно заявил, что многие китайские компании уже ведут бизнес в его флагманских проектах».

Осторожная критика также досталась странам Африки и Латинской Америки. В первом случае Запад по-прежнему недоволен результатами турне главы МИД России Сергея Лаврова, которого тепло встречали местные лидеры и пресса. Во втором случае – все те же экономические императивы играют растущую роль во внешней политике таких стран, как Аргентина, Бразилия и Мексика.

Таким образом, как считают эксперты, заявление главы МИД Китая о расширении стратегического сотрудничества между Пекином и Москвой – это логичный ответ на действия стран G7, чья повестка коренным образом разнится с другими крупными странами, которые представлены в G20, ШОС и БРИКС.

«В развитии сотрудничества России и Китая есть два основных направления, в которых заинтересован Пекин. В рамках экономического партнерства стороны договорились к концу года выйти на торговый оборот в 200 млрд долларов. Для этого нужно многое сделать. Прежде всего, наладить стабильный импорт из Китая в Россию, а также не допустить снижения поставок российских энергоносителей в Китай», – рассказал руководитель Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев.

«Кроме того, есть политическое направление развития сотрудничества. Россия и Китай, как известно, являются участниками двух важных объединений – это ШОС и БРИКС. Обе организации демонстрируют неплохую динамику развития и укрепления связей между участниками. Китай и Россия должны способствовать тому, чтобы обе организации вышли на новый уровень развития и взяли на себя ответственность за стабильность экономического партнерства в Евразии, если речь идет о ШОС, а возможно, и во всем мире, если речь идет о БРИКС», – полагает эксперт.

«Страны Юго-Восточной Азии к такому партнерству относятся, безусловно, позитивно, что также важно для Пекина. Любое углубление партнерства в Евразии служит интересам всех участников экономического сотрудничества. Страны региона на сегодняшний день очень активно сотрудничают и с Китаем, и с Россией. Большинство этих стран для нас дружественные», – убежден собеседник.

«Таким образом, взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии является важнейшим приоритетом как России, так и Китая. Конечно, некоторые из этих стран присоединились к санкциям против России. Например, Сингапур это сделал по локальным внешнеполитическим причинам, и расширять их не планирует», – отметил он.

«Япония взяла курс на сворачивание экономических связей с Россией. Это говорит о том, что на смену японским инвесторам и корпорациям могут прийти китайские. В Токио к этому относятся весьма ревностно, но сделать ничего не могут, поскольку находятся под жестким давлением Соединенных Штатов. Пока это давление будет продолжаться, я не думаю, что российско-японские отношения покажут какую-то позитивную динамику», – рассказал Бабаев.

«Южная Корея сегодня также является для нас недружественной страной, она присоединилась к санкциям. Но мы знаем, что южнокорейские компании заинтересованы в связях с Россией, поэтому весьма вероятно, что когда-нибудь они смогут пролоббировать в своем правительстве более благоприятные подходы в развитии сотрудничества с Россией», – отметил эксперт.

«Кроме того, не думаю, что визит Пелоси сильно повлияет на отношения между странами Юго-Восточной Азии и их связи с Россией и Китаем. Но совершенно не удивительно, что даже американские союзники в этом регионе не поддерживают такую абсолютно провокационную выходку», – добавил Бабаев.

В то же время политолог-американист Дмитрий Дробницкий призвал не обольщаться заявлениями Ван И. «Пекину было бы крайне выгодно иметь рядом собой такого партнера, как Москва. Это удобно и с точки зрения политики, и в вопросах экономики. Но в то же время надо понимать, что еще до начала спецоперации России на Украине Китай был в списке «хороших мальчиков» США и практически не нарушал введенные Вашингтоном санкции», – замечает эксперт.

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«Поэтому не стоит надеяться, что сейчас Китай в едином порыве с нами разрушит тот массив санкций, который был введен на фоне проведения спецоперации России на Украине. У Пекина есть привычка: сделать громкое заявление, а затем на протяжении долгих лет предпринимать какие-то действия. Но с нашей точки зрения, сейчас время быстрых решений, а не «игры вдолгую», – полагает Дробницкий.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков считает, что дружественные к России страны Юго-Восточной Азии могут с опаской или прохладой отнестись к инициативе Пекина. «Это понравится далеко не всем. Многое будет зависеть от отношений государств с КНР. Например, Вьетнам и Индия поддерживают дружественные и партнерские контакты с Россией, но у себя в регионе соперничают с Китаем. Так что эти страны встретят такую инициативу прохладно», – говорит эксперт.

«Но будут и те, кто категорически против нашего сближения с Поднебесной. Среди них, например, Япония и Австралия, которые уже включены в список недружественных стран. Более того, эти же государства соперничают с Пекином. Поэтому России следует внимательно посмотреть, в какой мере развитие сотрудничества с Китаем будет отвечать нашим национальным интересам и проведению эффективной политики в регионе», – заключил Дудаков.

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