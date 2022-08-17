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17 августа, среда  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Сколько лет Европа протянет без российского газа

Европа ставит новый ценовой газовый рекорд летом. Что будет зимой? REUTERS/Ints Kalnins
В Европе уже стартовал «предновогодний» рост цен на газ. Они достигли новых рекордов – более 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Газпром считает, что зимой они и вовсе вырастут до 4 тыс. долларов, а эта зима будет для Европы непростой. Но стоит ли ждать, что когда-нибудь цены на газ вернутся к старым значениям, а Газпром восстановит поставки в Европу в прежних объемах? Подробности...
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Шойгу предложил параметры нового мира

Своим выступлением Сергей Шойгу начал задавать тренды новой геополитической реальности vk.com/mil
После 24 февраля Россия задает новые геополитические тренды, которые поддерживаются многими странами в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом можно судить по программной речи министра обороны Сергея Шойгу на Международной конференции по безопасности. О каких именно трендах идет речь и почему некоторые из стран – участниц НАТО критика Москвы обошла стороной? Подробности...
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Почему украинские студенты выбирают российские вузы

Украинские студенты с освобожденных территорий предпочитают учиться в российских вузах Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Россия продолжает помогать Донбассу и освобожденным территориям Украины с возвращением к мирной жизни. Это касается не только воссоздания инфраструктуры, но и решения проблем высшего образования. Теперь тысячи студентов могут поступить в российские вузы, а также перевестись в них из украинских. В чем заключается замысел такого решения и какие возможности получат новоиспеченные студенты? Подробности...
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Россия лишает Швейцарию выгодного политического бизнеса

Швейцарский нейтралитет теперь не более чем фикция REUTERS/Denis Balibouse
Символ международной политики нейтралитета – Швейцария – утратила этот статус, заявили в российском МИДе. И хотя сама Швейцария некоторое время назад признала факт отхода от нейтралитета, Берн пытался сохранять эту лицемерную маску. Что означает это изменение как для самой Швейцарии, так и для ее отношений с Россией? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как вывести Португалию из-под антироссийского влияния

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего. Подробности...

Почему эскалация в Газе не обернулась полномасштабной войной

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать. Подробности...

Запад ждет неприятный сюрприз

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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За что в США ценили Гитлера

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Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Своим выступлением Сергей Шойгу начал задавать тренды новой геополитической реальности
    		   17 августа 2022, 14:05
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Олеся Отрокова,
    Андрей Резчиков

    После 24 февраля Россия задает новые геополитические тренды, которые поддерживаются многими странами в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом можно судить по программной речи министра обороны Сергея Шойгу на Международной конференции по безопасности. О каких именно трендах идет речь и почему некоторые из стран – участниц НАТО критика Москвы обошла стороной?

    На открывшейся во вторник X Московской конференции по международной безопасности с программной речью выступил министр обороны Сергей Шойгу. Мероприятие проходит в рамках форума «Армия-2022». По словам министра, специальная военная операция России на Украине ознаменовала окончание однополярного мира.

    «Многополярность стала реальностью. Четко обозначились полюсы этого мира», – сказал Шойгу, добавив, что главное отличие между этими полюсами заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, а другие – пренебрегают ими.

    Колониальный опыт Великобритании помог ей в работе с нынешними киевскими властями, заявил Шойгу. «Очевидно, что колониальный опыт Великобритании, как главного спонсора киевского режима, очень пригодился Лондону в работе с нынешним руководством в Киеве», – сказал министр.

    Шойгу также добавил, что операции украинских войск планируются в Соединенных Штатах и Великобритании. «Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», – подчеркнул министр.

    Кроме того, Шойгу упрекнул Запад в желании вернуть в Африке колониальный порядок через военное давление на суверенные страны за счет поддержки сепаратизма и терроризма. Наглядным примером стала Ливия, где после вторжения НАТО до сих пор не восстановлена государственность. В Западной Африке под предлогом борьбы с терроризмом были введены войска европейских стран.

    «Правительства и руководители африканских стран, что называется, «держат удар», проводят собственную линию на независимость, укрепление суверенитета, развитие экономики и обороноспособности в условиях многополярного мира», – отметил Шойгу, заверив, что Минобороны стремится расширять взаимодействие со странами Африки в области военного и военно-технического сотрудничества.

