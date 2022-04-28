Взгляд
28 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:28  |  vz.ru
Разделы

Польша и Болгария провоцируют мировой газовый кризис

Европа получила ответ от России за заморозку резервов Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС
Первыми лишились поставок российского газа Польша и Болгария. Следующими могут оказаться страны Прибалтики и Нидерланды. Причина перекрытия газового вентиля – в нежелании этих стран использовать новую схему расчетов. Чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем обернется попытка Украины захватить Приднестровье

В Киеве пригрозили захватить Приднестровье Andrea Mancini/NurPhoto/REUTERS
Армия Украины готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. С таким заявлением выступили в офисе президента Зеленского. При этом ранее Кишинев подверг критике серию атак на Приднестровье, обвинив в них «силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации». Действительно ли Приднестровская Молдавская республика может вновь оказаться в состоянии войны и какие последствия это будет иметь для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай раскрыл ущербность западных «красных линий»

Китайские ВМС очень пугают Австралию Zuma/ТАСС
Недопустимо, чтобы Китай пересек «красную линию» и разместил свои войска «прямо на пороге» Австралии – заявляют и Вашингтон, и Канберра. Казалось бы, вполне законные требования безопасности. Однако они выглядят лицемерием и цинизмом на фоне реакции Запада на аналогичные требования Москвы – особенно если заметить, где именно расположена эта «красная линия». Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Америка отвернулась от Христа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В авангарде дехристианизации Демократическая партия США – большинство белых демократов больше не считают себя христианами. А среди тех, кто еще верит в Христа, в основном чернокожие и латиноамериканцы. Подробности...

Газ в обмен на самолеты

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо понять, что мировой рынок кончился, мировая банковская система кончилась, мировые резервные валюты кончились, финансового капитализма больше нет. Запад обнулил все это своими «санкциями» и экономической войной против России. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Дед вице-премьера Канады – украинский коллаборационист

Мария Захарова
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандистской игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Раздел Украины между Россией и Польшей

Генерал-губернаторша Украины

Кто взрывает Приднестровье

Перейти в раздел…

Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
Подробности...

Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
Подробности...

Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
  • Дома

  • На даче

  • Путешествуя по России

  • Путешествуя за рубежом

  • Не планирую отдыхать
Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?
  • Да, и уже помогаю

  • Да, хотелось бы, но не знаю, как это сделать

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Несколько районов в Польше остались без газа из-за санкций против России
    Минобороны сообщило о сбитом Су-24 ВВС Украины и уничтоженных 300 националистах Россия в ООН отказалась считать МУС органом правосудия Алжир пригрозил Испании разрывом контракта на поставки газа Россиянам напомнили график праздничных выходных в мае
    ФСБ задержала бывшего украинского морпеха за подготовку теракта в Крыму Москва назвала число иностранных наемников на Украине Австрийская OMV собралась открыть рублевый счет для оплаты газа Чубайс отказался возвращаться в Россию из Италии
    Стало известно о применении Киевом дрона Ту-143 в Херсоне как крылатой ракеты Глава минобороны Британии заявил о законности ударов ВСУ по объектам снабжения ВС России Азиатские СМИ: США поражены отказом Индии вводить санкции против России Опрос: Лишь 10% сторонников отказа от российского газа в Германии согласны принимать холодный душ зимой

    «страна-спонсор терроризма»


    Захарова раскритиковала идею Блинкена за идиотизм

    рублевый счет


    Газпромбанк отклонил платеж за газ от Gazprom Germania

    «свободные страны»


    Британия предложила новую архитектуру мировой безопасности без России

    Видео

    «ветеран дипломатии»


    Назначение нового посла на Украину стало поражением Байдена

    Галиция и Волынь


    Варшава встала в очередь на раздел Украины

    отказ от энергоресурсов


    Польша играет в самые жесткие санкции против России

    противодействие разведке


    Спецоперация привела российскую армию к новым способам маскировки

    поставки тяжелой артиллерии


    Запад накачивает Киев по-крупному

    самодостаточная страна


    Евгений Фатеев: Россияне могут позволить себе расточительность

    гармоничная экономика


    Олег Степанов: На рынке труда открылись вакансии для новых олигархов

    поющая в Донбассе


    Дмитрий Грунюшкин: Сытое «бунтарство» против патриотической контркультуры

    на ваш взгляд


    Как вы планируете провести летний отдых в этом году?

