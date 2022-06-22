Британия решила разрушить европейскую безопасность

Британия – хозяйка июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказала во въезде российским сенаторам и депутатам. Первое объяснение Лондона звучало абсурдно – МВД королевства слишком занято визами для украинских беженцев. Затем британцы сослались на санкции против нашего парламента, забыв об обязанности давать визы всем участникам сессий ПА ОБСЕ. Как России реагировать на английское хамство?

Британское правительство отказало делегации российских парламентариев в выдаче виз для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Сессия должна пройти через две недели, со 2 по 6 июля в Бирмингеме. По информации российской стороны, на заседании может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ПА ОБСЕ. Напомним, что в марте было прекращено членство нашей страны в схожей по формату структуре – Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Все члены российской делегации, которые собирались на сессию, находятся под санкциями, которые запрещают поездки в Великобританию, цитирует ТАСС заявление британского посольства в Москве. «У Лондона позиция такая: он принял решение о санкциях в отношении всех членов Государственной думы и Совета Федерации, и в соответствии с этим решением Британия не выдаст никакие визы членам российской делегации, которые должны были участвовать в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Точно такое же решение Лондон принял в отношении наших коллег из Белоруссии», – пояснил глава нашей делегации в Парламентской ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

С учетом санкций, российские депутаты – члены делегации попросили руководство ПА ОБСЕ и МИД России решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи въездных виз для участия в международном мероприятии, каковым является ежегодная сессия Ассамблеи. В итоге Лондон предсказуемо отказал.

«В 2016 году была принята Декларация, которая обязывала принимающую страну выдавать визы и другие разрешительные документы всем участникам делегации на период проведения этого мероприятия, – разъяснил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. – Но в этот раз Великобритания просто наотрез отказалась. Точно так же они поступили и с минской делегацией».

Но любопытна формулировка, которую озвучило МВД Соединенного королевства: у Британии не нашлось времени на выдачу виз российским делегатам ОБСЕ из-за того, что власти заняты визами для украинских беженцев.

Иначе как ерундой такое объяснение британской стороны назвать нельзя, подчеркивает глава российской делегации Петр Толстой. «Никакие беженцы тут абсолютно ни при чем, и на решение Лондона это никак не повлияло, – подчеркивает собеседник. – Британия свою позицию открыто обозначила в весьма хамской форме в письме руководству ОБСЕ и продублировала в письмах в адрес всех делегаций Ассамблеи».

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В ответ российская делегация направила всем парламентариям Ассамблеи письмо, в котором объяснила позицию Москвы, рассказал Толстой. «Позиция очень простая и понятная: если в наше отсутствие ПА ОБСЕ будет принимать какие-либо резолюции, постановления, касающиеся России и интересов нашей страны, то для нас они будут юридически ничтожны. То есть не будут иметь решительно никакого значения для России», – указал собеседник.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала демарш Лондона беспределом и предложила: «Надо добиться на ПА ОБСЕ, как мы сделали это в Межпарламентском союзе, запрета проводить сессии ПА ОБСЕ в тех странах, которые не гарантируют участия всех делегаций всех государств, являющихся ее членами».

Иной выход из ситуации видит Петр Толстой. По его мнению, Москве следует оставить «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».

О том, что Москва оставляет за собой право выйти из ПА ОБСЕ, но пока это не обсуждается, сообщил лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Дальнейшая позиция России будет зависеть от того, насколько Ассамблея сможет остановить «политиканство и русофобию на своей площадке». «Если будут попытки выдавить или приостановить участие России в этой межпарламентской организации – оставляем за собой право ее покинуть», – пишет Слуцкий.

Если на сессии в Бирмингеме ПА ОБСЕ примет решение о приостановлении членства России, это будет означать разрыв со стороны Европы диалога по безопасности, отметил депутат Толстой. «То есть –

это не просто прекращение обсуждения прав человека, как в случае с Советом Европы, а разрушение руками ОБСЕ той системы безопасности, которая сложилась на континенте

после подписания Хельсинских соглашений в 1975 году», – подчеркнул собеседник.

Поясним: Советский Союз был одним из разработчиков Заключительного акта Хельсинкских соглашений, который определил формат для Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). В 1994 году на основе СБСЕ была создана Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) – Россия, как правопреемница СССР, вошла в состав этой структуры, в Организацию были включены и другие бывшие советские республики. ОБСЕ – крупнейшая в мире межгосударственная площадка для обсуждения вопросов безопасности. Целями организации считаются предотвращение конфликтов в Европе и на постсоветском пространстве, урегулирование уже возникших кризисов и ликвидация последствий конфликтов. «Вообще-то Россия – страна-учредитель ОБСЕ. Там даже регламентом не предусмотрено, чтобы Россия могла выйти или ее могли исключить», – заметил сенатор Джабаров.

«Россия не навязывается ПА ОБСЕ, но если Европа будет пытаться аннулировать фундаментальные соглашения по безопасности в регионе, то на европейском руководстве и будет лежать вся ответственность за последствия этого разрыва – какими бы они ни были», – отмечает депутат Толстой.

Оставить же без внимания демарш британцев, безусловно, нельзя, уверен Джабаров. «При выборе места проведения следующего заседания необходимо заранее поднять этот вопрос. Мы, конечно, будем привлекать и дипломатическую миссию, и посольство, и МИД, чтобы решить эти вопросы. Но сейчас очевидно, что британцы совершили абсолютно постыдный поступок», – уточнил сенатор.

Но при этом Джабаров раскритиковал идею выхода России из ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. «Совет Европы и ОБСЕ – это совершенно разные организации. В первой, например, хотя бы предусмотрена процедура выхода. И мы туда приходили, когда ПАСЕ уже давно существовал. Опять же, а с чего вдруг мы должны выходить из ОБСЕ? Они только об этом и мечтают, чтобы изолировать нас. Мы же этого не позволим. Эта площадка нужна нам для того, чтобы аргументированно доказывать свою позицию по важнейшим вопросам», – заключил сенатор.

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