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5 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров (с закрытыми окнами, конечно, чтобы не злить граждан, но все знают, что где), и вход им запрещен потому, что рылом не вышли. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Почему укропропаганда бессмысленна, но эффективна

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Поток украинского медиасознания настолько же творчески неудержим, насколько по своему содержанию интеллектуально убог. Но при всей своей ущербности он потрясающе эффективен внутри страны. Подробности...
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Британский спецназ убивал мирных афганцев ради отчетности

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Отверстия от пуль в стенах свидетельствуют о том, что стреляли в лежащих на земле людей. У SAS свой характерный почерк – погибшие получали минимум две пули: в голову и сердце. Подробности...
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Приключения турбины для Газпрома

Бои в Карабахе. Опять война?

Зачем русскому человеку юань

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
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    Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией
    		   5 августа 2022, 13:54
    Фото: PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии?

    В пятницу Пекин заявил о том, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Такая мысль была высказана министром иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.

    Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».

    Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.

    При этом на фоне тайваньского кризиса, вызванного визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Вашингтон решил оставить авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения у берегов Тайваня. Таким образом одна из крупнейших ударных группировок США намерена продолжать «рутинное патрулирование» в Южно-Китайском и Филиппинском морях.

    Вместе с тем в США все чаще звучат призывы изолировать Россию и Китай, а также снизить интенсивность сотрудничества Москвы и Пекина со странами-участницами G20. Но чем ближе к саммиту «двадцатки» на Бали, который запланирован на ноябрь текущего года, тем сомнительнее выглядят подобные планы Вашингтона.

    «Стремление США изолировать Россию и Китай терпит неудачу, – пишет Bloomberg. – В то время как США и их союзники ввели санкции против России из-за Украины, половина стран G20 не присоединилась к ним».

    «Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь Энтони Блинкен во время его продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России», – указывает издание, ставя под сомнение реализацию, например, введения так называемого потолка цен на российскую нефть.

    «Расходы Китая на российскую нефть резко выросли с начала войны – в июне он потратил на закупки энергоресурсов в России на 72% больше, чем годом ранее. И Китай в любом случае находится в состоянии соперничества с США. При этом Пекин в поддержке Кремля далеко не одинок», – сетуют авторы издания.

    Премьер Индии 1 июля обсуждал с Владимиром Путиным развитие торговых отношений. Один из лидеров президентской гонки в Бразилии Лула да Силва критиковал Украину. Президент ЮАР осудил американские санкции, а Турция и вовсе пришла к выводу, что санкции против России нанесут ущерб экономическим и политическим интересам Анкары, указывает Bloomberg.

    «Экономические императивы – одна из причин сдержанности тех стран, которых относят к Глобальному Югу, – соглашаются авторы материала, поясняя мотивацию целого ряда стран сотрудничать с Москвой и Пекином. – Возьмите Саудовскую Аравию, которая поддерживает хорошие отношения с Москвой благодаря участию в нефтяном картеле ОПЕК+. Она также дружит с Пекином: наследный принц бин Салман недавно заявил, что многие китайские компании уже ведут бизнес в его флагманских проектах».

    Осторожная критика также досталась странам Африки и Латинской Америки. В первом случае Запад по-прежнему недоволен результатами турне главы МИД России Сергея Лаврова, которого тепло встречали местные лидеры и пресса. Во втором случае – все те же экономические императивы играют растущую роль во внешней политике таких стран, как Аргентина, Бразилия и Мексика.

    Таким образом, как считают эксперты, заявление главы МИД Китая о расширении стратегического сотрудничества между Пекином и Москвой – это логичный ответ на действия стран G7, чья повестка коренным образом разнится с другими крупными странами, которые представлены в G20, ШОС и БРИКС.

    «В развитии сотрудничества России и Китая есть два основных направления, в которых заинтересован Пекин. В рамках экономического партнерства стороны договорились к концу года выйти на торговый оборот в 200 млрд долларов. Для этого нужно многое сделать. Прежде всего, наладить стабильный импорт из Китая в Россию, а также не допустить снижения поставок российских энергоносителей в Китай», – рассказал руководитель Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев.