    В своем выступлении Шойгу упрекнул США в стремлении нарастить влияние в Латинской Америке «в соответствии с положениями так называемой доктрины Монро» и втянуть страны региона в противостояние с Россией, «разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военно-технической сферах». «В Латинской Америке запускаются антироссийские информационные кампании, скрывается правда о причинах и ходе специальной военной операции на Украине. Напрашиваются аналогии с действиями Великобритании в период конфликта на Мальвинских островах», – перечислил министр.

    В этой связи гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов констатирует, что в Европе по отношению к России продолжается спор между континентальными странами и Британией. «Так называемая Большая европейская тройка (Германия, Франция и Италия) поддерживает Киев, но вместе с тем выступает за сохранение коммуникаций с Москвой и главное – за поиск путей дипломатического урегулирования конфликта», – пояснил политолог.

    В это же время Великобритания вместе с Польшей и Прибалтикой «ратуют за полную и бесспорную победу Украины». «Разногласия тут заключаются лишь в разном понимании победы: восстановление статус-кво на момент 24 февраля, либо вообще восстановление границ 1991 года, – подчеркнул эксперт. – Ввиду именно этих обстоятельств внимание Шойгу во время выступления было преимущественно приковано к Великобритании, к ее геополитическим амбициям, к английскому колониальному опыту».

    Кортунов убежден, что заявления высших властей России предполагают задачу склонения стран Азии, Африки и Латинской Америки в нашу сторону. «Конечно, нам надо не допустить, чтобы Запад смог нас изолировать, поэтому мы и делаем адресные заявления», – подчеркнул собеседник.

    В то же время политолог Дмитрий Дробницкий указывает на то, что Британия сейчас осуществляет полное внешнее управление Украиной и «действует примерно так же, как это было в Индии». «Системный индийский колониальный опыт Британии похож на тот, что происходит на Украине – управление массами, элитами, военными, воспитанием нового человека», – отметил собеседник.

    Эксперт не исключил, что аргентинцам понравится пас Шойгу, назвавшего Фолклендские острова Мальвинскими, потому что такая формулировка может вызывать раздражение Лондона. «Вся нынешняя ситуация характеризуется тем, что наши «партнеры» уничтожили все правила, даже те, которые вводили сами поверх международного права. Поэтому правил больше нет. И единственное правило, которое мы оставляем за собой – мы надежные партнеры, по крайней мере, торговые», – считает эксперт.

    Обращаясь к странам Африки, министр не случайно затронул тему неоколониализма, добавляет эксперт. «Любая неоколониальная риторика всегда обоюдоострая, но в целом ясно, что сегодня африканские страны колонизуются по второму разу. Идет разработка по полной программе», – указал Дробницкий.

    Политолог подчеркивает, что многие африканские лидеры получали образование в СССР, а затем в России, и «на уровне рефлексов» понимают, что за неоколониализмом стоят Лондон, Вашингтон, Брюссель. «Африка становится такой же средой освоения, как и Арктика и космос, за исключением того, что там живут люди», – считает Дробницкий.

    По мнению эксперта, выступление Шойгу и конференция в целом задумывались с целью объяснить западным оппонентам «наше видение мира». «Шойгу руководит специальной военной операцией, которая по своему смыслу и содержанию является новой для мира в принципе. Но речь идет о краткосрочных перспективах, потому что даже среднесрочные перспективы неясны никому, мы сейчас только нащупываем параметры нового мира», – убежден Дробницкий. Эксперты также отмечают:

    если США и особенно Британии «от Шойгу досталось в полной мере», то Францию министр обороны «в какой-то степени пощадил».

    В своем выступлении, посвященном странам Африки, Шойгу упомянул многие страны региона, которые ранее находились под властью Парижа, но сейчас являются дружественными России. И это один из важнейших мировых трендов: к России хорошо относятся те государства, которые препятствуют возрождению неоколониализма. «И хотя намек на Париж прослеживался в речи министра, Франция не была названа в числе стран, которые ведут агрессивную колониальную политику», – отметил Кортунов.

    В свою очередь профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец добавляет, что американцы не согласны с потерей своего влияния в Латинской Америке, где с экономической и политической точек зрения главным вызовом для них становится Китай.

    По его словам, Россия имеет значительное влияние в Латинской Америке, но далеко не всегда эти страны готовы солидаризироваться с Москвой по политическим вопросам. Однако «Россия может рассчитывать на определенную поддержку» со стороны Венесуэлы, Никарагуа, отчасти Боливии и Кубы. Чтобы Бразилия, Аргентина и Мексика чаще солидаризировались с РФ, нужно усиливать с ними экономическое сотрудничество, и они к этому готовы, невзирая на позицию США, убежден Хейфец.

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