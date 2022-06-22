Британия решила разрушить европейскую безопасность

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22 июня, среда  |  Последнее обновление — 21:25  |  vz.ru
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Кому выгоден сильный рубль

Рубль неожиданно вернулся на семь лет назад Максим Блинов/РИА Новости
Рубль неожиданным образом вернулся на семь лет назад – в лето 2015 года. Доллар рухнул ниже 54 рублей, евро – ниже 57 рублей. Хотя после ряда действий ЦБ была надежда на обратный тренд. Ситуация с рублем настолько странная, что экономисты даже не готовы делать прогнозы более чем на два-три дня вперед. Такой слабый доллар – это благо или беда для России? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Как немецкий генерал признал мужество защитников Брестской крепости

Оборона Брестской крепости стала символом, запечатленным во множестве картин и кинофильмов О. Игнатович/РИА Новости
Одним из первых сражений Великой Отечественной, начавшейся ровно 81 год лет назад, 22 июня 1941 года, является легендарная оборона Брестской крепости. Немецкую точку зрения об этом событии мы знаем из документа, составленного командиром одной из немецких дивизий. Тем интереснее, что в ней содержится невольное пророчество о том, как дальше будет развиваться война. Подробности...
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Украину в Евросоюз подталкивает ЛГБТ-сообщество

Вступление Украины в ЕС обставляется рядом очень двусмысленных условий Алексей Витвицкий/РИА Новости
Глобальные геополитические процессы, заявления украинских пропагандистов и интересы представителей украинских ЛГБТ – все это внезапно переплелось и столкнулось в Киеве в последние дни. Как все это произошло и какие подводные камни для суверенитета любой страны содержит безобидная, на первый взгляд, международная конвенция? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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У Казахстана нашлись свои слабости

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если в Китае мы видим уверенную в себе мировую державу, на которую можно опереться, то Казахстан – это пока еще многократно повторенное обещание. Подробности...

В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Высокая культура на Украине рассматривается как наследие империалистов и колонизаторов, отражающее их доминирование. То, что ученый совет Киевской консерватории не поддался ему, является вдохновляющей победой здравого смысла. Подробности...

После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сам факт существования России не входит в западные планы. Разница между 1941-м и 2022-м только в том, что в тот раз мы оказались не готовы к войне, а в этот – успели подготовиться. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Блокада Калининграда: что делать

От США отваливается Техас

Британия против России: глобальная война

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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  • Сельское хозяйство и продукты питания

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  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

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    Британия решила разрушить европейскую безопасность

    Россия стояла у истоков ОБСЕ
    		   22 июня 2022, 21:00
    Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Британия – хозяйка июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказала во въезде российским сенаторам и депутатам. Первое объяснение Лондона звучало абсурдно – МВД королевства слишком занято визами для украинских беженцев. Затем британцы сослались на санкции против нашего парламента, забыв об обязанности давать визы всем участникам сессий ПА ОБСЕ. Как России реагировать на английское хамство?

    Британское правительство отказало делегации российских парламентариев в выдаче виз для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Сессия должна пройти через две недели, со 2 по 6 июля в Бирмингеме. По информации российской стороны, на заседании может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ПА ОБСЕ. Напомним, что в марте было прекращено членство нашей страны в схожей по формату структуре – Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

    Все члены российской делегации, которые собирались на сессию, находятся под санкциями, которые запрещают поездки в Великобританию, цитирует ТАСС заявление британского посольства в Москве. «У Лондона позиция такая: он принял решение о санкциях в отношении всех членов Государственной думы и Совета Федерации, и в соответствии с этим решением Британия не выдаст никакие визы членам российской делегации, которые должны были участвовать в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Точно такое же решение Лондон принял в отношении наших коллег из Белоруссии», – пояснил глава нашей делегации в Парламентской ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    С учетом санкций, российские депутаты – члены делегации попросили руководство ПА ОБСЕ и МИД России решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи въездных виз для участия в международном мероприятии, каковым является ежегодная сессия Ассамблеи. В итоге Лондон предсказуемо отказал.

    «В 2016 году была принята Декларация, которая обязывала принимающую страну выдавать визы и другие разрешительные документы всем участникам делегации на период проведения этого мероприятия, – разъяснил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. – Но в этот раз Великобритания просто наотрез отказалась. Точно так же они поступили и с минской делегацией».