    «Кроме того, есть политическое направление развития сотрудничества. Россия и Китай, как известно, являются участниками двух важных объединений – это ШОС и БРИКС. Обе организации демонстрируют неплохую динамику развития и укрепления связей между участниками. Китай и Россия должны способствовать тому, чтобы обе организации вышли на новый уровень развития и взяли на себя ответственность за стабильность экономического партнерства в Евразии, если речь идет о ШОС, а возможно, и во всем мире, если речь идет о БРИКС», – полагает эксперт.

    «Страны Юго-Восточной Азии к такому партнерству относятся, безусловно, позитивно, что также важно для Пекина. Любое углубление партнерства в Евразии служит интересам всех участников экономического сотрудничества. Страны региона на сегодняшний день очень активно сотрудничают и с Китаем, и с Россией. Большинство этих стран для нас дружественные», – убежден собеседник.

    «Таким образом, взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии является важнейшим приоритетом как России, так и Китая. Конечно, некоторые из этих стран присоединились к санкциям против России. Например, Сингапур это сделал по локальным внешнеполитическим причинам, и расширять их не планирует», – отметил он.

    «Япония взяла курс на сворачивание экономических связей с Россией. Это говорит о том, что на смену японским инвесторам и корпорациям могут прийти китайские. В Токио к этому относятся весьма ревностно, но сделать ничего не могут, поскольку находятся под жестким давлением Соединенных Штатов. Пока это давление будет продолжаться, я не думаю, что российско-японские отношения покажут какую-то позитивную динамику», – рассказал Бабаев.

    «Южная Корея сегодня также является для нас недружественной страной, она присоединилась к санкциям. Но мы знаем, что южнокорейские компании заинтересованы в связях с Россией, поэтому весьма вероятно, что когда-нибудь они смогут пролоббировать в своем правительстве более благоприятные подходы в развитии сотрудничества с Россией», – отметил эксперт.

    «Кроме того, не думаю, что визит Пелоси сильно повлияет на отношения между странами Юго-Восточной Азии и их связи с Россией и Китаем. Но совершенно не удивительно, что даже американские союзники в этом регионе не поддерживают такую абсолютно провокационную выходку», – добавил Бабаев.

    В то же время политолог-американист Дмитрий Дробницкий призвал не обольщаться заявлениями Ван И. «Пекину было бы крайне выгодно иметь рядом собой такого партнера, как Москва. Это удобно и с точки зрения политики, и в вопросах экономики. Но в то же время надо понимать, что еще до начала спецоперации России на Украине Китай был в списке «хороших мальчиков» США и практически не нарушал введенные Вашингтоном санкции», – замечает эксперт.

    «Поэтому не стоит надеяться, что сейчас Китай в едином порыве с нами разрушит тот массив санкций, который был введен на фоне проведения спецоперации России на Украине. У Пекина есть привычка: сделать громкое заявление, а затем на протяжении долгих лет предпринимать какие-то действия. Но с нашей точки зрения, сейчас время быстрых решений, а не «игры вдолгую», – полагает Дробницкий.

    В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков считает, что дружественные к России страны Юго-Восточной Азии могут с опаской или прохладой отнестись к инициативе Пекина. «Это понравится далеко не всем. Многое будет зависеть от отношений государств с КНР. Например, Вьетнам и Индия поддерживают дружественные и партнерские контакты с Россией, но у себя в регионе соперничают с Китаем. Так что эти страны встретят такую инициативу прохладно», – говорит эксперт.

    «Но будут и те, кто категорически против нашего сближения с Поднебесной. Среди них, например, Япония и Австралия, которые уже включены в список недружественных стран. Более того, эти же государства соперничают с Пекином. Поэтому России следует внимательно посмотреть, в какой мере развитие сотрудничества с Китаем будет отвечать нашим национальным интересам и проведению эффективной политики в регионе», – заключил Дудаков.

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