    Китай раскрыл ущербность западных «красных линий»

    Китайские ВМС очень пугают Австралию
    		   28 апреля 2022, 13:10
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Недопустимо, чтобы Китай пересек «красную линию» и разместил свои войска «прямо на пороге» Австралии – заявляют и Вашингтон, и Канберра. Казалось бы, вполне законные требования безопасности. Однако они выглядят лицемерием и цинизмом на фоне реакции Запада на аналогичные требования Москвы – особенно если заметить, где именно расположена эта «красная линия».

    Борец за свободу или террорист? Эти слова уже давно являются классическим примером двойных стандартов в международной политике – и особенно политике Соединенных Штатов. Если они сами или дружественная им страна воюют с инсургентами на занятой территории (Ирак, Афганистан), то они воюют именно с террористами. И не имеет значения, что значительная часть этих террористов взяли оружие в руки лишь для того, чтобы отомстить Соединенным Штатам за уничтоженные семьи и разрушенные города.

    Но вот если, например, боевые действия ведет Россия (в Чечне, в Сирии или же на Украине), то ей, с точки зрения Вашингтона, противостоят «повстанцы» (слово rebel имеет в английском языке романтический флер) или даже «борцы за свободу». И неважно, что эти борцы режут пленным головы, насилуют детей, берут в заложники мирных жителей или же поклоняются Адольфу Гитлеру, – они все равно «за свободу».

    Эти другие

    Сейчас же подобные риторические изыски можно проследить на примере Соломоновых островов – суверенного тихоокеанского архипелага, заключившего с КНР соглашение в области безопасности. Смысл этого соглашения в том, что китайские суда могут заходить в порты на островах, а китайские силовики (по просьбе местных властей) могут оказать поддержку в деле обеспечения правопорядка. И, прежде всего, в деле защиты тамошней китайской диаспоры.

    Однако это вполне законное и логичное соглашение вызвало бурю недовольства со стороны США и их главного регионального союзника – Австралии. В Вашингтоне, Канберре (а также в Токио, Веллингтоне, Лондоне) стали говорить о том, что это соглашение является лишь прологом и поводом для размещения полноценной военной базы Китая на Соломоновых островах.

    Базы, на которую Китай и, соответственно, сами острова якобы не имеют никаких прав, поскольку данное размещение воспринимается Западом как прямая угроза. «Китайской военно-морской базы в нашем регионе, на нашем пороге не будет», – заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

    Страх и расстояния

    Тут же возникает вопрос – «сколько вешать в граммах»? То есть что именно Австралия имеет в виду в качестве своего «порога»? Какое конкретно расстояние настолько чувствительно для Австралии – а значит, и Запада в целом – что размещение войск в данной точке ощущается как опасность? От Соломоновых островов до австралийских берегов почти 1500 километров – то есть примерно как от российских границ до Мюнхена или Египта.

    Представим на секундочку, что Москва выступает и говорит, что никаких военных баз иностранных государств на территории Германии не должно быть. Что восточная часть Средиземноморья должна быть очищена от присутствия враждебных России сил. Как бы на это отреагировали западные страны?

    Вопрос, собственно, риторический – ведь известна их реакция на куда более скромные российские требования.

    Когда Москва вежливо попросила американцев и европейцев не размещать войска на российском пороге (а в понимании РФ «порог» – это непосредственно наша граница) – то есть в Грузии, Украине, – а также вообще отказаться от военного сотрудничества со странами Средней Азии, то эти просьбы были демонстративно отвергнуты. Якобы они нарушают суверенитет стран постсоветского пространства. Между тем речь идет о размещении американских войск не в полутора тысячах, а в 0 километрах от российской границы. Или, если быть точнее, в 450 километрах от Кремля.