    Но любопытна формулировка, которую озвучило МВД Соединенного королевства: у Британии не нашлось времени на выдачу виз российским делегатам ОБСЕ из-за того, что власти заняты визами для украинских беженцев.

    Иначе как ерундой такое объяснение британской стороны назвать нельзя, подчеркивает глава российской делегации Петр Толстой. «Никакие беженцы тут абсолютно ни при чем, и на решение Лондона это никак не повлияло, – подчеркивает собеседник. – Британия свою позицию открыто обозначила в весьма хамской форме в письме руководству ОБСЕ и продублировала в письмах в адрес всех делегаций Ассамблеи».

    В ответ российская делегация направила всем парламентариям Ассамблеи письмо, в котором объяснила позицию Москвы, рассказал Толстой. «Позиция очень простая и понятная: если в наше отсутствие ПА ОБСЕ будет принимать какие-либо резолюции, постановления, касающиеся России и интересов нашей страны, то для нас они будут юридически ничтожны. То есть не будут иметь решительно никакого значения для России», – указал собеседник.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала демарш Лондона беспределом и предложила: «Надо добиться на ПА ОБСЕ, как мы сделали это в Межпарламентском союзе, запрета проводить сессии ПА ОБСЕ в тех странах, которые не гарантируют участия всех делегаций всех государств, являющихся ее членами».

    Иной выход из ситуации видит Петр Толстой. По его мнению, Москве следует оставить «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».

    О том, что Москва оставляет за собой право выйти из ПА ОБСЕ, но пока это не обсуждается, сообщил лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Дальнейшая позиция России будет зависеть от того, насколько Ассамблея сможет остановить «политиканство и русофобию на своей площадке». «Если будут попытки выдавить или приостановить участие России в этой межпарламентской организации – оставляем за собой право ее покинуть», – пишет Слуцкий.

    Если на сессии в Бирмингеме ПА ОБСЕ примет решение о приостановлении членства России, это будет означать разрыв со стороны Европы диалога по безопасности, отметил депутат Толстой. «То есть –

    это не просто прекращение обсуждения прав человека, как в случае с Советом Европы, а разрушение руками ОБСЕ той системы безопасности, которая сложилась на континенте

    после подписания Хельсинских соглашений в 1975 году», – подчеркнул собеседник.

    Поясним: Советский Союз был одним из разработчиков Заключительного акта Хельсинкских соглашений, который определил формат для Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). В 1994 году на основе СБСЕ была создана Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) – Россия, как правопреемница СССР, вошла в состав этой структуры, в Организацию были включены и другие бывшие советские республики. ОБСЕ – крупнейшая в мире межгосударственная площадка для обсуждения вопросов безопасности. Целями организации считаются предотвращение конфликтов в Европе и на постсоветском пространстве, урегулирование уже возникших кризисов и ликвидация последствий конфликтов. «Вообще-то Россия – страна-учредитель ОБСЕ. Там даже регламентом не предусмотрено, чтобы Россия могла выйти или ее могли исключить», – заметил сенатор Джабаров.

    «Россия не навязывается ПА ОБСЕ, но если Европа будет пытаться аннулировать фундаментальные соглашения по безопасности в регионе, то на европейском руководстве и будет лежать вся ответственность за последствия этого разрыва – какими бы они ни были», – отмечает депутат Толстой.

    Оставить же без внимания демарш британцев, безусловно, нельзя, уверен Джабаров. «При выборе места проведения следующего заседания необходимо заранее поднять этот вопрос. Мы, конечно, будем привлекать и дипломатическую миссию, и посольство, и МИД, чтобы решить эти вопросы. Но сейчас очевидно, что британцы совершили абсолютно постыдный поступок», – уточнил сенатор.

    Но при этом Джабаров раскритиковал идею выхода России из ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. «Совет Европы и ОБСЕ – это совершенно разные организации. В первой, например, хотя бы предусмотрена процедура выхода. И мы туда приходили, когда ПАСЕ уже давно существовал. Опять же, а с чего вдруг мы должны выходить из ОБСЕ? Они только об этом и мечтают, чтобы изолировать нас. Мы же этого не позволим. Эта площадка нужна нам для того, чтобы аргументированно доказывать свою позицию по важнейшим вопросам», – заключил сенатор.

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