    При этом российская сторона четко давала понять, что отказ от ее просьбы и размещение американских войск возле границ РФ (как отметил президент Путин, «военное освоение» Украины) получат достойный ответ. «Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью … "красных линий"», – напоминал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Разные оттенки красного

    Напоминаем, что под «пересечением красных линий» в международных отношениях понимаются неприемлемые действия, ответы на которые выходят за пределы традиционной дипломатии. Вплоть до военных действий. Собственно, Россия эти действия и предприняла: руководствуясь неотъемлемым правом на самооборону, начала спецоперацию на Украине с целью добиться нейтрального статуса украинского государства. И сразу же получила осуждение, санкции и общезападный вой.

    А что же с Соломоновыми островами? Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон тоже прямым текстом называет размещение китайской базы на островах «красной линией». Он, конечно, не отмечает, что произойдет при ее пересечении, однако за него это делают американцы.

    «Конечно, мы уважаем суверенитет Соломоновых островов, но мы также хотим, чтобы они понимали: если будут предприняты шаги по установлению де-факто постоянного военного присутствия, возможности проекции силы или военных баз (Китая – прим. ВЗГЛЯД), то мы будем очень серьезно обеспокоены и предпримем естественные ответные шаги», – заявил помощник госсекретаря США по восточноазиатским и тихоокеанским делам Дэниел Критенбринк, посетивший на днях Соломоновы острова. Чиновник отказался ответить на вопрос о том, включает ли он в эти ответные шаги боевые действия – что в переводе с дипломатического на русский означает, что Америка как минимум не отрицает вариант оккупировать острова с целью недопущения появления там китайской военно-морской базы.

    Можно не сомневаться, что никаких санкций или даже осуждения эта оккупация на Западе не вызовет. Нет, она будет называться «освобождением Соломоновых островов от диктаторского режима». Ну и, конечно, «освобождением жителей от хищнических китайских компаний, которые выкачивают ресурсы с островов и разрушают местную экологию». При этом китайских хищников, конечно, заменят пышущие свободой и человеколюбием американские концерны.

    А если союз?

    И, опять же, речь идет о простой военно-морской базе КНР, наличие которой абсолютно не означает, что Соломоновы острова вошли в военно-политическую орбиту Китая. Например, в африканском государстве Джибути вообще было 5 военно-морских баз (китайская, японская, американская, итальянская и французская). Что же будет в случае, если Китай и Соломоновы острова заключат реальный военно-политический союз?

    Возможно, Соединенные Штаты скажут, что это «суверенное дело страны» или «двери в альянс должны быть всегда открыты», как они отвечали на российские требования отказаться от расширения НАТО? Расширения аж до самого настоящего российского порога, против включения в Альянс Украины, Грузии и Молдавии (у которой нет границы с РФ, но есть граница с Приднестровьем, населенным российскими гражданами и охраняющимся российскими же миротворцами)?

    Крайне сомнительно. Скорее всего, в случае альянса КНР с Соломоновыми островами (или любой другой территории в Тихом океане) шансы на «освобождение местных жителей от диктатора и китайских хищников» резко возрастут.

    Ситуация вокруг Соломоновых островов еще раз показывает всю ущербность американского видения нынешнего миропорядка, основанного не на праве, а на правилах. Правилах, главным из которых является принцип «что позволено США, не позволено никому иному».

    Также эта ситуация демонстрирует всю правоту и даже в какой-то степени глобальную ценность российской спецоперации на Украине. Ведь Москва разбивает эти правила Запада и толкает весь мир в сторону если уж не справедливого, то, по крайней мере, равноправного мира. Где суверенитет всех стран священен, где все страны при этом должны учитывать интересы соседей и где все великие державы имеют право на сферу ответственности.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •